Ολυμπιακός: Το συμβόλαιο του Φρανκ Ντιλικινά στους «ερυθρόλευκους»
Αυτό είναι το συμβόλαιο το οποίο υπέγραψε ο Φρανκ Ντιλικινά στον Ολυμπιακό
Το πρωί της Παρασκευής (26/9), ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Φρανκ Ντιλικινά, αποκτώντας έτσι τον Γάλλο γκαρντ στο ρόστερ του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Λίγα λεπτά νωρίτερα είχε προηγηθεί το αποχαιρετιστήριο μήνυμα της Παρτίζαν.
Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν δικό τους τον Ντιλικινά, έχοντας πληρώσει την ομάδα του Βελιγραδίου 200.000 ευρώ ώστε να τον κάνουν δικό τους ενώ ως προς το συμβόλαιο, η συμφωνία ήταν να πάρει τα ίδια λεφτά με αυτά που έπαιρνε στη Σερβία.
Εκεί το συμβόλαιό του ανερχόταν 700.000 τον χρόνο. Ως προς τη διάρκεια, ο Γάλλος γκαρντ έδωσε τα χέρια με την ομάδα του Πειραιά για τα επόμενα δύο χρόνια.
