Αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου του 29χρονου πρώην NBAer Μπράντον Κλαρκ
Αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου του 29χρονου πρώην NBAer Μπράντον Κλαρκ
Είχε βρεθεί χωρίς τις αισθήσεις του στο υπνοδωμάτιό του τον περασμένο Μάιο - Οι αρχές χαρακτήρισαν τον θάνατό του ατύχημα
Σε θανατηφόρο συνδυασμό ναρκωτικών ουσιών οφείλεται ο θάνατος του πρώην παίκτη του NBA, Μπράντον Κλαρκ, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που ανακοίνωσαν οι αρμόδιες αρχές του Λος Άντζελες. Ο 29χρονος είχε εντοπιστεί νεκρός στις 11 Μαΐου σε σπίτι στην κοιλάδα Σαν Φερνάντο.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Ιατροδικαστή της Κομητείας του Λος Άντζελες την Παρασκευή, ο Μπράντον Κλαρκ πέθανε από «τις επιδράσεις ηρωίνης και κοκαΐνης».
Οι αρχές χαρακτήρισαν τον θάνατό του ατύχημα.
Σύμφωνα με την ιατροδικαστική υπηρεσία της κομητείας, το ιατρικό προσωπικό τον εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του στο υπνοδωμάτιό του περίπου στις 17:00. Ο θάνατός του διαπιστώθηκε στις 17:15 (τοπική ώρα).
Κοντά στη σορό του βρέθηκαν σύνεργα χρήσης ναρκωτικών και, σύμφωνα με πολλά δημοσιεύματα, η αρχική έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου του είχε επικεντρωθεί στο ενδεχόμενο υπερβολικής δόσης.
Στην καριέρα του στο NBA είχε κατά μέσο όρο 10,2 πόντους και 5,5 ριμπάουντ ανά αγώνα.
«Είμαστε συντετριμμένοι από την τραγική απώλεια του Μπράντον Κλαρκ», ανέφεραν οι Γκρίζλις σε ανακοίνωσή τους την επομένη του θανάτου του.
«Ο Μπράντον ήταν ένας εξαιρετικός συμπαίκτης και ένας ακόμη καλύτερος άνθρωπος, του οποίου η επίδραση στον οργανισμό και στην ευρύτερη κοινότητα του Μέμφις δεν θα ξεχαστεί. Εκφράζουμε τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και στους αγαπημένους του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», πρόσθεσε η ομάδα.
Σύμφωνα με ένορκη κατάθεση των αστυνομικών του γραφείου του σερίφη της κομητείας Κρος για τη στοιχειοθέτηση πιθανής αιτίας, ο Κλαρκ είχε σταματήσει για τροχαία παράβαση. Κατά τον έλεγχο του οχήματός του, οι αστυνομικοί εντόπισαν 235,6 γραμμάρια κράτομ.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Ιατροδικαστή της Κομητείας του Λος Άντζελες την Παρασκευή, ο Μπράντον Κλαρκ πέθανε από «τις επιδράσεις ηρωίνης και κοκαΐνης».
Οι αρχές χαρακτήρισαν τον θάνατό του ατύχημα.
Βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο υπνοδωμάτιοΟ Κλαρκ πέθανε στις 11 Μαΐου μέσα σε σπίτι στην κοιλάδα Σαν Φερνάντο του Λος Άντζελες.
Σύμφωνα με την ιατροδικαστική υπηρεσία της κομητείας, το ιατρικό προσωπικό τον εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του στο υπνοδωμάτιό του περίπου στις 17:00. Ο θάνατός του διαπιστώθηκε στις 17:15 (τοπική ώρα).
Κοντά στη σορό του βρέθηκαν σύνεργα χρήσης ναρκωτικών και, σύμφωνα με πολλά δημοσιεύματα, η αρχική έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου του είχε επικεντρωθεί στο ενδεχόμενο υπερβολικής δόσης.
Επτά σεζόν με τους Μέμφις ΓκρίζλιςΟ Μπράντον Κλαρκ επιλέχθηκε στο NBA Draft του 2019 και αγωνίστηκε και τις επτά σεζόν της επαγγελματικής καριέρας του με τους Μέμφις Γκρίζλις.
Στην καριέρα του στο NBA είχε κατά μέσο όρο 10,2 πόντους και 5,5 ριμπάουντ ανά αγώνα.
«Είμαστε συντετριμμένοι από την τραγική απώλεια του Μπράντον Κλαρκ», ανέφεραν οι Γκρίζλις σε ανακοίνωσή τους την επομένη του θανάτου του.
«Ο Μπράντον ήταν ένας εξαιρετικός συμπαίκτης και ένας ακόμη καλύτερος άνθρωπος, του οποίου η επίδραση στον οργανισμό και στην ευρύτερη κοινότητα του Μέμφις δεν θα ξεχαστεί. Εκφράζουμε τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και στους αγαπημένους του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», πρόσθεσε η ομάδα.
Η σύλληψη έξι εβδομάδες πριν από τον θάνατό τουΛιγότερο από έξι εβδομάδες πριν από τον θάνατό του, ο Κλαρκ είχε συλληφθεί στο Άρκανσο με την κατηγορία της κατοχής περίπου μισής λίβρας ουσιών.
Σύμφωνα με ένορκη κατάθεση των αστυνομικών του γραφείου του σερίφη της κομητείας Κρος για τη στοιχειοθέτηση πιθανής αιτίας, ο Κλαρκ είχε σταματήσει για τροχαία παράβαση. Κατά τον έλεγχο του οχήματός του, οι αστυνομικοί εντόπισαν 235,6 γραμμάρια κράτομ.
Ο Κλαρκ φέρεται να είπε στους αστυνομικούς κατά τη διάρκεια του ελέγχου ότι πίστευε πως «αυτό το πράγμα είναι νόμιμο».
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