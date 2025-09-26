ΝΒΑ: Ανοιχτό το μέλλον του ΛεΜπρόν, επέκταση για τον Ρέντικ στους Λέικερς

Η απουσία μακροπρόθεσμης συμφωνίας έχει ανοίξει τη συζήτηση για το μέλλον του, με τον 40χρονο σούπερ σταρ να ετοιμάζεται για τη 23η σεζόν της καριέρας του