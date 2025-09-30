Η bwin και ο Ολυμπιακός μπήκαν δυναμικά στον όγδοο χρόνο της συνεργασίας τους και το γιόρτασαν με ένα ξεχωριστό cocktail party.
Εθνική Σερβίας: Παρελθόν και επίσημα ο Πέσιτς, ο Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς ο αντικαταστάτης του
Η σερβική ομοσπονδία δεν έχασε χρόνο και προσέλαβε τον 39χρονο προπονητή, με το συμβόλαιό του να λήγει στο τέλος των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες
Εδώ και αρκετές μέρες η σερβική ομοσπονδία ανέφερε ότι ο Σβέτισλαβ Πέσιτς δε θα συνεχίσει στον πάγκο της Εθνικής Σερβίας, μετά και την τελευταία αποτυχία στο Eurobasket του 2025.
Το πρωί της Τρίτης ανακοίνωσε και επίσημα ότι ο έμπειρος κόουτς αποτελεί παρελθόν.
Με... συνοπτικές διαδικασίες, το Διοικητικό Συμβούλιο της σερβικής Ομοσπονδίας καλαθοσφαίρισης ανακοίνωσε, τον αντικαταστάτη και την πρόσληψη του Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς, για τη θέση του Ομοσπονδιακού τεχνικού της εθνικής ανδρών, πριν ακόμη υπογράψουν το τριετές συμβόλαιο οι δύο συμβαλλόμενες πλευρές.
Ο 39χρονος Σέρβος τεχνικός, ο οποίος διαδέχεται τον Σβέτισλαβ Πέσιτς, θα καθοδηγεί τεχνικά την εθνική Σερβίας έως και το τέλος των Ολυμπιακών Αγώνων του 2028 στο Λος Άντζελες.
Στη σχετική ανακοίνωση της σερβικής Ομοσπονδίας αναφέρεται:
«Η Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης της Σερβίας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση ν' ανακοινώσει ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία με τον κ. Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς, ο οποίος, σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης της Σερβίας, διορίστηκε επίσημα ως Ομοσπονδιακός προπονητής της εθνικής ομάδας ανδρών της Σερβίας.
Η σύμβαση θα υπογραφεί για περίοδο τριών ετών. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο Αλιμπίγεβιτς θα αναλάβει όλες τις ευθύνες που σχετίζονται με την προετοιμασία της εθνικής ομάδας για τα επερχόμενα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου ("παράθυρα" της FIBA), καθώς και άλλες διεθνείς διοργανώσεις.
Ο Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς είναι ο ηγέτης της νέας γενιάς Σέρβων προπονητών, οι οποίοι έχουν ήδη επιτύχει εξαιρετικά αποτελέσματα και έχουν επιβεβαιώσει την ποιότητά τους στην ευρωπαϊκή σκηνή.
Παρά το γεγονός ότι είναι ένας πολύ νέος προπονητής, ο Αλιμπίγέβιτς έχει ήδη αξιοζήλευτη εμπειρία σε διοργανώσεις όπως το Eurocup και η Euroleague, συμπεριλαμβανομένου του βραβείου του Κορυφαίου Προπονητή της Χρονιάς στο Eurocup 2022.
Ο Αλιμπίγέβιτς αναγνωρίζεται ως ένα άτομο που διαθέτει την εμπειρία, την εξουσία και την αφοσίωση που απαιτούνται για να ηγηθεί της εθνικής ομάδας στο υψηλότερο επίπεδο, ενώ παράλληλα φέρνει κάποια νέα ενέργεια που είναι απαραίτητη για την επίτευξη των αποτελεσμάτων που αναμένονται πάντα από την εθνική ομάδα της Σερβίας.
Η Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης της Σερβίας εκφράζει πλήρη εμπιστοσύνη στο επαγγελματικό έργο του Ντούσαν Αλιμπίγέβιτς και πιστεύει ότι, με την υποστήριξη των Σέρβων φιλάθλων, θα επιτύχει τους στόχους που έχουμε θέσει για την εθνική μας ομάδα μέσω κοινών προσπαθειών.
Η Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης της Σερβίας θα ενημερώσει το κοινό εγκαίρως για όλα τα περαιτέρω βήματα που σχετίζονται με τη συγκρότηση του προπονητικού επιτελείου και το σχέδιο προετοιμασίας».
