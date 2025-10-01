Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.
Πανιώνιος: Σακίλ και Μπέριλ ΜακΚίσικ στην επιστροφή του Ιστορικού στα Κύπελλα Ευρώπης μπάσκετ - Φωτογραφίες
Ο Πανιώνιος αντιμετωπίζει την Κέμνιτς στη Γλυφάδα για το Euro Cup
Ο Πανιώνιος μετά από 11 χρόνια επέστρεψε στα Κύπελλα Ευρώπης στο μπάσκετ.
Ο Ιστορικός έκανε πρεμιέρα στο Euro Cup απέναντι στην Κέμνιτς από την Γερμανία και ο κόσμος του πήγε στη Γλυφάδα για να στηρίζει την ομάδα της Νέας Σμύρνης.
Στο κλειστό γυμναστήριο της Γλυφάδας βρέθηκε και ο Σακίλ ΜακΚίσικ με την σύζυγό του Μπέριλ.
Ο Αμερικανός που συνεχίζει και φέτος στον Ολυμπιακό έμεινε εκτός αποστολής για τα δύο παιχνίδια στην Ισπανία με Μπασκόνια και Ρεάλ και πήγε να παρακολουθήσει την πρεμιέρα του Πανιωνίου.
