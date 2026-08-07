Η Λίβερπουλ δεν ξέχασε τον Ζότα, το πρόσωπό του στο νέο πούλμαν της ομάδας, δείτε βίντεο
SPORTS
Λίβερπουλ Ντιόγκο Ζότα Πούλμαν

Η Λίβερπουλ δεν ξέχασε τον Ζότα, το πρόσωπό του στο νέο πούλμαν της ομάδας, δείτε βίντεο

Σπουδαία κίνηση από τους «reds» για τον Πορτογάλο ποδοσφαιριστή που έχασε τη ζωή του το 2025

Η Λίβερπουλ δεν ξέχασε τον Ζότα, το πρόσωπό του στο νέο πούλμαν της ομάδας, δείτε βίντεο
Η Λίβερπουλ δεν ξεχνά τον Ντιόγκο Ζοτά και τιμά τη μνήμη του σε κάθε ευκαιρία. 

Συγκινητική και η νέα πρωτοβουλία από τους «reds», μια και το πρόσωπο του αδικοχαμένου Πορτογάλου ποδοσφαιριστή θα βρίσκεται πλέον στο νέο πούλμαν της ομάδας. 

Η απεικόνιση είναι εμπνευσμένη από πανό που σηκώνεται σε κάθε ματς στο «Άνφιλντ». Σε αυτό, ο Ζότα χαμογελαστός κρατά το τρόπαιο του πρωταθλητή της Premier League. Είχε πανηγυρίσει το πρωτάθλημα τη σεζόν 2024-25. 

Επίσης αναγράφεται και το μήνυμα «Αθάνατος πρωταθλητής».

Ο Ζότα, όπως και ο αδερφός του Αντρέ Σίλβα είχαν χάσει τη ζωή τους στις 3 Ιουλίου 2025 σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στην περιοχή της Ζαμόρα στην Ισπανία.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Διασκεδάζουμε υπεύθυνα, επιστρέφουμε με ασφάλεια

Με μια πρωτότυπη δράση κοινωνικής υπευθυνότητας, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία, με όχημα τον Mythos 0.0% και σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», ευαισθητοποίησε τα συναυλιακά κοινά για τη σημασία της υπεύθυνης κατανάλωσης και της ασφαλούς οδήγησης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης