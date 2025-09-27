Στάζει... μέλι για τον Κόντη ο Σιώπης: Τον εμπιστεύομαι 100%, έχει πλάνο και ξέρει τι πρέπει να κάνουμε

Παναθηναϊκός κέρδισε 4-1 τη Γιουνγκ Μπόις στη Βέρνη αλλά την Κυριακή (21:00) έχει δύσκολη αποστολή στο Αγρίνιο κόντρα στον Παναιτωλικό.Η ομάδα της Αθήνας ψάχνει την πρώτη της νίκη στη φετινή Stoiximan Super League 1 και ο Χρήστος Κόντης δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Ντέσερς και τον Ντραγκόφσκι. Μανώλης Σιώπης μίλησε στην Cosmote TV για το παιχνίδι με τους Ελβετούς, για τον Παναιτωλικό και αποθέωσε τον Χρήστο Κόντη.

Οι δηλώσεις του Μανώλη Σιώπη

Η ομάδα πραγματοποίησε μια πολύ καλή εμφάνιση, πήρε μια σημαντική νίκη στη Βέρνη και άφησε πίσω της τα άσχημα αποτελέσματα κόντρα στην Γιάνγκ Μπόις. Πόσο θα τη βοηθήσει ψυχολογικά αλλά και αγωνιστικά αυτό το αποτέλεσμα;

«Έτσι ακριβώς είναι. Κατ’ εμέ, ψυχολογικά θα βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί δεν ήταν μια νίκη η οποία ήρθε 1-0, ήταν μια κυριαρχική νίκη. Η ομάδα έκανε ευκαιρίες, έβαλε τέσσερα γκολ, μετά διαχειρίστηκε πάρα πολύ καλά το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο και έτσι ήρθε αυτή η πολύ σημαντική νίκη κυρίως για το ψυχολογικό κομμάτι γιατί περνάγαμε πολύ δύσκολες στιγμές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κόσμο που ήταν στον πλευρό μας στη Βέρνη. Τώρα όμως κοιτάμε το ματς με τον Παναιτωλικό».

Εκεί θα πρέπει να έχετε διαφορετικό πλάνο, γιατί στο προηγούμενο ματς έπρεπε να εκμεταλλευτείτε τους χώρους που σας έδωσε ο αντίπαλος και να είστε συμπαγής, ενώ τώρα θα πρέπει να προσπαθήσετε να βρείτε τις λύσεις απέναντι σε μια ομάδα που κυρίως αμύνεται. Πως πιστεύεις ότι πρέπει να το κάνετε αυτό;

«Είμαστε λίγες ημέρες με τον προπονητή μας τον κ. Κόντη, εγώ πάντως τον εμπιστεύομαι 100%. Έχει δείξει και στα δύο παιχνίδια, με τον Ολυμπιακό και με τη Γιάνγκ Μπόις ότι έχει πλάνο, ο κάθε παίκτης ξέρει τι πρέπει να κάνει μέσα στο γήπεδο και θεωρώ πως θα είμαστε όπως πρέπει να είμαστε στο Αγρίνιο για να κερδίσουμε το παιχνίδι, γιατί μέχρι να έρθει η διακοπή λόγω των Εθνικών ομάδων σε περίπου μια εβδομάδα, πρέπει να πάρουμε και τα τρία παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας».

Είναι καλό για την ομάδα πλέον ότι υπάρχουν συνεχόμενα παιχνίδια, προκειμένου και να εκμεταλλευτεί όλο το ρόστερ της και να μπορέσει να πάρε τα αποτελέσματα που θέλει;

«Πολύ σημαντικό και κυρίως γι’ αυτό που ανέφερες. Για τους παίκτες που μπαίνουν μέσα στην ενδεκάδα και αρχίζει τους εμπιστεύεται και η ομάδα. Είναι πολύ σημαντικό για τους παίκτες αυτούς, να πάρουν εμπιστοσύνη, να πάρουν ψυχολογία για να μπορούν να βοηθήσουν όλοι γιατί είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια».



