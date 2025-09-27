Ολυμπιακός: Έφτασε στην Αθήνα και πιάνει δουλειά ο Νιλικίνα - Βίντεο
Ολυμπιακός: Έφτασε στην Αθήνα και πιάνει δουλειά ο Νιλικίνα - Βίντεο
Από την Παρτίζαν στον Ολυμπιακό ο διεθνής Γάλλος γκαρντ
Την Παρασκευή ανακοινώθηκε και το Σάββατο έφτασε στην Αθήνα.
Ο Φρανκ Νιλικίνα υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, άφησε την Παρτίζαν, και το απόγευμα του Σαββάτου προσγειώθηκε στο «Ελ. Βενιζέλος» για να ενσωματωθεί στην ομάδα του Πειραιά.
Ο Γάλλος γκαρντ θα ξεκινήσει προπονήσεις και θα περιμένει και τους νέους του συμπαίκτες να επιστρέψουν από την Ρόδο εκεί όπου παίζουν για το Super Cup.
Είναι αμφίβολο εάν θα τον συμπεριλάβει ο Γιώργος Μπαρτζώκας στην αποστολή για την Ισπανία και τα παιχνίδια με Μπασκόνια (30/9) και Ρεάλ (2/10).
✈️🇬🇷 𝝚𝝫𝝩𝝖𝝨𝝚 𝝨𝝩𝝜𝝢 𝝖𝝝𝝜𝝢𝝖 𝝤 𝝢𝝞𝝠𝝞𝝟𝝞𝝢𝝖— SPORT24 (@sport24) September 27, 2025
🇫🇷💥 Ο Φρανκ Νιλικίνα έφτασε στην Αθήνα το μεσημέρι του Σαββάτου για λογαριασμό του Ολυμπιακού.
Ο Γάλλος γκαρντ που θα καλύψει το κενό του Ολυμπιακού στην θέση του πλεϊμέικερ. pic.twitter.com/gnmthbZ8Zj
