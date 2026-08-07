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Ο επιθετικός της Εθνικής Αγγλίας Άϊβαν Τόνεϊ κατηγορείται για σοβαρό επεισόδιο σε κλαμπ στο Σόχο
Ο επιθετικός της Εθνικής Αγγλίας Άϊβαν Τόνεϊ κατηγορείται για σοβαρό επεισόδιο σε κλαμπ στο Σόχο
Η αστυνομία αναφέρει στη σχετική ανακοίνωσή της ότι απαγγέλθηκε κατηγορία για επίθεση που προκάλεσε σωματική βλάβη
Ο Άϊβαν Τόνεϊ κατηγορείται για επίθεση σε νυχτερινό κέντρο στο Σόχο, όπως ανακοίνωσε σήμερα (7/8) η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, με τον διεθνή επιθετικό να αναμένεται να παρουσιαστεί στο δικαστήριο τον επόμενο μήνα.
Η κατηγορία αφορά επίθεση που φέρεται να έλαβε χώρα στις 6 Δεκεμβρίου 2025 σε νυχτερινό κέντρο.
Η αστυνομία αναφέρει στη σχετική ανακοίνωσή της ότι «στον Αϊβαν Τόνεϊ, 30 ετών, από το Νορθάμπτον, απαγγέλθηκε την Πέμπτη 31 Ιουλίου κατηγορία για επίθεση που προκάλεσε σωματική βλάβη. Θα εμφανιστεί στο Ειρηνοδικείο του Γουεστμίνστερ την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου».
Ο Τόνεϊ αγωνίζεται στη Σαουδική Αραβία με την Αλ-Αχλί και σημείωσε 42 τέρματα την παρελθούσα σεζόν. Επίσης, συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της εθνικής Αγγλίας για το εφετινό Μουντιάλ, αλλά ο πρώην παίκτης της Μπρέντφορντ χρησιμοποιήθηκε ελάχιστα από τον τεχνικό των «τριών λιονταριών», Τόμας Τούχελ.
«Ο Άϊβαν παραδέχεται την κατηγορία και, μολονότι είναι φυσικά σοκαρισμένος, ανυπομονεί να του δοθεί η ευκαιρία να "καθαρίσει" το όνομά του στο δικαστήριο» ανέφερε εκπρόσωπος Τύπου του Τόνεϊ σε δήλωση προς τα μέσα ενημέρωσης.
Η ημερομηνία της δίκης του Τόνεϊ είναι δύο ημέρες προτού η εθνική Αγγλίας υποδεχθεί την -πρωταθλήτρια κόσμου- Ισπανία στο Γουέμπλεϊ (26/9), στο πλαίσιο της πρεμιέρας για τον 3ο όμιλο της League A του Nations League.
πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
Η κατηγορία αφορά επίθεση που φέρεται να έλαβε χώρα στις 6 Δεκεμβρίου 2025 σε νυχτερινό κέντρο.
Η αστυνομία αναφέρει στη σχετική ανακοίνωσή της ότι «στον Αϊβαν Τόνεϊ, 30 ετών, από το Νορθάμπτον, απαγγέλθηκε την Πέμπτη 31 Ιουλίου κατηγορία για επίθεση που προκάλεσε σωματική βλάβη. Θα εμφανιστεί στο Ειρηνοδικείο του Γουεστμίνστερ την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου».
Ο Τόνεϊ αγωνίζεται στη Σαουδική Αραβία με την Αλ-Αχλί και σημείωσε 42 τέρματα την παρελθούσα σεζόν. Επίσης, συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της εθνικής Αγγλίας για το εφετινό Μουντιάλ, αλλά ο πρώην παίκτης της Μπρέντφορντ χρησιμοποιήθηκε ελάχιστα από τον τεχνικό των «τριών λιονταριών», Τόμας Τούχελ.
«Ο Άϊβαν παραδέχεται την κατηγορία και, μολονότι είναι φυσικά σοκαρισμένος, ανυπομονεί να του δοθεί η ευκαιρία να "καθαρίσει" το όνομά του στο δικαστήριο» ανέφερε εκπρόσωπος Τύπου του Τόνεϊ σε δήλωση προς τα μέσα ενημέρωσης.
Η ημερομηνία της δίκης του Τόνεϊ είναι δύο ημέρες προτού η εθνική Αγγλίας υποδεχθεί την -πρωταθλήτρια κόσμου- Ισπανία στο Γουέμπλεϊ (26/9), στο πλαίσιο της πρεμιέρας για τον 3ο όμιλο της League A του Nations League.
πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
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