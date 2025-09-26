Σίγουρα έχετε ακούσει να μιλούν για το leasing αυτοκινήτων. Γνωρίζετε όμως ότι απευθύνεται και σε ιδιώτες; Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βολικό και εξυπηρετικό είναι!
Ο Τσιτσιπάς κόντρα στον Σίνερ στην πρεμιέρα του «Six Kings Slam»
Το πλουσιότερο τουρνουά επίδειξης τένις στον κόσμο θα διεξαχθεί το τριήμερο 15-18 Οκτωβρίου στο Ριάντ
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, Νο 27 στην παγκόσμια κατάταξη, που διατηρεί η ATP, θα λάβει μέρος στο «Six Kings Slam» τον επόμενο μήνα, το πλουσιότερο τουρνουά επίδειξης τένις στον κόσμο, στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας. Ο Ελληνας πρωταθλητής θ' αντικαταστήσει τον Βρετανό Τζακ Ντρέιπερ, ο οποίος απέσυρε τη συμμετοχή του.
Το τουρνουά αυτό θα διεξαχθεί το τριήμερο 15, 16 και 18 Οκτωβρίου στο Ριάντ και οι έξι τενίστες θα λάβουν από 1.5 εκατ. δολάρια μόνο για τη συμμετοχή τους, ενώ ο νικητής θα βάλει στους τραπεζικούς λογαριασμούς του το έξι εκατ. δολάρια! Εκτός του Τσιτσιπά θα παίξουν στο τουρνουά και οι Νόβακ Τζόκοβιτς, Κάρλος Αλκαράθ, Γιανίκ Σίνερ, Αλεξάντερ Ζβέρεφ, Χόλγκερ Ρούνε.
Ο Τσιτσιπάς θα παίξει στην πρεμιέρα του τουρνουά (Τετάρτη 15/9) κόντρα στον Ιταλό κάτοχο του τίτλου και Νο 2 της παγκόσμιας κατάταξης, Γιάνικ Σίνερ. Ο νικητής θα παίξει κόντρα στον Νόβακ Τζόκοβιτς (Νο 4) για μια θέση στον τελικό του τουρνουά, ενώ ο Νορβηγός, Χόλγκερ Ρούνε (Νο 11), θα «μονομαχήσει» με τον Γερμανό, Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Νο 3) και ο νικητής με τον Ισπανό και Νο 1 του κόσμου, Κάρλος Αλκαράθ.
The Six Kings Slam draw is out! 🎾👑— Sportskeeda Tennis (@SK__Tennis) September 25, 2025
Jannik Sinner claimed the trophy last year in Riyadh — who will take it this year? 🏆🔥 pic.twitter.com/Dc7tMYm4SM
Ειδήσεις σήμερα:
Έξω από το μαγαζί του πατέρα του έχασε τη ζωή του ο 11χρονος που παρασύρθηκε στην Ηγουμενίτσα - «Το παιδί μου» φώναζε η μητέρα του
Η στιγμή που ένοπλοι αστυνομικοί των ΟΠΚΕ κάνουν έφοδο σε σπίτι 62χρονου που έκοβε ξύλα από το δάσος της Αρέθουσας και τα πουλούσε
Δείτε βίντεο: Ο Μπαλάσκας έδειξε on air το στήθος του – Ο Λιάγκας ζήτησε συγγνώμη από τους τηλεθεατές
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr