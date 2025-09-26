Ανατροπή στην ανατροπή: Ο Ολυμπιακός έκλεισε τον Ντιλικινά από την Παρτιζάν
Ανατροπή στην ανατροπή: Ο Ολυμπιακός έκλεισε τον Ντιλικινά από την Παρτιζάν
Χθες το deal έμοιαζε να χαλάει και ο παίκτης είχε ενημερωθεί πως θα παρέμενε στο Βελιγράδι - Το βράδυ, ωστόσο, έγιναν νέες επαφές που κατέληξαν σε συμφωνία
Τόσο η Παρτίζαν Βελιγραδίου, όσο και ο Ολυμπιακός, με επίσημες ανακοινώσεις τους το πρωί της Παρασκευής έκαναν γνωστό ότι ο Φρανκ Ντιλικινά θα συνεχίσει, τελικά, την καριέρα τους στους Πειραιώτες.
Χθες, το deal έδειχνε πως ναυαγεί, καθώς οι Σέρβοι δεν τα έβρισκαν με τον Ολυμπιακό στα οικονομικά ανταλλάγματα και ο Γάλλος γκαρντ είχε ενημερωθεί πως θα παραμείνει στο Βελιγράδι.
Αργά το βράδυ της Πέμπτης, ωστόσο, έγιναν νέες επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές, οι οποίες κατέληξαν σε συμφωνία.
Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Frank Ntilikina. Ο Γάλλος γκαρντ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο 2ετους διάρκειας.
Το who is whο
Όνομα: Frank Ntilikina
Γεννήθηκε: 28/07/1998
Υπηκοότητα: Γαλλία
Ύψος: 1.94μ.
Θέση: Γκαρντ
Προηγούμενες Ομάδες
2015–2017 SIG Strasbourg
Οι περσινοί αριθμοί του…
Στην Ευρωλίγκα είχε μέσο όρο 7 πόντους, 2 ασίστ και 1.7 ριμπάουντ. Στην Αδριατική λίγκα είχε μέσο όρο 7.1 πόντους, 1.4 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ.
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Σε συλλογικό επίπεδο
Πρωταθλητής Σεβρίας (2025)
Πρωταθλητής Αδριατικής (2025)
Σε Εθνικό επίπεδο
Ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες (2020)
Ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες (2024)
Χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο (2019)
Χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ U18 (2016)
Χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ U16 (2014)
Σε ατομικό επίπεδο
Καλύτερος νέος παίκτης στην Γαλλία (2016, 2017)
MVP στο Ευρωμπάσκετ U18 (2016)
