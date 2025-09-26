Σίγουρα έχετε ακούσει να μιλούν για το leasing αυτοκινήτων. Γνωρίζετε όμως ότι απευθύνεται και σε ιδιώτες; Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βολικό και εξυπηρετικό είναι!
ΝΒΑ: Ανοιχτό το μέλλον του ΛεΜπρόν, επέκταση για τον Ρέντικ στους Λέικερς
Η απουσία μακροπρόθεσμης συμφωνίας έχει ανοίξει τη συζήτηση για το μέλλον του, με τον 40χρονο σούπερ σταρ να ετοιμάζεται για τη 23η σεζόν της καριέρας του
Στην 8η του σεζόν με τους Λος Άντζελες Λέικερς μπαίνει ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, έχοντας ενεργοποιήσει την οψιόν των 52,6 εκατ. δολαρίων για το 2025-26. Ωστόσο, η απουσία μακροπρόθεσμης συμφωνίας έχει ανοίξει τη συζήτηση για το μέλλον του, με τον 40χρονο σούπερ σταρ να ετοιμάζεται για τη 23η σεζόν της καριέρας του. Ο Ρομπ Πελίνκα ξεκαθάρισε πως οι «λιμνάνθρωποι» θέλουν να συνεχίσουν τη συνεργασία για όσο ο ΛεΜπρόν το επιθυμεί. «Έχει κερδίσει το δικαίωμα να επιλέξει ο ίδιος το τέλος της πορείας του. Θα θέλαμε να αποσυρθεί ως Λέικερ», τόνισε ο GM της ομάδας.
Παράλληλα, ο Πελίνκα επισήμανε ότι οι Λέικερς έχουν χτίσει ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό ρόστερ γύρω από τον Τζέιμς και τον Λούκα Ντόντσιτς, δείχνοντας πίστη στις βλέψεις για τίτλο.
Στον πάγκο, τα δεδομένα είναι ξεκάθαρα. Ο Τζέι Τζέι Ρέντικ, ο οποίος στην πρώτη του σεζόν ως head coach οδήγησε την ομάδα σε 50 νίκες και στην 3η θέση της Δύσης, υπέγραψε πολυετή επέκταση. «Γνωρίζω πόσο σπάνιο είναι για έναν προπονητή στην πρώτη του θητεία να παίρνει επέκταση. Νιώθω τυχερός που βρίσκομαι σε έναν οργανισμό που με στηρίζει με αυτόν τον τρόπο», ανέφερε ο ίδιος, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του. Από την πλευρά του, ο Πελίνκα υπογράμμισε: «Πρόκειται για έναν ξεχωριστό προπονητή που ήδη διαμορφώνει την κουλτούρα μας».
