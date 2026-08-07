Το University of Derby Greece - Νομικό Πρόσωπο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης φέρνει στη χώρα ένα νέο μοντέλο βρετανικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, σχεδιασμένο για τον κόσμο του σήμερα και του αύριο.
Μαρία Σάκκαρη: Ξημερώματα Σαββάτου ο αγώνας της με την Γκοφ στο Τορόντο
Μαρία Σάκκαρη: Ξημερώματα Σαββάτου ο αγώνας της με την Γκοφ στο Τορόντο
Η Μαρία Σάκκαρη θα παίξει μετά τις 02:00 με την Κόκο Γκοφ για μια θέση στους «16»
Επιστροφή στη δράση για τη Μαρία Σάκκαρη.
Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια παίζει στις 02:00 με την Αμερικανίδα Κόκο Γκοφ για μια θέση στους «16» του National Bank Open στο Τορόντο.
Ο αγώνας θα έχει τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports 6.
Η Μαρία Σάκκαρη έμεινε εκτός συνέχειας στο διπλό αφού μαζί με τον Ντόνα Βέκιτς ηττήθηκαν 6-2,6-2 από τις Γέλενα Οσταπένκο/Σου Γουάι Σιέ.
Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια παίζει στις 02:00 με την Αμερικανίδα Κόκο Γκοφ για μια θέση στους «16» του National Bank Open στο Τορόντο.
Ο αγώνας θα έχει τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports 6.
Η Μαρία Σάκκαρη έμεινε εκτός συνέχειας στο διπλό αφού μαζί με τον Ντόνα Βέκιτς ηττήθηκαν 6-2,6-2 από τις Γέλενα Οσταπένκο/Σου Γουάι Σιέ.
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