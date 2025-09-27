Με καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, η Huawei ενισχύει την ποιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνας, προάγοντας την καινοτομία, την παραγωγικότητα και την πρόσβαση σε βιώσιμες, ασφαλείς υποδομές για όλους
Η Άιντραχτ 6-4 την Γκλάντμπαχ, η Ατλέτικο 5-2 τη Ρεάλ - Η Σίτι 5-1 την Μπέρνλι - Δείτε γκολ από τα γήπεδα της Ευρώπης
Η Άιντραχτ 6-4 την Γκλάντμπαχ, η Ατλέτικο 5-2 τη Ρεάλ - Η Σίτι 5-1 την Μπέρνλι - Δείτε γκολ από τα γήπεδα της Ευρώπης
Η Λίβερπουλ γνώρισε την πρώτη της ήττα (2-1) από την Κρίσταλ Πάλας, η Ντόρτμουντ συνέχισε την καταδίωξη της Μπάγερν, νίκησε τη Μάιντζ 2-0 εκτός έδρας, η Γιουβέντους είχε δεύτερη συνεχόμενη απώλεια, 1-1 με την Αταλάντα στο Τορίνο
Με εκπλήξεις ξεκίνησε η 6η αγωνιστική της Premier League. H Λίβερπουλ είχε την πρώτη απώλειά της στο πρωτάθλημα αφού ηττήθηκε από την Κρίσταλ Πάλας με 2-1 χάρη σε γκολ του Ενκέτια στις καθυστερήσεις.
Η αδιόρθωτη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ γνώρισε την ήττα από τη Μπρένφορντ με 3-1. Η Σίτι συνέχισε νικηφόρα, διαλύοντας 5-1 τη Μπέρνλι, ενώ η Μπράιτον του Τζίμα έκανε διπλό με ανατροπή μέσα στο Λονδίνο, 3-1 την Τσέλσι που αγωνιζόταν από το πρώτο μέρος με 10 παίκτες.
Η Νότιγχαμ Φόρεστ έχασε 1-0 στην έδρα της από την Σάντερλαντ με τον Ποστέκογλου να έχει πλέον 5 αγώνες στον πάγκο της χωρίς νίκη.
Στη La Liga, η Ατλέτικο πέτυχε ανεπανάληπτη νίκη στο ντέρμπι της πόλης, 5-2 τη Ρεάλ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα του Σιμεόνε είχε 75 χρόνια να πετύχει πέντε γκολ απέναντι στη μισητή αντίπαλο, κάτι που τον έκανε να... λυγίζει στη συνέντευξη τύπου.
Η Μαγιόρκα πήρε νίκη - ανάσα με 1-0 απέναντι στην Αλαβές.
Στη Bundesliga είχαμε το εντυπωσιακότερο ματς στη σεζόν. Η Γκλάντμπαχ υποδέχθηκε την Άιντραχτ, με την ομάδα της Φρανκφούρτης να επικρατεί με 6-4, ενώ στο ημίχρονο προηγούνταν 5-0.
Η Ντόρτμουντ συνέχισε με νίκη την πορεία της, 2-0 τη Μάιντζ και έμεινε σε απόσταση δύο βαθμών από την πρώτη Μπάγερν.
Στη Serie A η Γιουβέντους υπέπεσε σε δεύτερη συνεχόμενη γκέλα, αφού έμεινε στο 1-1 με την Αταλάντα στο Τορίνο. Η Κόμο του Δουβίκα, ισοφαρίστηκε σε 1-1 στις καθυστερήσεις από την μεγάλη έκπληξη Κρεμονέζε και έχασε τη νίκη μέσα από τα χέρια της.
Premier League (6η αγωνιστική)
Μπρέντφορντ-Μάντσεστερ Γ. 3-1 (8', 20' Τιάγκο, 90'+ Γιένσεν-26' Σέσκο) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Τσέλσι-Μπράιτον 1-3 (24' Φερνάντες-77', 90'+ Γουέλμπεκ, 90'+ Ντε Κάιπερ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Κρίσταλ Πάλας-Λίβερπουλ 2-1 (9' Σαρ, 90'+ Νκέτια-87' Κιέζα) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Λιντς-Μπόρνμουθ 2-2 (37' Ροντόν, 54' Λόνγκσταφ-26' Σεμένιο) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μάντσεστερ Σίτι-Μπέρνλι 5-1 (12' αυτ., 62' αυτ. Εστίβ, 62' Νούνιες, 90', 90'+ Χάαλαντ-38' Αντονι) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Νότιγχαμ Φόρεστ-Σάντερλαντ 0-1 (38' Αλντερέτε) Δείτε ΕΔΩ το γκολ
Τότεναμ-Γουλβς 1-1 (90+4΄ Παλίνια - 54΄ Μπουένο) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Άστον Βίλα-Φούλαμ 28/9
Νιούκαστλ-Άρσεναλ 28/9
Η αδιόρθωτη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ γνώρισε την ήττα από τη Μπρένφορντ με 3-1. Η Σίτι συνέχισε νικηφόρα, διαλύοντας 5-1 τη Μπέρνλι, ενώ η Μπράιτον του Τζίμα έκανε διπλό με ανατροπή μέσα στο Λονδίνο, 3-1 την Τσέλσι που αγωνιζόταν από το πρώτο μέρος με 10 παίκτες.
Η Νότιγχαμ Φόρεστ έχασε 1-0 στην έδρα της από την Σάντερλαντ με τον Ποστέκογλου να έχει πλέον 5 αγώνες στον πάγκο της χωρίς νίκη.
Στη La Liga, η Ατλέτικο πέτυχε ανεπανάληπτη νίκη στο ντέρμπι της πόλης, 5-2 τη Ρεάλ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα του Σιμεόνε είχε 75 χρόνια να πετύχει πέντε γκολ απέναντι στη μισητή αντίπαλο, κάτι που τον έκανε να... λυγίζει στη συνέντευξη τύπου.
Η Μαγιόρκα πήρε νίκη - ανάσα με 1-0 απέναντι στην Αλαβές.
Στη Bundesliga είχαμε το εντυπωσιακότερο ματς στη σεζόν. Η Γκλάντμπαχ υποδέχθηκε την Άιντραχτ, με την ομάδα της Φρανκφούρτης να επικρατεί με 6-4, ενώ στο ημίχρονο προηγούνταν 5-0.
Η Ντόρτμουντ συνέχισε με νίκη την πορεία της, 2-0 τη Μάιντζ και έμεινε σε απόσταση δύο βαθμών από την πρώτη Μπάγερν.
Στη Serie A η Γιουβέντους υπέπεσε σε δεύτερη συνεχόμενη γκέλα, αφού έμεινε στο 1-1 με την Αταλάντα στο Τορίνο. Η Κόμο του Δουβίκα, ισοφαρίστηκε σε 1-1 στις καθυστερήσεις από την μεγάλη έκπληξη Κρεμονέζε και έχασε τη νίκη μέσα από τα χέρια της.
Premier League (6η αγωνιστική)
Μπρέντφορντ-Μάντσεστερ Γ. 3-1 (8', 20' Τιάγκο, 90'+ Γιένσεν-26' Σέσκο) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Τσέλσι-Μπράιτον 1-3 (24' Φερνάντες-77', 90'+ Γουέλμπεκ, 90'+ Ντε Κάιπερ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Κρίσταλ Πάλας-Λίβερπουλ 2-1 (9' Σαρ, 90'+ Νκέτια-87' Κιέζα) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Λιντς-Μπόρνμουθ 2-2 (37' Ροντόν, 54' Λόνγκσταφ-26' Σεμένιο) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μάντσεστερ Σίτι-Μπέρνλι 5-1 (12' αυτ., 62' αυτ. Εστίβ, 62' Νούνιες, 90', 90'+ Χάαλαντ-38' Αντονι) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Νότιγχαμ Φόρεστ-Σάντερλαντ 0-1 (38' Αλντερέτε) Δείτε ΕΔΩ το γκολ
Τότεναμ-Γουλβς 1-1 (90+4΄ Παλίνια - 54΄ Μπουένο) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Άστον Βίλα-Φούλαμ 28/9
Νιούκαστλ-Άρσεναλ 28/9
Έβερτον-Γουέστ Χαμ 29/9
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)
Λίβερπουλ 15
Κρίσταλ Πάλας 10
Μπόρνμουθ 11
Σάντερλαντ 11
Τότεναμ 11
Μάντσεστερ Σίτι 10
Άρσεναλ 10 -5αγ.
Τσέλσι 8
Φούλαμ 8 -5αγ.
Λιντς 8
Μπράιτον 8
Έβερτον 7 -5αγ.
Μπρέντφορντ 7
Μάντσεστερ Γ. 7
Νιούκαστλ 6 -5αγ.
Νότιγχαμ Φόρεστ 5
Μπέρνλι 4
Άστον Βίλα 3 -5αγ.
Γουέστ Χαμ 3 -5αγ.
Γουλβς 1
Bundesliga (5η αγωνιστική)
Μπάγερν Μονάχου-Βέρντερ Βρέμης 4-0 (22΄ Τα, 45΄πεν.,65΄ Κέιν, 87΄ Λάιμερ)
Μάιντς-Ντόρτμουντ 0-2 (27' Σβένσον, 40' Αντεγιέμι)
Βόλφσμπουργκ-Λειψία 0-1 (8' Μπακαγιόκο) Δείτε ΕΔΩ το γκολ
Ζανκτ Πάουλι-Λεβερκούζεν 1-2 (33' Βαχλ-25' Ταπσόμπα, 58' Ποκού) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Χαϊντενχάιμ-Άουγκσμπουργκ 2-1 (47' Κάουφμαν, 54' Κοντέ-90'+ Τίετζ) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Γκλάντμπαχ-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 4-6 (72' Κάστροπ, 78' Ταμπάκοβιτς, 83' Ένγκελχάρτ, 90+9' Ράνος - 11', 47' Κοχ, 15' Κνάουφ, 35' Μπούρκαρντ, 39' Χαιμπί, 45+1' Ουζούν)
Φράιμπουργκ-Χοφενχάιμ 28/9
Κολωνία-Στουτγκάρδη 28/9
Ουνιόν Βερολίνου-Αμβούργο 28/9
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 15
Ντόρτμουντ 13
Λειψία 12
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 9
Λεβερκούζεν 8
Κολωνία 7 -4αγ.
Ζανκτ Πάουλι 7
Φράιμπουργκ 6 -4αγ.
Στουτγκάρδη 6 -4αγ.
Χοφενχάιμ 6 -4αγ.
Ουνιόν Βερολίνου 6 -4αγ.
Βόλφσμπουργκ 5
Μάιντς 4
Βέρντερ Βρέμης 4
Αμβούργο 4 -4αγ.
Χαϊντενχάιμ 3
Άουγκσμπουργκ 3
Γκλάντμπαχ 2
La Liga (7η αγωνιστική)
Τζιρόνα-Εσπανιόλ 0-0
Χετάφε-Λεβάντε 1-1 (57' Ιγκλέσιας-26' Ρομέρο)
Ατλέτικο Μαδρίτης-Ρεάλ Μαδρίτης 5-2 (14' Λε Νορμάν, 45' Σόρλοτ, 51' πεν., 63' Αλβαρες, 90'+ Γκριεζμάν-25' Μπαπέ, 36' Γκιουλέρ)
Μαγιόρκα-Αλαβές 1-0 (37' Ασάνο)
Βιγιαρεάλ-Αθλέτικ Μπιλμπάο 1-0 (77΄ Μολέιρο)
Ράγιο Βαγεκάνο-Σεβίλη 28/9
Έλτσε-Θέλτα 28/9
Μπαρτσελόνα-Σοσιεδάδ 28/9
Μπέτις-Οσασούνα 28/9
Βαλένθια-Οβιέδο 29/9
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)
Ρεάλ Μαδρίτης 18 -7αγ.
Μπαρτσελόνα 16
Βιγιαρεάλ 16 -7αγ.
Ατλέτικο Μαδρίτης 12 -7αγ.
Εσπανιόλ 12 -7αγ.
Χετάφε 11 -7αγ.
Έλτσε 10
Αθλέτικ Μπιλμπάο 10 -7αγ.
Μπέτις 9
Αλαβές 8 -7αγ.
Βαλένθια 8
Σεβίλλη 7
Οσασούνα 7
Ράγιο Βαγεκάνο 5
Θέλτα 5
Ρεάλ Σοσιεδάδ 5
Λεβάντε 5 -7αγ.
Οβιέδο 3
Τζιρόνα 3 -7αγ.
Μαγιόρκα 5 -7αγ
Serie A (5η αγωνιστική)
Κόμο-Κρεμονέζε 1-1 (32' Παζ - 69' Μπασκιρότο)
Γιουβέντους-Αταλάντα 1-1 ( 78' Καμπάλ - 45+1' Σουλεμάνα)
Κάλιαρι-Ίντερ 0-2 (9΄ Μαρτίνες, 82΄ Εσπόζιτο)
Σασουόλο-Ουντινέζε 28/9
Πίζα-Φιορεντίνα 28/9
Ρόμα-Βερόνα 28/9
Λέτσε-Μπολόνια 28/9
Μίλαν-Νάπολι 28/9
Πάρμα-Τορίνο 29/9
Τζένοα-Λάτσιο 29/9
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)
Νάπολι 12
Γιουβέντους 11 -5αγ.
Μίλαν 9
Ρόμα 9
Ίντερ 9 -5αγ.
Κρεμονέζε 9 -5αγ.
Αταλάντα 9 -5αγ.
Κόμο 8 -5αγ.
Κάλιαρι 7 -5αγ.
Ουντινέζε 7
Μπολόνια 6
Τορίνο 4
Λάτσιο 3
Σασουόλο 3
Βερόνα 3
Τζένοα 2
Φιορεντίνα 2
Πάρμα 2
Πίζα 1
Λέτσε 1
Ειδήσεις σήμερα:
Οι καθυστερήσεις στο «Ελ. Βενιζέλος» και τα αιτήματα των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας - Παίρνουν ακόμη και πάνω από €120.000 ετησίως, λέει ο Δήμας
«Μην μιλήσεις»: Προϊστάμενος παρενόχλησε σεξουαλικά άνδρα υπάλληλό του μέσα σε σούπερ μάρκετ στη Ρόδο
Απίστευτο βίντεο: Λαρισαίος παίζει μπουζούκι δίπλα σε... αρκούδα στη Ρωσία
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)
Λίβερπουλ 15
Κρίσταλ Πάλας 10
Μπόρνμουθ 11
Σάντερλαντ 11
Τότεναμ 11
Μάντσεστερ Σίτι 10
Άρσεναλ 10 -5αγ.
Τσέλσι 8
Φούλαμ 8 -5αγ.
Λιντς 8
Μπράιτον 8
Έβερτον 7 -5αγ.
Μπρέντφορντ 7
Μάντσεστερ Γ. 7
Νιούκαστλ 6 -5αγ.
Νότιγχαμ Φόρεστ 5
Μπέρνλι 4
Άστον Βίλα 3 -5αγ.
Γουέστ Χαμ 3 -5αγ.
Γουλβς 1
Bundesliga (5η αγωνιστική)
Μπάγερν Μονάχου-Βέρντερ Βρέμης 4-0 (22΄ Τα, 45΄πεν.,65΄ Κέιν, 87΄ Λάιμερ)
Μάιντς-Ντόρτμουντ 0-2 (27' Σβένσον, 40' Αντεγιέμι)
Βόλφσμπουργκ-Λειψία 0-1 (8' Μπακαγιόκο) Δείτε ΕΔΩ το γκολ
Ζανκτ Πάουλι-Λεβερκούζεν 1-2 (33' Βαχλ-25' Ταπσόμπα, 58' Ποκού) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Χαϊντενχάιμ-Άουγκσμπουργκ 2-1 (47' Κάουφμαν, 54' Κοντέ-90'+ Τίετζ) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Γκλάντμπαχ-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 4-6 (72' Κάστροπ, 78' Ταμπάκοβιτς, 83' Ένγκελχάρτ, 90+9' Ράνος - 11', 47' Κοχ, 15' Κνάουφ, 35' Μπούρκαρντ, 39' Χαιμπί, 45+1' Ουζούν)
Φράιμπουργκ-Χοφενχάιμ 28/9
Κολωνία-Στουτγκάρδη 28/9
Ουνιόν Βερολίνου-Αμβούργο 28/9
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 15
Ντόρτμουντ 13
Λειψία 12
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 9
Λεβερκούζεν 8
Κολωνία 7 -4αγ.
Ζανκτ Πάουλι 7
Φράιμπουργκ 6 -4αγ.
Στουτγκάρδη 6 -4αγ.
Χοφενχάιμ 6 -4αγ.
Ουνιόν Βερολίνου 6 -4αγ.
Βόλφσμπουργκ 5
Μάιντς 4
Βέρντερ Βρέμης 4
Αμβούργο 4 -4αγ.
Χαϊντενχάιμ 3
Άουγκσμπουργκ 3
Γκλάντμπαχ 2
La Liga (7η αγωνιστική)
Τζιρόνα-Εσπανιόλ 0-0
Χετάφε-Λεβάντε 1-1 (57' Ιγκλέσιας-26' Ρομέρο)
Ατλέτικο Μαδρίτης-Ρεάλ Μαδρίτης 5-2 (14' Λε Νορμάν, 45' Σόρλοτ, 51' πεν., 63' Αλβαρες, 90'+ Γκριεζμάν-25' Μπαπέ, 36' Γκιουλέρ)
Μαγιόρκα-Αλαβές 1-0 (37' Ασάνο)
Βιγιαρεάλ-Αθλέτικ Μπιλμπάο 1-0 (77΄ Μολέιρο)
Ράγιο Βαγεκάνο-Σεβίλη 28/9
Έλτσε-Θέλτα 28/9
Μπαρτσελόνα-Σοσιεδάδ 28/9
Μπέτις-Οσασούνα 28/9
Βαλένθια-Οβιέδο 29/9
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)
Ρεάλ Μαδρίτης 18 -7αγ.
Μπαρτσελόνα 16
Βιγιαρεάλ 16 -7αγ.
Ατλέτικο Μαδρίτης 12 -7αγ.
Εσπανιόλ 12 -7αγ.
Χετάφε 11 -7αγ.
Έλτσε 10
Αθλέτικ Μπιλμπάο 10 -7αγ.
Μπέτις 9
Αλαβές 8 -7αγ.
Βαλένθια 8
Σεβίλλη 7
Οσασούνα 7
Ράγιο Βαγεκάνο 5
Θέλτα 5
Ρεάλ Σοσιεδάδ 5
Λεβάντε 5 -7αγ.
Οβιέδο 3
Τζιρόνα 3 -7αγ.
Μαγιόρκα 5 -7αγ
Serie A (5η αγωνιστική)
Κόμο-Κρεμονέζε 1-1 (32' Παζ - 69' Μπασκιρότο)
Γιουβέντους-Αταλάντα 1-1 ( 78' Καμπάλ - 45+1' Σουλεμάνα)
Κάλιαρι-Ίντερ 0-2 (9΄ Μαρτίνες, 82΄ Εσπόζιτο)
Σασουόλο-Ουντινέζε 28/9
Πίζα-Φιορεντίνα 28/9
Ρόμα-Βερόνα 28/9
Λέτσε-Μπολόνια 28/9
Μίλαν-Νάπολι 28/9
Πάρμα-Τορίνο 29/9
Τζένοα-Λάτσιο 29/9
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)
Νάπολι 12
Γιουβέντους 11 -5αγ.
Μίλαν 9
Ρόμα 9
Ίντερ 9 -5αγ.
Κρεμονέζε 9 -5αγ.
Αταλάντα 9 -5αγ.
Κόμο 8 -5αγ.
Κάλιαρι 7 -5αγ.
Ουντινέζε 7
Μπολόνια 6
Τορίνο 4
Λάτσιο 3
Σασουόλο 3
Βερόνα 3
Τζένοα 2
Φιορεντίνα 2
Πάρμα 2
Πίζα 1
Λέτσε 1
Ειδήσεις σήμερα:
Οι καθυστερήσεις στο «Ελ. Βενιζέλος» και τα αιτήματα των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας - Παίρνουν ακόμη και πάνω από €120.000 ετησίως, λέει ο Δήμας
«Μην μιλήσεις»: Προϊστάμενος παρενόχλησε σεξουαλικά άνδρα υπάλληλό του μέσα σε σούπερ μάρκετ στη Ρόδο
Απίστευτο βίντεο: Λαρισαίος παίζει μπουζούκι δίπλα σε... αρκούδα στη Ρωσία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα