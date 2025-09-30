Η bwin και ο Ολυμπιακός μπήκαν δυναμικά στον όγδοο χρόνο της συνεργασίας τους και το γιόρτασαν με ένα ξεχωριστό cocktail party.
Προκλητικός Οζίλ: «Να αρθούν τα αθλητικά εμπάργκο κατά των Τουρκοκυπρίων»
Προκλητικός Οζίλ: «Να αρθούν τα αθλητικά εμπάργκο κατά των Τουρκοκυπρίων»
Ο παλαίμαχος Γερμανός ποδοσφαιριστής βρέθηκε στα κατεχόμενα της Κύπρου και συναντήθηκε με τον Τατάρ
Στα κατεχόμενα της Κύπρου βρέθηκε ο Μεσούτ Οζίλ, ο οποίος εξέφρασε τη στήριξή του στους Τουρκοκύπριους και κάλεσε την UEFA και τη FIFA να βάλουν τέλος στο εμπάργκο σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή τους σε διεθνείς διοργανώσεις.
Ο Οζίλ, γνωστός για την πολιτική του δραστηριότητα και τη στενή του σχέση με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επισκέφθηκε τα κατεχόμενα, όπου είχε συναντήσεις τόσο με νέους αθλητές όσο και με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, Ερσίν Τατάρ, με τον οποίο συζήτησε τρόπους για να αρθούν οι περιορισμοί που εμποδίζουν τη συμμετοχή των Τουρκοκυπρίων αθλητών σε διεθνείς διοργανώσεις.
Ο παλαίμαχος Γερμανός, με τουρκικές ρίζες, ποδοσφαιριστής ανέφερε πως στόχος του είναι να αναδειχθεί το ζήτημα σε διεθνές επίπεδο και να φτάσει μέχρι την UEFA και τη FIFA.
«Επί χρόνια επιβάλλονται αθλητικά εμπάργκο στον τουρκοκυπριακό πληθυσμό, τώρα είναι η ώρα να δράσουμε. Ο αθλητισμός είναι δικαίωμα όλων», υπογράμμισε χαρακτηριστικά, καλώντας τις παγκόσμιες ποδοσφαιρικές αρχές να δώσουν λύση και να επιτρέψουν στους Τουρκοκύπριους να αγωνίζονται όπου θέλουν.
