ΝΒΑ: Ανοιχτό το μέλλον του ΛεΜπρόν, επέκταση για τον Ρέντικ στους Λέικερς
SPORTS
ΛεΜπρόν Τζέιμς Λος Άντζελες Λέικερς

ΝΒΑ: Ανοιχτό το μέλλον του ΛεΜπρόν, επέκταση για τον Ρέντικ στους Λέικερς

Η απουσία μακροπρόθεσμης συμφωνίας έχει ανοίξει τη συζήτηση για το μέλλον του, με τον 40χρονο σούπερ σταρ να ετοιμάζεται για τη 23η σεζόν της καριέρας του

ΝΒΑ: Ανοιχτό το μέλλον του ΛεΜπρόν, επέκταση για τον Ρέντικ στους Λέικερς
Στην 8η του σεζόν με τους Λος Άντζελες Λέικερς μπαίνει ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, έχοντας ενεργοποιήσει την οψιόν των 52,6 εκατ. δολαρίων για το 2025-26. Ωστόσο, η απουσία μακροπρόθεσμης συμφωνίας έχει ανοίξει τη συζήτηση για το μέλλον του, με τον 40χρονο σούπερ σταρ να ετοιμάζεται για τη 23η σεζόν της καριέρας του. Ο Ρομπ Πελίνκα ξεκαθάρισε πως οι «λιμνάνθρωποι» θέλουν να συνεχίσουν τη συνεργασία για όσο ο ΛεΜπρόν το επιθυμεί. «Έχει κερδίσει το δικαίωμα να επιλέξει ο ίδιος το τέλος της πορείας του. Θα θέλαμε να αποσυρθεί ως Λέικερ», τόνισε ο GM της ομάδας.

Παράλληλα, ο Πελίνκα επισήμανε ότι οι Λέικερς έχουν χτίσει ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό ρόστερ γύρω από τον Τζέιμς και τον Λούκα Ντόντσιτς, δείχνοντας πίστη στις βλέψεις για τίτλο.

Στον πάγκο, τα δεδομένα είναι ξεκάθαρα. Ο Τζέι Τζέι Ρέντικ, ο οποίος στην πρώτη του σεζόν ως head coach οδήγησε την ομάδα σε 50 νίκες και στην 3η θέση της Δύσης, υπέγραψε πολυετή επέκταση. «Γνωρίζω πόσο σπάνιο είναι για έναν προπονητή στην πρώτη του θητεία να παίρνει επέκταση. Νιώθω τυχερός που βρίσκομαι σε έναν οργανισμό που με στηρίζει με αυτόν τον τρόπο», ανέφερε ο ίδιος, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του. Από την πλευρά του, ο Πελίνκα υπογράμμισε: «Πρόκειται για έναν ξεχωριστό προπονητή που ήδη διαμορφώνει την κουλτούρα μας».

Ειδήσεις σήμερα:

Τραμπ: «Μπορούμε να κάνουμε συμφωνία για τα F-35, αλλά ο Ερντογάν πρέπει πρώτα να κάνει κάτι για εμάς»

Γιουνγκ Μπόις-Παναθηναϊκός 1-4: Πάρτι του Ζαρουρί στην Ελβετία, σπουδαίο διπλό για τους «πράσινους» στην πρεμιέρα του Europa League - Δείτε τα γκολ

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έσβησε το τατουάζ που είχε κάνει για την Ιωάννα Τούνη στο χέρι του

Thema Insights

Το UNIC Athens φέρνει στην Ελλάδα μια από τις κορυφαίες Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων παγκοσμίως

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει  μια φοιτητική εμπειρία παγκόσμιας κλάσης, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή αριστεία, καινοτόμα προγράμματα και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης