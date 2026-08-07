Επιβάτες στη Βρετανία ταξίδεψαν 6 ώρες με τρένο όπου δεν λειτουργούσαν οι τουαλέτες, οργή για low cost σιδηροδρομική εταιρεία

Το περιστατικό συνέβη στο δρομολόγιο της Lumo από Λονδίνο στο Στέρλινγκ της Σκωτίας - Αν έχετε πρόβλημα, απευθυνθείτε σε κάποιον υπέυθυνο, ήταν η προτροπή της εταιρείας στους επιβάτες, χαμός στο διαδίκτυο





Το περιστατικό σημειώθηκε σε δρομολόγιο της εταιρείας οικονομικών (low cost) σιδηροδρομικών μεταφορών Lumo (σ.σ. αντίστοιχη της RyanAir) από τον σταθμό Euston του Λονδίνου προς το Στέρλινγκ της Σκωτίας, το οποίο αναχώρησε στις 6:11 το πρωί της Παρασκευής.











«Έξι ώρες χωρίς τουαλέτα;» Η ανακοίνωση της Lumo προκάλεσε γρήγορα ειρωνικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κυρίως εξαιτίας της προτροπής της εταιρείας προς τους επιβάτες να μιλήσουν με το προσωπικό του τρένου για «περαιτέρω συμβουλές ή βοήθεια».



«Θα είχα πραγματικά περιέργεια να ακούσω ποια θα ήταν αυτή η συμβουλή», σχολίασε ένας χρήστης.



Άλλος έγραψε: «Έξι ώρες, χωρίς τουαλέτα! Σίγουρα αυτό το τρένο δεν θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει».



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Επιβάτης που βρισκόταν στον συρμό ανέφερε ότι το ταξίδι παρουσίασε και καθυστερήσεις. Όπως έγραψε, το τρένο καθυστέρησε περίπου 20 λεπτά καθώς πλησίαζε το Νάνιτον, ενώ στο Πρέστον παρέμεινε στον σταθμό για περίπου 25 λεπτά.



«Μπορεί κανείς μόνο να υποθέσει ότι οι τουαλέτες του σταθμού είχαν μεγάλη κίνηση», σχολίασε σκωπτικά, θέτοντας στη συνέχεια το βασικό ερώτημα: «Γιατί επετράπη σε αυτό το τρένο να ξεκινήσει ένα ταξίδι 417 μιλίων, εφόσον δεν είχε τουαλέτες;».



Ένα ταξίδι με τρένο διάρκειας σχεδόν έξι ωρών μετατράπηκε σε δοκιμασία για επιβάτες στη Βρετανία , όταν διαπίστωσαν ότι καμία από τις τουαλέτες του συρμού δεν ήταν διαθέσιμη. Ακόμη μεγαλύτερες αντιδράσεις προκάλεσε η συμβουλή της εταιρείας προς τους ταξιδιώτες να απευθυνθούν στο προσωπικό για... «περαιτέρω συμβουλές και βοήθεια».Το περιστατικό σημειώθηκε σε δρομολόγιο της εταιρείας οικονομικών (low cost) σιδηροδρομικών μεταφορών Lumo (σ.σ. αντίστοιχη της RyanAir) από τον σταθμό Euston του Λονδίνου προς το Στέρλινγκ της Σκωτίας, το οποίο αναχώρησε στις 6:11 το πρωί της Παρασκευής.Η εταιρεία ανακοίνωσε στις 8:17 μέσω X ότι, «λόγω βλάβης», δεν υπήρχαν διαθέσιμες τουαλέτες στο τρένο. Ωστόσο, μέχρι εκείνη τη στιγμή είχαν ήδη περάσει περίπου δύο ώρες από την αναχώρηση, με τους επιβάτες να βρίσκονται πλέον εν μέσω ενός πολύωρου ταξιδιού.Η ανακοίνωση της Lumo προκάλεσε γρήγορα ειρωνικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κυρίως εξαιτίας της προτροπής της εταιρείας προς τους επιβάτες να μιλήσουν με το προσωπικό του τρένου για «περαιτέρω συμβουλές ή βοήθεια».«Θα είχα πραγματικά περιέργεια να ακούσω ποια θα ήταν αυτή η συμβουλή», σχολίασε ένας χρήστης.Άλλος έγραψε: «Έξι ώρες, χωρίς τουαλέτα! Σίγουρα αυτό το τρένο δεν θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει».Επιβάτης που βρισκόταν στον συρμό ανέφερε ότι το ταξίδι παρουσίασε και καθυστερήσεις. Όπως έγραψε, το τρένο καθυστέρησε περίπου 20 λεπτά καθώς πλησίαζε το Νάνιτον, ενώ στο Πρέστον παρέμεινε στον σταθμό για περίπου 25 λεπτά.«Μπορεί κανείς μόνο να υποθέσει ότι οι τουαλέτες του σταθμού είχαν μεγάλη κίνηση», σχολίασε σκωπτικά, θέτοντας στη συνέχεια το βασικό ερώτημα: «Γιατί επετράπη σε αυτό το τρένο να ξεκινήσει ένα ταξίδι 417 μιλίων, εφόσον δεν είχε τουαλέτες;».

Σημειώνεται ότι τα 417 μίλια αντιστοιχούν σε περίπου 671 χιλιόμετρα.



Ερωτήματα για τη βλάβη Άλλοι χρήστες αναρωτήθηκαν πώς μία και μόνο βλάβη θα μπορούσε να θέσει εκτός λειτουργίας όλες τις τουαλέτες του τρένου.



«Μία βλάβη; Μία μόνο βλάβη που έθεσε εκτός λειτουργίας όλες τις τουαλέτες;», έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης.



Το πρόβλημα, πάντως, δεν φαίνεται να ήταν μεμονωμένο. Μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, το Σάββατο 1η Αυγούστου, άλλο δρομολόγιο της Lumo στην ίδια γραμμή, διάρκειας περίπου πεντέμισι ωρών μεταξύ Λονδίνου και Στέρλινγκ, πραγματοποιήθηκε επίσης χωρίς να λειτουργούν οι τουαλέτες.



Και τότε η εταιρεία είχε ενημερώσει μέσω X ότι υπήρχε «βλάβη» στις εγκαταστάσεις υγιεινής.



Εξαιτίας των προβλημάτων, ορισμένα δρομολόγια πραγματοποιούν μεγαλύτερες στάσεις σε σταθμούς, όπως το Πρέστον, ώστε οι επιβάτες να μπορούν να κατεβαίνουν από τα τρένα και να χρησιμοποιούν τις τουαλέτες στις αποβάθρες.



Καθυστέρηση σχεδόν μίας ώρας Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το δρομολόγιο των 6:11 από το London Euston, στο οποίο σημειώθηκε το νέο περιστατικό, παρουσίασε συνολική καθυστέρηση 58 λεπτών και τελικά τερμάτισε στο Μάδεργουελ, στη Βόρεια Λαναρκσάιρ, αντί να φτάσει μέχρι το Στέρλινγκ.



Κανονικά, το τρένο επρόκειτο να πραγματοποιήσει συνολικά 11 στάσεις σε Μίλτον Κινς, Νάνιτον, Κρου, Πρέστον, Καρλάιλ, Λόκερμπι, Μάδεργουελ, Γουίφλετ, Γκρίνφολντς, Λάρμπερτ και Στέρλινγκ.



Αξιοσημείωτο είναι ότι στη Βρετανία οι σιδηροδρομικές εταιρείες δεν υποχρεούνται από τον νόμο να διαθέτουν τουαλέτες μέσα στα τρένα.



Τι απαντά η Lumo Εκπρόσωπος της Lumo παραδέχθηκε ότι η εταιρεία αντιμετωπίζει προβλήματα με τις εγκαταστάσεις υγιεινής σε ορισμένα από τα δρομολόγιά της.



«Αντιμετωπίζουμε ορισμένα ζητήματα με την αξιοπιστία κάποιων από τις τουαλέτες στα δρομολόγιά μας στη δυτική ακτή», ανέφερε.



«Συνεργαζόμαστε στενά με την εταιρεία που ανέλαβε την ανακαίνιση των συρμών για την επίλυση των προβλημάτων», πρόσθεσε.