Η Λίβερπουλ δεν ξέχασε τον Ζότα, το πρόσωπό του στο νέο πούλμαν της ομάδας, δείτε βίντεο
Η Λίβερπουλ δεν ξέχασε τον Ζότα, το πρόσωπό του στο νέο πούλμαν της ομάδας, δείτε βίντεο
Σπουδαία κίνηση από τους «reds» για τον Πορτογάλο ποδοσφαιριστή που έχασε τη ζωή του το 2025
Η Λίβερπουλ δεν ξεχνά τον Ντιόγκο Ζοτά και τιμά τη μνήμη του σε κάθε ευκαιρία.
Συγκινητική και η νέα πρωτοβουλία από τους «reds», μια και το πρόσωπο του αδικοχαμένου Πορτογάλου ποδοσφαιριστή θα βρίσκεται πλέον στο νέο πούλμαν της ομάδας.
Η απεικόνιση είναι εμπνευσμένη από πανό που σηκώνεται σε κάθε ματς στο «Άνφιλντ». Σε αυτό, ο Ζότα χαμογελαστός κρατά το τρόπαιο του πρωταθλητή της Premier League. Είχε πανηγυρίσει το πρωτάθλημα τη σεζόν 2024-25.
Επίσης αναγράφεται και το μήνυμα «Αθάνατος πρωταθλητής».
Ο Ζότα, όπως και ο αδερφός του Αντρέ Σίλβα είχαν χάσει τη ζωή τους στις 3 Ιουλίου 2025 σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στην περιοχή της Ζαμόρα στην Ισπανία.
Συγκινητική και η νέα πρωτοβουλία από τους «reds», μια και το πρόσωπο του αδικοχαμένου Πορτογάλου ποδοσφαιριστή θα βρίσκεται πλέον στο νέο πούλμαν της ομάδας.
Η απεικόνιση είναι εμπνευσμένη από πανό που σηκώνεται σε κάθε ματς στο «Άνφιλντ». Σε αυτό, ο Ζότα χαμογελαστός κρατά το τρόπαιο του πρωταθλητή της Premier League. Είχε πανηγυρίσει το πρωτάθλημα τη σεζόν 2024-25.
Επίσης αναγράφεται και το μήνυμα «Αθάνατος πρωταθλητής».
Ο Ζότα, όπως και ο αδερφός του Αντρέ Σίλβα είχαν χάσει τη ζωή τους στις 3 Ιουλίου 2025 σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στην περιοχή της Ζαμόρα στην Ισπανία.
O novo autocarro do Liverpool tem uma homenagem a Diogo Jota 🤍— DAZN Portugal (@DAZNPortugal) August 7, 2026
📹 rvheemo#DAZNPremier pic.twitter.com/a0vAYHXIvB
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