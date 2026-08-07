Ευρωπαϊκό Υγρού Στίβου: Στην 6η θέση ο Κυνηγάκης στα 3 χιλιόμετρα
Ευρωπαϊκό Υγρού Στίβου: Στην 6η θέση ο Κυνηγάκης στα 3 χιλιόμετρα
Είναι η καλύτερή του παρουσία σε αυτήν τη διοργάνωση μετά την 8η θέση στα 5χλμ και την 11η στα 10 χλμ.
Πολύ καλή η εμφάνιση του Άλκη Κυνηγάκη στα 3 χιλιόμετρα Knockout sprint, αγώνισμα με το οποίο ολοκληρώθηκε η ελληνική παρουσία στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Μαραθώνιας Κολύμβησης Ανδρών – Γυναικών που έγινε, όπως και στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024, στον ποταμό Σηκουάνα στο Παρίσι.
Ο Έλληνας πρωταθλητής έφτασε μέχρι τον τελικό (αγώνας 500μ) και τους οκτώ καλύτερους και τελικά τερμάτισε 6ος με επίδοση 6:18.1. Είναι η καλύτερή του παρουσία σε αυτό το πρωτάθλημα μετά την 8η θέση στα 5 χιλιόμετρα και την 11η στα 10 χιλιόμετρα.
Από τον προκριματικό (1500μ) πέρασε ως 8ος από την α’ σειρά με 15:34.7. Στην α’ ημιτελική σειρά (1.000μ) τερμάτισε 4ος με χρόνο 10:50.3 στα 1.000μ. παίρνοντας το εισιτήριο για τον τελικό.
Μετά από δυο ασημένια μετάλλια στα 5 και 10 χιλιόμετρα, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο ο Ούγγρος, Νταβίντ Μπέτλεχεμ με 6:12.9. Ακολούθησαν ο Γάλλος, Μαρκ-Αντουάν Ολιβιέ με 6:16.2 και ο συμπατριώτης του, Λόγκαν Φοντέν 6:16.4.
Στις γυναίκες, στη β’ προκριματική σειρά η Γεωργία Μακρή με επίδοση 17:21.0 κατέλαβε την 9η θέση και πήρε το εισιτήριο για τη συνέχεια. Στα ημιτελικά τερμάτισε 10η στη β΄ σειρά και αποκλείστηκε. Προκρίθηκαν στον τελικό οι πέντε.
Πρωταθλήτρια Ευρώπης αναδείχθηκε η Γερμανίδα Ιζαμπελ Γκόζε, που νίκησε στον τελικό (500μ.) με επίδοση με χρόνο 6:41.0. Δεύτερη βρέθηκε η Μπετίνα Φάμπιαν (Ουγγαρία) με 6:44.1 και τρίτη η Ιταλίδα, Τζινέβρα Ταντεούτσι, νικήτρια στα 5 χιλιόμετρα και στα 10 χιλιόμετρα με 6:44.8.
Ο Έλληνας πρωταθλητής έφτασε μέχρι τον τελικό (αγώνας 500μ) και τους οκτώ καλύτερους και τελικά τερμάτισε 6ος με επίδοση 6:18.1. Είναι η καλύτερή του παρουσία σε αυτό το πρωτάθλημα μετά την 8η θέση στα 5 χιλιόμετρα και την 11η στα 10 χιλιόμετρα.
Από τον προκριματικό (1500μ) πέρασε ως 8ος από την α’ σειρά με 15:34.7. Στην α’ ημιτελική σειρά (1.000μ) τερμάτισε 4ος με χρόνο 10:50.3 στα 1.000μ. παίρνοντας το εισιτήριο για τον τελικό.
Μετά από δυο ασημένια μετάλλια στα 5 και 10 χιλιόμετρα, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο ο Ούγγρος, Νταβίντ Μπέτλεχεμ με 6:12.9. Ακολούθησαν ο Γάλλος, Μαρκ-Αντουάν Ολιβιέ με 6:16.2 και ο συμπατριώτης του, Λόγκαν Φοντέν 6:16.4.
Στις γυναίκες, στη β’ προκριματική σειρά η Γεωργία Μακρή με επίδοση 17:21.0 κατέλαβε την 9η θέση και πήρε το εισιτήριο για τη συνέχεια. Στα ημιτελικά τερμάτισε 10η στη β΄ σειρά και αποκλείστηκε. Προκρίθηκαν στον τελικό οι πέντε.
Πρωταθλήτρια Ευρώπης αναδείχθηκε η Γερμανίδα Ιζαμπελ Γκόζε, που νίκησε στον τελικό (500μ.) με επίδοση με χρόνο 6:41.0. Δεύτερη βρέθηκε η Μπετίνα Φάμπιαν (Ουγγαρία) με 6:44.1 και τρίτη η Ιταλίδα, Τζινέβρα Ταντεούτσι, νικήτρια στα 5 χιλιόμετρα και στα 10 χιλιόμετρα με 6:44.8.
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