Φλικ: «Δεν μου αρέσει αυτή η ταμπέλα του "σούπερ" για τον Γιαμάλ, πρέπει να δουλέψει σκληρά»
Ο Γερμανός τεχνικός της Μπαρτσελόνα μίλησε για την αναμέτρηση με την Παρί και την επιστροφή του Γιαμάλ
Η Μπαρτσελόνα υποδέχεται αύριο (1/10) την Παρί Σεν Ζερμέν, στη 2η αγωνιστική της League phase του Champions League, σε μία αναμέτρηση ανάμεσα σε δύο ομάδες που αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα τραυματισμών.
Η Παρί Σεν Ζερμέν θα αγωνιστεί χωρίς τον αρχηγό Μαρκίνιος, τον νικητή της «Χρυσής Μπάλας» Ουσμάν Ντεμπελέ, τον Κβίτσα Κβαρατσκέλια και τον Ντέζιρε Ντουέ, ενώ ο τερματοφύλακας της Μπαρτσελόνα, Χοάν Γκαρσία, ο επιθετικός Ραφίνια και ο μακροχρόνια απών Γκάβι δεν θα είναι διαθέσιμοι.
«Παίζουμε εναντίον της καλύτερης ομάδας της περασμένης σεζόν. Μου αρέσει αυτό που είδα από αυτούς πέρυσι. Είναι μια μεγάλη πρόκληση και ανυπομονούμε για αυτόν τον αγώνα. Δεν σκέφτομαι τον τελευταίο αγώνα, εστιάζω στον επόμενο. Δεν σκέφτομαι το παρελθόν, θα είμαστε και οι δύο διαφορετικοί, όλα έχουν αλλάξει εντελώς» δήλωσε (30/9) ο Χάνσι Φλικ στους δημοσιογράφους.
Η Μπαρτσελόνα θα ενισχυθεί από την επιστροφή του Λαμίν Γιαμάλ, μετά από τραυματισμό στη βουβωνική χώρα. Ο 18χρονος βοήθησε την πρωταθλήτρια Ισπανίας να νικήσει (2-1) τη Σοσιεδάδ την Κυριακή και να ξεπεράσει τη Ρεάλ Μαδρίτης στην κορυφή της βαθμολογίας.
«Δεν μου αρέσει αυτή η ταμπέλα του "σούπερ"» είπε ο Φλικ για τον Γιαμάλ.
«Είναι εξαιρετικός, αλλά είναι 18 ετών και πρέπει να επικεντρωθεί στη σκληρή δουλειά. Έχει το ταλέντο να κάνει ακόμη ένα βήμα μπροστά, αλλά πρόκειται για προσπάθεια και βελτίωση όλων των πτυχών του παιχνιδιού του, συμπεριλαμβανομένης της αμυντικής».
Ο 35χρονος Βόιτσιεχ Σέζνι πρόκειται να ξεκινήσει βασικός στην εστία των Καταλανών:
«Είναι παίκτης της Μπαρτσελόνα, φυσικά και είναι έτοιμος» τόνισε ο Φλικ.
«Πέρυσι κατακτήσαμε τρεις τίτλους μαζί του, οπότε είναι σίγουρα έτοιμος. Οι τραυματισμοί είναι μέρος του παιχνιδιού και έχουμε την ποιότητα να τους διαχειριστούμε».
Ο Γερμανός προπονητής αναφέρθηκε στη σημασία του να παραμένει κανείς συγκεντρωμένος:
«Είμαστε η Μπαρτσελόνα και μας αρέσει να είμαστε φαβορί για το Champions League, αλλά ξέρουμε ότι χρειάζεται πολλή δουλειά. Δεν σκέφτομαι το παρελθόν, είμαστε και οι δύο διαφορετικές ομάδες τώρα. Όλα έχουν αλλάξει εντελώς».
Η Μπαρτσελόνα νίκησε (2-1) εκτός έδρας τη Νιούκαστλ στον εναρκτήριο αγώνα της και η Παρί Σεν Ζερμέν ξεκίνησε την υπεράσπιση του τίτλου της συντρίβοντας στο Παρίσι την Αταλάντα με 4-0.
