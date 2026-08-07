ΠΑΟΚ: Χειρουργήθηκε ο Μεϊτέ και ευχαρίστησε τον κόσμο για τη συμπαράσταση
SPORTS
ΠΑΟΚ Σουαλιό Μεϊτέ

ΠΑΟΚ: Χειρουργήθηκε ο Μεϊτέ και ευχαρίστησε τον κόσμο για τη συμπαράσταση

Ο Γάλλος χαφ του «Δικεφάλου» υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση προκειμένου να αντιμετωπίσει το ζήτημα στο ισχίο

ΠΑΟΚ: Χειρουργήθηκε ο Μεϊτέ και ευχαρίστησε τον κόσμο για τη συμπαράσταση
Την πόρτα του χειρουργείου πέρασε ο Σουλαϊό Μεϊτέ. Ο χαφ του ΠΑΟΚ υποβλήθηκε στην επέμβαση, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα τραυματισμού, που είχε στο ισχίο. 

Στο μήνυμά του στα social media, ο Γάλλος χαφ ευχαρίστησε τον κόσμο για τη συμπαράστασή του.

«Μια σύντομη ενημέρωση. Η επέμβαση πήγε καλά, ευχαριστώ τον γιατρό και ολόκληρη την ιατρική ομάδα για τη δουλειά τους.

Θα μείνω εκτός δράσης για μερικούς μήνες, αλλά στόχος μου είναι να απαλλαγώ επιτέλους από τα σωματικά μου προβλήματα και να επιστρέψω ακόμα πιο δυνατός.

Ευχαριστώ τους οπαδούς που μου έστειλαν μηνύματα υποστήριξης τις τελευταίες μέρες με βοήθησαν πραγματικά να ξεπεράσω αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Να είστε σίγουροι ότι θα σας ανταποδώσω τη χάρη εκατονταπλάσια» ήταν τα λόγια του.

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