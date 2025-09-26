Ολυμπιακός: Το συμβόλαιο του Φρανκ Ντιλικινά στους «ερυθρόλευκους»
SPORTS
Ολυμπιακός Παρτίζαν Φρανκ Ντιλικινά

Ολυμπιακός: Το συμβόλαιο του Φρανκ Ντιλικινά στους «ερυθρόλευκους»

Αυτό είναι το συμβόλαιο το οποίο υπέγραψε ο Φρανκ Ντιλικινά στον Ολυμπιακό

Ολυμπιακός: Το συμβόλαιο του Φρανκ Ντιλικινά στους «ερυθρόλευκους»
12 ΣΧΟΛΙΑ
Το πρωί της Παρασκευής (26/9), ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Φρανκ Ντιλικινά, αποκτώντας έτσι τον Γάλλο γκαρντ στο ρόστερ του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Λίγα λεπτά νωρίτερα είχε προηγηθεί το αποχαιρετιστήριο μήνυμα της Παρτίζαν.

Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν δικό τους τον Ντιλικινά, έχοντας πληρώσει την ομάδα του Βελιγραδίου 200.000 ευρώ ώστε να τον κάνουν δικό τους ενώ ως προς το συμβόλαιο, η συμφωνία ήταν να πάρει τα ίδια λεφτά με αυτά που έπαιρνε στη Σερβία.

Εκεί το συμβόλαιό του ανερχόταν 700.000 τον χρόνο. Ως προς τη διάρκεια, ο Γάλλος γκαρντ έδωσε τα χέρια με την ομάδα του Πειραιά για τα επόμενα δύο χρόνια.

Πηγή:www.gazzetta.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Τραμπ: «Μπορούμε να κάνουμε συμφωνία για τα F-35, αλλά ο Ερντογάν πρέπει πρώτα να κάνει κάτι για εμάς»

Γιουνγκ Μπόις-Παναθηναϊκός 1-4: Πάρτι του Ζαρουρί στην Ελβετία, σπουδαίο διπλό για τους «πράσινους» στην πρεμιέρα του Europa League - Δείτε τα γκολ

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έσβησε το τατουάζ που είχε κάνει για την Ιωάννα Τούνη στο χέρι του
12 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το UNIC Athens φέρνει στην Ελλάδα μια από τις κορυφαίες Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων παγκοσμίως

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει  μια φοιτητική εμπειρία παγκόσμιας κλάσης, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή αριστεία, καινοτόμα προγράμματα και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης