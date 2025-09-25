Από ένα όραμα σε μια ισχυρή παρουσία
Τένις: Πιέσεις από τους κορυφαίους αθλητές και αθλήτριες για αλλαγές στα Grand Slam
Τένις: Πιέσεις από τους κορυφαίους αθλητές και αθλήτριες για αλλαγές στα Grand Slam
Η σεζόν στο τένις ολοκληρώνεται, αλλά οι συγκρούσεις και οι διαμάχες στο εσωτερικό του αθλήματος συνεχίζονται
Οι φωνές διαμαρτυρίας στην... κοινωνία του τένις αυξάνονται και το σκηνικό που διαμορφώνεται δείχνει ότι σύντομα θα υπάρχουν εξελίξεις.
Υπενθυμίζουμε ότι την περασμένη άνοιξη η PTPA, το συνδικαλιστικό όργανο των παικτών το οποίο έχει την απόλυτη στήριξη του Νόβακ Τζόκοβιτς κατέθεσε μηνύσεις κατά της ATP (ο οργανισμός που έχει την ευθύνη των τουρνουά των ανδρών, WTA ο αντίστοιχος των γυναικών και ITF η Διεθνής Ομοσπονδία), χωρίς ωστόσο να συνταχθούν μαζί της αρκετοί από τους πρωτοκλασσάτους αθλητές και αθλήτριες.
Όχι, ότι και αυτοί ήταν ικανοποιημένοι με την κατάσταση, γεγονός που επιβεβαιώθηκε λίγο αργότερα καθώς στα τέλη Ιουλίου κορυφαίοι τενίστες και τενίστριες αποφάσισαν να εκφράσουν τα παράπονα και τα αιτήματα τους μέσω επιστολής που έστειλαν προς τους διοργανωτές των τουρνουά Grand Slam.
Βλέποντας να μην υπάρχει ιδιαίτερη ανταπόκριση, επέλεξαν να στείλουν και μια νέα δεύτερη επιστολή ζητώντας αύξηση των χρηματικών επάθλων που δίνονται στους συμμετέχοντες, μεγαλύτερη εκπροσώπηση των αθλητών στη λήψη αποφάσεων και μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για ξεκούραση. Ποια η διαφορά της πρώτης από τη δεύτερτη επιστολή; Ότι αυτήν την υπογράφουν (μεταξύ άλλων) και οι Σαμπαλένκα, Γκοφ, Σβιόντεκ, Αλκαράθ και Σίνερ αυξάνοντας κατακόρυφα την πίεση πρους τους διοργανωτές.
Οι τενίστες επαναλαμβάνουν τις βασικές τους απαιτήσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν την αύξηση των χρηματικών βραβείων ως ποσοστό των εσόδων, την ενίσχυση της ευημερίας των παικτών με καλύτερες παροχές συντάξεων και υγειονομικής κάλυψης, καθώς και τη δημιουργία ενός Συμβουλίου Παικτών για τους Grand Slam, για να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη συμμετοχή στις αποφάσεις, όπως η παράταση των τουρνουά σε 15 ημέρες, όπως συνέβη στα τελευταία τουρνουά Australian Open και US Open.
