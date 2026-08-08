Ο Ζελένσκι ευχαριστεί τη Γερουσία των ΗΠΑ για τις νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας
ΚΟΣΜΟΣ
Βολοντίμιρ Ζελένσκι ΗΠΑ

Ο Ζελένσκι ευχαριστεί τη Γερουσία των ΗΠΑ για τις νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας

«Βοηθούν να αυξηθεί η πίεση στον επιτιθέμενο για να τερματιστεί αυτός ο παράφρων πόλεμος», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος

Ο Ζελένσκι ευχαριστεί τη Γερουσία των ΗΠΑ για τις νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας
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Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευχαρίστησε χθες, Παρασκευή, τη Γερουσία των ΗΠΑ για την υιοθέτηση νομοσχεδίου το οποίο προβλέπει την επιβολή σημαντικών κυρώσεων στη Ρωσία.

«Είμαστε ευγνώμονες στη Γερουσία των ΗΠΑ και σε όλους όσοι υποστηρίζουν την Ουκρανία», έγραψε στα αγγλικά ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Η υιοθέτηση του νομοσχεδίου αυτού «σίγουρα βοηθάει στην αύξηση της πίεσης στον επιτιθέμενο να οδηγήσει αυτόν τον παράφρονα ρωσικό πόλεμο κατά της ανεξαρτησίας μας και του λαού μας σε ένα τέλος», σημείωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.
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