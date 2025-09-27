Η Άιντραχτ 6-4 την Γκλάντμπαχ, η Ατλέτικο 5-2 τη Ρεάλ - Η Σίτι 5-1 την Μπέρνλι - Δείτε γκολ από τα γήπεδα της Ευρώπης
Η Λίβερπουλ γνώρισε την πρώτη της ήττα (2-1) από την Κρίσταλ Πάλας, η Ντόρτμουντ συνέχισε την καταδίωξη της Μπάγερν, νίκησε τη Μάιντζ 2-0 εκτός έδρας, η Γιουβέντους είχε δεύτερη συνεχόμενη απώλεια, 1-1 με την Αταλάντα  στο Τορίνο

Με εκπλήξεις ξεκίνησε η 6η αγωνιστική της Premier League. H Λίβερπουλ είχε την πρώτη απώλειά της στο πρωτάθλημα αφού ηττήθηκε από την Κρίσταλ Πάλας με 2-1 χάρη σε γκολ του Ενκέτια στις καθυστερήσεις. 

Η αδιόρθωτη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ γνώρισε την ήττα από τη Μπρένφορντ με 3-1. Η Σίτι συνέχισε νικηφόρα, διαλύοντας 5-1 τη Μπέρνλι, ενώ η Μπράιτον του Τζίμα έκανε διπλό με ανατροπή μέσα στο Λονδίνο, 3-1 την Τσέλσι που αγωνιζόταν από το πρώτο μέρος με 10 παίκτες.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ έχασε 1-0 στην έδρα της από την Σάντερλαντ με τον Ποστέκογλου να έχει πλέον 5 αγώνες στον πάγκο της χωρίς νίκη. 

Στη La Liga, η Ατλέτικο πέτυχε ανεπανάληπτη νίκη στο ντέρμπι της πόλης, 5-2 τη Ρεάλ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα του Σιμεόνε είχε 75 χρόνια να πετύχει πέντε γκολ απέναντι στη μισητή αντίπαλο, κάτι που τον έκανε να... λυγίζει στη συνέντευξη τύπου.

Η Μαγιόρκα πήρε νίκη - ανάσα με 1-0 απέναντι στην Αλαβές. 

Στη Bundesliga είχαμε το εντυπωσιακότερο ματς στη σεζόν.  Η Γκλάντμπαχ υποδέχθηκε την Άιντραχτ, με την ομάδα της Φρανκφούρτης να επικρατεί με 6-4, ενώ στο ημίχρονο προηγούνταν 5-0.

Η Ντόρτμουντ συνέχισε με νίκη την πορεία της, 2-0 τη Μάιντζ και έμεινε σε απόσταση δύο βαθμών από την πρώτη Μπάγερν.

Στη Serie A η Γιουβέντους υπέπεσε σε δεύτερη συνεχόμενη γκέλα, αφού έμεινε στο 1-1 με την Αταλάντα στο Τορίνο. Η Κόμο του Δουβίκα, ισοφαρίστηκε σε 1-1 στις καθυστερήσεις από την μεγάλη έκπληξη Κρεμονέζε και έχασε τη νίκη μέσα από τα χέρια της.

Premier League (6η αγωνιστική)

Μπρέντφορντ-Μάντσεστερ Γ. 3-1 (8', 20' Τιάγκο, 90'+ Γιένσεν-26' Σέσκο) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Τσέλσι-Μπράιτον 1-3 (24' Φερνάντες-77', 90'+ Γουέλμπεκ, 90'+ Ντε Κάιπερ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Κρίσταλ Πάλας-Λίβερπουλ 2-1 (9' Σαρ, 90'+ Νκέτια-87' Κιέζα) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Λιντς-Μπόρνμουθ 2-2 (37' Ροντόν, 54' Λόνγκσταφ-26' Σεμένιο) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Μάντσεστερ Σίτι-Μπέρνλι 5-1 (12' αυτ., 62' αυτ. Εστίβ, 62' Νούνιες, 90', 90'+ Χάαλαντ-38' Αντονι) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Νότιγχαμ Φόρεστ-Σάντερλαντ 0-1 (38' Αλντερέτε) Δείτε ΕΔΩ το γκολ

Τότεναμ-Γουλβς  1-1 (90+4΄ Παλίνια - 54΄ Μπουένο) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ


Άστον Βίλα-Φούλαμ 28/9
Νιούκαστλ-Άρσεναλ 28/9
Έβερτον-Γουέστ Χαμ 29/9

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)

Λίβερπουλ 15
Κρίσταλ Πάλας 10
Μπόρνμουθ 11
Σάντερλαντ 11
Τότεναμ 11
Μάντσεστερ Σίτι 10
Άρσεναλ 10 -5αγ.
Τσέλσι 8
Φούλαμ 8 -5αγ.
Λιντς 8
Μπράιτον 8
Έβερτον 7 -5αγ.
Μπρέντφορντ 7
Μάντσεστερ Γ. 7
Νιούκαστλ 6 -5αγ.
Νότιγχαμ Φόρεστ 5
Μπέρνλι 4
Άστον Βίλα 3 -5αγ.
Γουέστ Χαμ 3 -5αγ.
Γουλβς 1



Bundesliga (5η αγωνιστική)

Μπάγερν Μονάχου-Βέρντερ Βρέμης 4-0 (22΄ Τα, 45΄πεν.,65΄ Κέιν, 87΄ Λάιμερ)

They Did It AGAIN! | FC BAYERN - WERDER BREMEN | Highlights | Matchday 5 – Bundesliga 2025/26


Μάιντς-Ντόρτμουντ 0-2 (27' Σβένσον, 40' Αντεγιέμι)

Svensson Leads The Way! | MAINZ 05 - BORUSSIA DORTMUND | Highlights | Matchday 5 – Bundesliga 25/26


Βόλφσμπουργκ-Λειψία 0-1 (8' Μπακαγιόκο) Δείτε ΕΔΩ το γκολ

Ζανκτ Πάουλι-Λεβερκούζεν 1-2 (33' Βαχλ-25' Ταπσόμπα, 58' Ποκού) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Χαϊντενχάιμ-Άουγκσμπουργκ 2-1 (47' Κάουφμαν, 54' Κοντέ-90'+ Τίετζ) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Γκλάντμπαχ-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 4-6 (72' Κάστροπ, 78' Ταμπάκοβιτς, 83' Ένγκελχάρτ, 90+9' Ράνος - 11', 47' Κοχ, 15' Κνάουφ, 35' Μπούρκαρντ, 39' Χαιμπί, 45+1' Ουζούν)

UNBELIEVABLE! 10 Goals-Spectacle! | BORUSSIA M'GLADBACH - EINTRACHT FRANKFURT | Bundesliga 25/26

Φράιμπουργκ-Χοφενχάιμ 28/9

Κολωνία-Στουτγκάρδη 28/9

Ουνιόν Βερολίνου-Αμβούργο 28/9


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου 15
Ντόρτμουντ 13
Λειψία 12
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 9
Λεβερκούζεν 8
Κολωνία 7 -4αγ.
Ζανκτ Πάουλι 7
Φράιμπουργκ 6 -4αγ.
Στουτγκάρδη 6 -4αγ.
Χοφενχάιμ 6 -4αγ.
Ουνιόν Βερολίνου 6 -4αγ.
Βόλφσμπουργκ 5
Μάιντς 4
Βέρντερ Βρέμης 4
Αμβούργο 4 -4αγ.
Χαϊντενχάιμ 3
Άουγκσμπουργκ 3
Γκλάντμπαχ 2


La Liga (7η αγωνιστική)

Τζιρόνα-Εσπανιόλ 0-0

GIRONA FC 0 - 0 RCD ESPANYOL | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Χετάφε-Λεβάντε 1-1 (57' Ιγκλέσιας-26' Ρομέρο)

GETAFE CF 1 - 1 LEVANTE UD | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Ατλέτικο Μαδρίτης-Ρεάλ Μαδρίτης 5-2 (14' Λε Νορμάν, 45' Σόρλοτ, 51' πεν., 63' Αλβαρες, 90'+ Γκριεζμάν-25' Μπαπέ, 36' Γκιουλέρ)

ATLÉTICO DE MADRID 5 - 2 REAL MADRID | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Μαγιόρκα-Αλαβές 1-0 (37' Ασάνο)

RCD MALLORCA 1 - 0 DEPORTIVO ALAVÉS | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Βιγιαρεάλ-Αθλέτικ Μπιλμπάο 1-0 (77΄ Μολέιρο)

VILLARREAL CF 1 - 0 ATHLETIC CLUB | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Ράγιο Βαγεκάνο-Σεβίλη 28/9
Έλτσε-Θέλτα 28/9
Μπαρτσελόνα-Σοσιεδάδ 28/9
Μπέτις-Οσασούνα 28/9
Βαλένθια-Οβιέδο 29/9


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)

Ρεάλ Μαδρίτης 18 -7αγ.
Μπαρτσελόνα 16
Βιγιαρεάλ 16 -7αγ.
Ατλέτικο Μαδρίτης 12 -7αγ.
Εσπανιόλ 12 -7αγ.
Χετάφε 11 -7αγ.
Έλτσε 10
Αθλέτικ Μπιλμπάο 10 -7αγ.
Μπέτις 9
Αλαβές 8 -7αγ.
Βαλένθια 8
Σεβίλλη 7
Οσασούνα 7
Ράγιο Βαγεκάνο 5
Θέλτα 5
Ρεάλ Σοσιεδάδ 5
Λεβάντε 5 -7αγ.
Οβιέδο 3
Τζιρόνα 3 -7αγ.
Μαγιόρκα 5 -7αγ


Serie A (5η αγωνιστική)

Κόμο-Κρεμονέζε 1-1 (32' Παζ - 69' Μπασκιρότο)

COMO-CREMONESE 1-1 | HIGHLIGHTS | Baschirotto keeps Cremonese undefeated! | SERIE A ENILIVE 2025/26


Γιουβέντους-Αταλάντα 1-1 ( 78' Καμπάλ - 45+1' Σουλεμάνα)

JUVENTUS-ATALANTA 1-1 | HIGHLIGHTS | Thrilling Clash Ends in Draw | Serie A 2025/26

Κάλιαρι-Ίντερ 0-2 (9΄ Μαρτίνες, 82΄ Εσπόζιτο)

CAGLIARI-INTER 0-2 | HIGHLIGHTS | Esposito’s debut goal makes it two | SERIE A ENILIVE 2025/26


Σασουόλο-Ουντινέζε 28/9
Πίζα-Φιορεντίνα 28/9
Ρόμα-Βερόνα 28/9
Λέτσε-Μπολόνια 28/9
Μίλαν-Νάπολι 28/9
Πάρμα-Τορίνο 29/9
Τζένοα-Λάτσιο 29/9


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)

Νάπολι 12
Γιουβέντους 11 -5αγ.
Μίλαν 9
Ρόμα 9
Ίντερ 9 -5αγ.
Κρεμονέζε 9 -5αγ.
Αταλάντα 9 -5αγ.
Κόμο 8 -5αγ.
Κάλιαρι 7 -5αγ.
Ουντινέζε 7
Μπολόνια 6
Τορίνο 4
Λάτσιο 3
Σασουόλο 3
Βερόνα 3
Τζένοα 2
Φιορεντίνα 2
Πάρμα 2
Πίζα 1
Λέτσε 1





