Η υπόσχεση του Μπακασέτα στα αποδυτήρια: «Αυτό είναι μόνο η αρχή» - Βίντεο

Η αρχηγική ομιλία του Μπακασέτα στα αποδυτήρια πριν το ματς, η υπόσχεσή του μετά το διπλό και ο λόγος του Κόντη για όσα του άρεσαν από την ομάδα του