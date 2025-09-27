Η Άιντραχτ 6-4 την Γκλάντμπαχ, η Ατλέτικο 5-2 τη Ρεάλ - Η Σίτι 5-1 την Μπέρνλι - Δείτε γκολ από τα γήπεδα της Ευρώπης

Η Λίβερπουλ γνώρισε την πρώτη της ήττα (2-1) από την Κρίσταλ Πάλας, η Ντόρτμουντ συνέχισε την καταδίωξη της Μπάγερν, νίκησε τη Μάιντζ 2-0 εκτός έδρας, η Γιουβέντους είχε δεύτερη συνεχόμενη απώλεια, 1-1 με την Αταλάντα στο Τορίνο