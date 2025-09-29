Γιόκιτς: «Θέλω να μείνω για πάντα στους Νάγκετς»

Ο Σέρβος σούπερ σταρ, που μπαίνει στη 11η του σεζόν στο ΝΒΑ (όλες με τη φανέλα του Ντένβερ), εμφανίστηκε ξεκάθαρος για το μέλλον του