Ο Τσιτσιπάς κόντρα στον Σίνερ στην πρεμιέρα του «Six Kings Slam»
Το πλουσιότερο τουρνουά επίδειξης τένις στον κόσμο θα διεξαχθεί το τριήμερο 15-18 Οκτωβρίου στο Ριάντ

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, Νο 27 στην παγκόσμια κατάταξη, που διατηρεί η ATP, θα λάβει μέρος στο «Six Kings Slam» τον επόμενο μήνα, το πλουσιότερο τουρνουά επίδειξης τένις στον κόσμο, στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας. Ο Ελληνας πρωταθλητής θ' αντικαταστήσει τον Βρετανό Τζακ Ντρέιπερ, ο οποίος απέσυρε τη συμμετοχή του.

Το τουρνουά αυτό θα διεξαχθεί το τριήμερο 15, 16 και 18 Οκτωβρίου στο Ριάντ και οι έξι τενίστες θα λάβουν από 1.5 εκατ. δολάρια μόνο για τη συμμετοχή τους, ενώ ο νικητής θα βάλει στους τραπεζικούς λογαριασμούς του το έξι εκατ. δολάρια! Εκτός του Τσιτσιπά θα παίξουν στο τουρνουά και οι Νόβακ Τζόκοβιτς, Κάρλος Αλκαράθ, Γιανίκ Σίνερ, Αλεξάντερ Ζβέρεφ, Χόλγκερ Ρούνε.

Ο Τσιτσιπάς θα παίξει στην πρεμιέρα του τουρνουά (Τετάρτη 15/9) κόντρα στον Ιταλό κάτοχο του τίτλου και Νο 2 της παγκόσμιας κατάταξης, Γιάνικ Σίνερ. Ο νικητής θα παίξει κόντρα στον Νόβακ Τζόκοβιτς (Νο 4) για μια θέση στον τελικό του τουρνουά, ενώ ο Νορβηγός, Χόλγκερ Ρούνε (Νο 11), θα «μονομαχήσει» με τον Γερμανό, Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Νο 3) και ο νικητής με τον Ισπανό και Νο 1 του κόσμου, Κάρλος Αλκαράθ.




