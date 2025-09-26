Ανατροπή στην ανατροπή: Ο Ολυμπιακός έκλεισε τον Ντιλικινά από την Παρτιζάν

2017–2021 New York Knicks2021–2023 Dallas Mavericks2023–2024 Charlotte Hornets2024–2025 PartizanΣτην Ευρωλίγκα είχε μέσο όρο 7 πόντους, 2 ασίστ και 1.7 ριμπάουντ. Στην Αδριατική λίγκα είχε μέσο όρο 7.1 πόντους, 1.4 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ.Σε συλλογικό επίπεδοΠρωταθλητής Σεβρίας (2025)Πρωταθλητής Αδριατικής (2025)Ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες (2020)Ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες (2024)Χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο (2019)Χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ U18 (2016)Χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ U16 (2014)Καλύτερος νέος παίκτης στην Γαλλία (2016, 2017)MVP στο Ευρωμπάσκετ U18 (2016)