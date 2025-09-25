Οι προβλέψεις του Πίτερς για την κατάταξη στη Euroleague: Στο Νο1 ο Ολυμπιακός, κλείνει την τετράδα ο ΠΑΟ - Βίντεο
Euroleague Άλεκ Πίτερς Ολυμπιακός Παναθηναϊκός

Ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας του Ολυμπιακού προβλέπει ότι η Χαποέλ Τελ Αβίβ θα τερματίσει στην τελευταία θέση

H Euroleague κάνει τζάμπολ την Τρίτη και οι διοργανωτές ζήτησαν από παίκτες των ομάδων της να κάνουν προβλέψεις για την κατάταξη στην κανονική περίοδο της σεζόν 2025-26. 

Ένας από τους παίκτες ήταν και ο Άλεκ Πίτερς. Ο φόργουορντ του Ολυμπιακού έβαλε την ομάδα του στο Νο1! Την ακολουθεί η Φενέρ, η Ρεάλ Μαδρίτης και την τετράδα κλείνει ο Παναθηναϊκός

Η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη είναι στην 5η θέση. Στην 20η και τελευταία ο Πίτερς έβαλε την Χαποέλ Τελ Αβίβ του Ιτούδη και του Μίτσιτς. 




