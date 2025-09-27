Νυχτερινή Αθήνα: Το δίδυμο-έκπληξη, οι συμπράξεις των ισχυρών και το μεγάλο ερωτηματικό - Τι και ποιους θα δούμε φέτος στις πίστες

Με καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, η Huawei ενισχύει την ποιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνας, προάγοντας την καινοτομία, την παραγωγικότητα και την πρόσβαση σε βιώσιμες, ασφαλείς υποδομές για όλους
Η Νατάσα Θεοδωρίδου ενώνει τις δυνάμεις της με τον Σάκη Ρουβά, ο Ρέμος με τον Μάστορα και τις «Μέλισσες», ο Κωνσταντίνος Αργυρός θα είναι με τη Βανδή, ο Νίκος Οικονομόπουλος ξαναχτυπά, ενώ ο «Μαζώ» δεν έχει κλείσει ακόμη
Το ερώτημα φέτος σε ό,τι έχει να κάνει με το nightlife είναι πού... δεν θα πάει ο κόσμος, αφού η νέα σεζόν ξεκινάει με ένα δίδυμο που ίσως κανείς δεν περίμενε, ισχυρές συνεργασίες, και ένα ερωτηματικό σε ό,τι αφορά στην επιστροφή του Γιώργου Μαζωνάκη.
Αναμφίβολα, η σύμπραξη του Σάκη Ρουβά με τη Νατάσα Θεοδωρίδου στο «Έναστρον» του Κώστα Ματσίκα, ήταν μια έκπληξη που δεν περίμεναν πολλοί.
Η για πολλούς καλύτερη λαϊκή τραγουδίστρια της γενιάς της θα είναι με τον απόλυτο Έλληνα ποπ σταρ, που εξακολουθεί να έχει αυτή την απίστευτη κίνηση πάνω στην σκηνή και μια φωνή που παραμένει αναλλοίωτη στο χρόνο.
Το πόσο το θέλανε, φάνηκε στα χιουμοριστικά βιντεάκια που ανέβηκαν στα social media, από την στιγμή που ανακοινώθηκε η συνεργασία τους, όπως αυτό που ο Σάκης παριστάνει τον πελάτη και η Νατάσα την κοπέλα στην υποδοχή του μαγαζιού. Οι πρόβες έχουν ήδη ξεκινήσει στην «Ακτή Πειραιώς», δίπλα από το «Έναστρον», το οποίο δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι διαλύθηκε στα εξ ων συνετέθη και ανακαινίζεται εκ βάθρων.
Άνθρωποι που είδαν τα render λένε ότι θα είναι ένα από τα ωραιότερα νυχτερινά κέντρα της πρωτεύουσας, και το πρώτο με ένα πολύ δυνατό σχήμα, που θα ξεκινήσει στα μέσα περίπου του Οκτωβρίου.
Η ισχύς εν τη ενώσειΟ Αντώνης Ρέμος ήταν ο πρώτος τα τελευταία χρόνια που επέλεξε μετά την πρώτη του χρονιά στο NOX των Ηλία Μαροσούλη-Άγγελου Κοταρίδη, να συμπεριλάβει στο πρόγραμμα δυνατά γυναικεία ονόματα.
Μετά την Καίτη Γαρμπή, την Ελένη Φουρέιρα και πέρσι την Δέσποινα Βανδή στην καλύτερη σεζόν που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια, φέτος επέλεξε να έχει δίπλα του τον Χρήστο Μάστορα με τις «Μέλισσες» και την πολύ καλή λαϊκή ερμηνεύτρια Μαριάννα Παπαμακαρίου.
Την Δευτέρα τραγουδάει στο Ηρώδειο με τον Ιταλό Jack Savoretti σε μια sold out συναυλία -μέχρι χθες είχαν απομείνει ελάχιστα εισιτήρια- ενώ θα ξεκινήσει τις εμφανίσεις του στην Αθήνα στα μέσα Νοεμβρίου.
Στη Θεσσαλονίκη εμφανίζεται αυτή την περίοδο ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο οποίος, μετά από μια πολύ επιτυχημένη περιοδεία σε ΗΠΑ και Ελλάδα, ξεκίνησε αρχές Σεπτεμβρίου στην «Πύλη Αξιού», μαζί με την Ήβη Αδάμου και την Μορφούλα Ιακωβίδου.
Την Παρασκευή κυκλοφόρησε και το νέο τραγούδι του «Ψυχολόγου», όπως τον αποκαλούν, με τίτλο «Κουράστηκα να σ’ αγαπώ», ενώ μετά τα μέσα Νοεμβρίου κατεβαίνει στο «Fantasia», το οποίο υποβάλλεται σε μια ριζική ανακαίνιση αυτή την περίοδο.
Την σκυτάλη μετά από αυτόν στην «Πύλη Αξιού» θα πάρουν ο Πάνος Κιάμος και η Πάολα, αμφότεροι με φανατικό κοινό, που θα ξεκινήσουν την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου.
Εδώ και μια εβδομάδα όμως, η «απόλυτη» όπως αποκαλούν την Άννα Βίσση οι φανατικοί της, ανέβηκε στην Θεσσαλονίκη που της είχε λείψει, όπως είπε, λίγα 24ωρα μετά τον θρίαμβο των δύο sold out συναυλιών της στο Καλλιμάρμαρο.
Τραγουδάει στην «Barbarella» τρεις φορές την εβδομάδα, ενώ εκτός από Παρασκευή και Σάββατο έβαλε και μια Τετάρτη με ώρα έναρξης 10 το βράδυ, αφού είναι καθημερινή και η επόμενη εργάσιμη.
Από τις αρχές Δεκεμβρίου η Άννα επιστρέφει στην Αθήνα για άλλη μια σεζόν στο Hotel Ermou του Γιάννη Μωράκη, με τον οποίο πορεύεται εδώ και δέκα χρόνια.
Ο ίδιος επιχειρηματίας έκλεισε ως παρτενέρ του Κωνσταντίνου Αργυρού στο «Κέντρο Αθηνών» για τον ερχόμενο χειμώνα την Δέσποινα Βανδή, που από χθες εμφανίζεται στο «Mona Lisa» στην Θεσσαλονίκη, μετά από μια σειρά επιτυχημένων συναυλιών.
Ήταν μια κίνηση που για πολλούς έπρεπε να γίνει, αφού η περσινή σεζόν αποδείχτηκε αρκετά ζόρικη για τον ερμηνευτή, που επέλεξε να είναι μόνος του αρχικά -μετά προστέθηκε η Ζόζεφιν- πιστεύοντας ότι έχει την δυναμική να κρατήσει μόνος του μαγαζί.
Σαφώς και την έχει, αλλά το nightlife όπως έχει μεταλλαχθεί- οι πίστες πλέον δεν έχουν καμία σχέση με αυτές πριν 20 χρόνια- σου δίνει εύκολα να καταλάβεις ότι το ρητό «η ισχύς εν τη ενώσει» είναι πλέον απαραίτητο.
Πάντως ο Αργυρός, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται κοντά σε μια πολύ μεγάλη συμφωνία, που θα δώσει άλλη ώθηση στην μέχρι τώρα μουσική πορεία του, χωρίς όμως να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες γύρω από αυτή.
Ο Νίκος Βέρτης δοκίμασε φέτος το καλοκαίρι τις δυνάμεις του στο Elan -πρόκειται για το παλιό Sabbia στο ΣΕΦ- εμμένοντας στη λογική του θεάματος και της μεγάλης ορχήστρας που έχει υιοθετήσει εδώ και χρόνια.
Έχει επιλέξει επίσης να μην έχει άλλο δυνατό όνομα δίπλα του, έτσι τα Σάββατα ήταν μεν δυνατά, αλλά υπήρξαν Κυριακές που το αχανές μαγαζί φαινόταν άδειο κι ας ήταν μέσα 400 άτομα, κάτι που συζητήθηκε πολύ στον χώρο.
Σε λίγες εβδομάδες επιστρέφει στο ΥΤΟΝ, με την ίδια πάνω-κάτω συνταγή και ίσως μια παρτενέρ μικρού βεληνεκούς, για να σπάσει λίγο η μονοτονία.
Τέλος, στον Βοτανικό ο Γιώργος Σαμπάνης ενώνει τις δυνάμεις του με έναν καθαρόαιμο λαϊκό τραγουδιστή, τον Νίκο Μακρόπουλο, κάτι που δεν έχει ξανακάνει και είναι σίγουρα ενδιαφέρουσα σύμπραξη.
Οι άλλοι και το ερωτηματικόΣτην Αθήνα αυτή την περίοδο συζητάνε πολλοί το come back του Θοδωρή Φέρρη στο «Posidonio» όπου, συνεπικουρούμενος από την Ανδρομάχη, γεμίζει ασφυκτικά το μαγαζί, αφού έχει μεγάλο... ρεύμα.
Με φόρα συνεχίζει η Κατερίνα Λιόλιου στο «Romeo» του Τάκη Γιγουρτάκη -το τρέχει ο γιος του, Γιώργος- έχοντας πλέον δίπλα της τον Νικηφόρο, μετά από ένα καλοκαίρι όπου η νεαρή ερμηνεύτρια έκανε και μια αξιοσημείωτη περιοδεία σε διάφορα μέρη της Ελλάδας.
Στην παραλιακή, τρελό σουξέ έχουν και ο Πέτρος Ιακωβίδης με την Ρία Ελληνίδου και τον Γιώργο Λιβάνη στο Vogue Club, που επέστρεψαν μετά από ένα μικρό διάλειμμα και θα τελειώσουν στις 7 Ιανουαρίου του νέου έτους.
Μετά την παρεξήγηση που λύθηκε, δύο πολύ καλοί τραγουδιστές, ο Γιάννης Πλούταρχος και ο Σταμάτης Γονίδης θα συμπράξουν στο «Anodos», με ένα πρόγραμμα στο οποίο θα κυριαρχεί η λεγόμενη «καψούρα».
Στις 3 Οκτωβρίου θα κάνουν πρεμιέρα στο «Theama» ο Χρήστος Μενιδιάτης, η Έλλη Κοκκίνου και ο Νίνο σε ρόλο guest star, ενώ στις 8 του μήνα επιστρέφει στο Mezzo-Mezzo η Πέγκυ Ζήνα με παρτενέρ τον Αναστάσιο Ράμμο.
Πρώτο βιολί και φέτος στο Tokyo, που επίσης ανακαινίζεται, θα είναι η πολύ καλή ερμηνεύτρια Ιουλία Καλλιμάνη, που αυτή την περίοδο τραγουδάει στο «Eden» της Θεσσαλονίκης.
Θέμης Αδαμαντίδης και Ζαφείρης Μελάς συμπράττουν στο San Remo της παραλιακής, ενώ στο «Ω» της Πειραιώς θα βρίσκονται από τον Οκτώβριο ο Γιώργος Τσαλίκης με τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου.
H Λένα Ζευγαρά συζητάει με το Baraonda για τις φετινές της εμφανίσεις, με παρτενέρ που αναζητείται, αλλιώς με νέα παιδιά που θα «ζεσταίνουν» τον κόσμο, μέχρι να βγει η νεαρή ερμηνεύτρια.
Όμως, το μεγάλο ερωτηματικό είναι πού θα τραγουδήσει φέτος ο Γιώργος Μαζωνάκης, που βρίσκεται συνέχεια σχεδόν στο προσκήνιο για άλλους λόγους και μια ενδοοικογενειακή κόντρα που συνεχίζεται, αφού πολλά ακούγονται, αλλά τίποτε δεν είναι επίσημα επιβεβαιωμένο.
Αργά ή γρήγορα πάντως θα φανεί προς τα που γέρνει η πλάστιγγα για τον νυχτερινό ναό που θα «κλείσει» το παιδί της νύχτας, το οποίο χρειάζεται μια επιστροφή, από αυτές που μόνο ο ίδιος ξέρει να κάνει.
