Νυχτερινή Αθήνα: Το δίδυμο-έκπληξη, οι συμπράξεις των ισχυρών και το μεγάλο ερωτηματικό - Τι και ποιους θα δούμε φέτος στις πίστες

Η Νατάσα Θεοδωρίδου ενώνει τις δυνάμεις της με τον Σάκη Ρουβά, ο Ρέμος με τον Μάστορα και τις «Μέλισσες», ο Κωνσταντίνος Αργυρός θα είναι με τη Βανδή, ο Νίκος Οικονομόπουλος ξαναχτυπά, ενώ ο «Μαζώ» δεν έχει κλείσει ακόμη