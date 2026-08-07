Ο Ντέβιν Μπούκερ άφησε τον Μάικλ Τζόρνταν εκτός των πέντε κορυφαίων όλων των εποχών, δείτε βίντεο
Ο Ντέβιν Μπούκερ άφησε τον Μάικλ Τζόρνταν εκτός των πέντε κορυφαίων όλων των εποχών, δείτε βίντεο
Από τον άσο του Φοίνιξ ζητήθηκε να κατονομάσει τους 5 κορυφαίους όλων των εποχών και άφησε τον Τζόρνταν εκτός λίστας
Ο Ντέβιν Μπούκερ θεωρείται από τους κορυφαίους παίκτες του NBA.
Ο άσος του Φοίνιξ δεν έχει κατακτήσει ακόμα τον τίτλο, παρόλα αυτά είναι από τους παίκτες που τραβούν τα βλέμματα στη Λίγκα. Ο Μπούκερ είναι από το 2015 στους «Ήλιους», οι οποίοι τον έκαναν και ντραφτ ενώ στο παλμαρέ του έχει δύο χρυσά ολυμπιακά μετάλλια. Το 2021 στο Τόκιο και το 2024 στο Παρίσι.
Στο περιθώριο ενός τουρνουά γκολφ, του ζητήθηκε να κατονομάσει τους πέντε κορυφαίους όλων των εποχών. Η αλήθεια είναι πως απάντησε γρήγορα, παρόλα αυτά οι επιλογές του προκάλεσαν μεγάλη συζήτηση.
Όχι για αυτούς που τοποθέτησε στη λίστα αλλά για εκείνον που δεν έβαλε. Δεν είχε στο τοπ5 τον Μάικλ Τζόρνταν.
Οι επιλογές του Μπούκερ ήταν Στεφ Κάρι, Κόμπι Μπράιαντ, Λεμπρόν Τζέιμς, Κέβιν Ντουράντ και Σακίλ Ο' Νιλ.
Ο άσος του Φοίνιξ δεν έχει κατακτήσει ακόμα τον τίτλο, παρόλα αυτά είναι από τους παίκτες που τραβούν τα βλέμματα στη Λίγκα. Ο Μπούκερ είναι από το 2015 στους «Ήλιους», οι οποίοι τον έκαναν και ντραφτ ενώ στο παλμαρέ του έχει δύο χρυσά ολυμπιακά μετάλλια. Το 2021 στο Τόκιο και το 2024 στο Παρίσι.
Στο περιθώριο ενός τουρνουά γκολφ, του ζητήθηκε να κατονομάσει τους πέντε κορυφαίους όλων των εποχών. Η αλήθεια είναι πως απάντησε γρήγορα, παρόλα αυτά οι επιλογές του προκάλεσαν μεγάλη συζήτηση.
Όχι για αυτούς που τοποθέτησε στη λίστα αλλά για εκείνον που δεν έβαλε. Δεν είχε στο τοπ5 τον Μάικλ Τζόρνταν.
Οι επιλογές του Μπούκερ ήταν Στεφ Κάρι, Κόμπι Μπράιαντ, Λεμπρόν Τζέιμς, Κέβιν Ντουράντ και Σακίλ Ο' Νιλ.
Devin Booker lists his All-Time NBA Starting 5:— Hoop Central (@TheHoopCentral) August 3, 2026
Steph Curry
Kobe Bryant
LeBron James
Kevin Durant
Shaquille O’Neal
(h/t @CGBBURNER)
pic.twitter.com/XtO2586KGh
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