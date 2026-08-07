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Μπαρτσελόνα: Ακύρωσε φιλικό παιχνίδι στο Μαρόκο λόγω της κρίσης στη Θέουτα
Μπαρτσελόνα: Ακύρωσε φιλικό παιχνίδι στο Μαρόκο λόγω της κρίσης στη Θέουτα
Η Μπαρτσελόνα θα έπαιζε στις 15 Αυγούστου με την Ittihad Riadi Tangier αλλά τα γεγονότα στη Θέουτα την ανάγκασαν να ακυρώσει το ματς για λόγους ασφαλείας
Η Μπαρτσελόνα ακύρωσε φιλικό αγώνα πριν από την έναρξη της σεζόν στο Μαρόκο λόγω της συνεχιζόμενης συνοριακής κρίσης στη Θέουτα.
Οι πρωταθλητές Ισπανίας επρόκειτο να αντιμετωπίσουν την τοπική ομάδα Ittihad Riadi Tangier στο βορειοδυτικό Μαρόκο στις 15 Αυγούστου αλλά για λόγους ασφαλείας προχώρησαν σε ματαίωση.
«Λόγω της τρέχουσας αβεβαιότητας και των συνθηκών, η Μπαρτσελόνα θεωρεί ότι η διεξαγωγή του αγώνα θα ήταν ακατάλληλη», αναφέρει η ανακοίνωση της ομάδας.
Οι πρωταθλητές Ισπανίας επρόκειτο να αντιμετωπίσουν την τοπική ομάδα Ittihad Riadi Tangier στο βορειοδυτικό Μαρόκο στις 15 Αυγούστου αλλά για λόγους ασφαλείας προχώρησαν σε ματαίωση.
«Λόγω της τρέχουσας αβεβαιότητας και των συνθηκών, η Μπαρτσελόνα θεωρεί ότι η διεξαγωγή του αγώνα θα ήταν ακατάλληλη», αναφέρει η ανακοίνωση της ομάδας.
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