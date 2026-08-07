Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου Κ-20: Πανελλήνιο ρεκόρ από την Μπακογιάννη στα 100 μέτρα εμπόδια, δείτε βίντεο

Η Δανάη Μπακογιάννη πέτυχε για 10η φορά μέσα στο 2026 πανελλήνιο ρεκόρ και προκρίθηκε στον ημιτελικό στο Όρεγκον





Η νεαρή πρωταθλήτρια σημείωσε για 10η φορά μέσα στο 2026 πανελλήνιο ρεκόρ, αυτή τη φορά στα 100 μ. εμπ. Κ20, με 13.61 στον προκριματικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κ20 στο Όρεγκον.



Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @segas.gr



Η αθλήτρια της Φωτεινής Κατσινέλη τερμάτισε τέταρτη στη σειρά της, σε μια κούρσα που κυνήγησε από την αρχή μέχρι το τέλος.







Η Μπακογιάννη από την αρχή της περιόδου έχει παρουσιάσει φοβερή βελτίωση τόσο στα εμπόδια της κατηγορίας της όσο και στα ψηλά εμπόδια. Το 2027, στην πρώτη της χρονιά στην κατηγορία Κ20, θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει τη διάκριση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της κατηγορίας, που θα διεξαχθεί στο Μπίντγκοζ.



Η Μπακογιάννη κατέλαβε την 23η στο σύνολο και το απόγευμα (03.15 Ελλάδος) θα τρέξει στον ημιτελικό της απόστασης.



Πολύ καλή εμφάνιση από την Αλεξάνδρα Τσερνόβα- αναμένει το β΄γκρουπ



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Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @segas.gr

Η 18χρονη αθλήτρια έστειλε τη σφύρα στα 62,41 μ., καταλαμβάνοντας την πέμπτη θέση στο α΄ γκρουπ, και αναμένει την ολοκλήρωση του δεύτερου γκρουπ για να δει αν θα είναι στον τελικό της Κυριακής.



Νέο πανελλήνιο ρεκόρ πέτυχε η Δανάη Μπακογιάννη. Η νεαρή πρωταθλήτρια σημείωσε για 10η φορά μέσα στο 2026 πανελλήνιο ρεκόρ, αυτή τη φορά στα 100 μ. εμπ. Κ20, με 13.61 στον προκριματικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κ20 στο Όρεγκον.Η αθλήτρια της Φωτεινής Κατσινέλη τερμάτισε τέταρτη στη σειρά της, σε μια κούρσα που κυνήγησε από την αρχή μέχρι το τέλος.Η έκτη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18 του Ριέτι βελτίωσε το δικό της 13.64, το οποίο είχε πετύχει στον προκριματικό του Πανελληνίου Πρωταθλήματος στον Βόλο.Η Μπακογιάννη από την αρχή της περιόδου έχει παρουσιάσει φοβερή βελτίωση τόσο στα εμπόδια της κατηγορίας της όσο και στα ψηλά εμπόδια. Το 2027, στην πρώτη της χρονιά στην κατηγορία Κ20, θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει τη διάκριση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της κατηγορίας, που θα διεξαχθεί στο Μπίντγκοζ.Η Μπακογιάννη κατέλαβε την 23η στο σύνολο και το απόγευμα (03.15 Ελλάδος) θα τρέξει στον ημιτελικό της απόστασης.Πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε στον προκριματικό της σφυροβολίας η Αλεξάνδρα Τσερνόβα.Η 18χρονη αθλήτρια έστειλε τη σφύρα στα 62,41 μ., καταλαμβάνοντας την πέμπτη θέση στο α΄ γκρουπ, και αναμένει την ολοκλήρωση του δεύτερου γκρουπ για να δει αν θα είναι στον τελικό της Κυριακής.

Η αθλήτρια του Γιάννη Μπαρλή ξεκίνησε λίγο αγχωμένα, με αποτέλεσμα η πρώτη της προσπάθεια να καταλήξει στον κλωβό. Η συγκέντρωση στη δεύτερη βολή τής έδωσε μια ασφαλή και έγκυρη επίδοση, ενώ στην τρίτη, όπως δήλωσε και η ίδια, ένιωθε πως η σφύρα θα φύγει πάνω από τα 63,00 μ., ωστόσο ένα τεχνικό λάθος τής στέρησε την ευκαιρία.



Με τη διεξαγωγή και του β΄ γκρουπ θα προκύψει η τελική κατάταξη στο αγώνισμα.