Πανιώνιος: Σακίλ και Μπέριλ ΜακΚίσικ στην επιστροφή του Ιστορικού στα Κύπελλα Ευρώπης μπάσκετ - Φωτογραφίες

Ο Πανιώνιος αντιμετωπίζει την Κέμνιτς στη Γλυφάδα για το Euro Cup

Ο Πανιώνιος μετά από 11 χρόνια επέστρεψε στα Κύπελλα Ευρώπης στο μπάσκετ. 

Ο Ιστορικός έκανε πρεμιέρα στο Euro Cup απέναντι στην Κέμνιτς από την Γερμανία και ο κόσμος του πήγε στη Γλυφάδα για να στηρίζει την ομάδα της Νέας Σμύρνης. 

Στο κλειστό γυμναστήριο της Γλυφάδας βρέθηκε και ο Σακίλ ΜακΚίσικ με την σύζυγό του  Μπέριλ. 

Ο Αμερικανός που συνεχίζει και φέτος στον Ολυμπιακό έμεινε εκτός αποστολής για τα δύο παιχνίδια στην Ισπανία με Μπασκόνια και Ρεάλ και πήγε να παρακολουθήσει την πρεμιέρα του Πανιωνίου. 

