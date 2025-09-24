Σίγουρα έχετε ακούσει να μιλούν για το leasing αυτοκινήτων. Γνωρίζετε όμως ότι απευθύνεται και σε ιδιώτες; Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βολικό και εξυπηρετικό είναι!
Η FIFA προχωρά το σχέδιο για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030 με 64 ομάδες
Η Διεθνής Ομοσπονδία εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να διεξαχθεί το επετειακό Μουντιάλ με νέα αύξηση των ομάδων
Το συγκεκριμένο σχέδιο δεν είναι κάτι καινούργιο καθώς ο πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τζιάνι Ινφαντίνο το έχει αποκαλύψει εδώ και αρκετό καιρό, αλλά πλέον η συζήτηση έχει αρχίσει και... σοβαρεύει.
Κι αυτό προκύπτει από τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της FIFA στη Νέα Υόρκη την Τρίτη (23/9) παρουσία του κ.Ινφαντίνο και των προέδρων των ποδοσφαιρικών Ομοσπονδιών της Αργεντινής Τσίκι Τάπια, της Παραγουάης Σαντιάγο Πένα και της Ουρουγουάης, Γιαμάντου Όρσι.
Οι τρεις τελευταίοι ήταν αυτοί που είχαν καταθέσει την πρόταση τον Μάρτιο του 2025 για την αύξηση των ομάδων στην διοργάνωση του 2030 όπου θα συμπληρωθούν 100 χρόνια από το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο.
La Copa que hoy brilla en Sudamérica y que en 2030 vivirá la mayor fiesta de la historia del fútbol. pic.twitter.com/ZUaClf3NYl— Alejandro Domínguez (@agdws) September 24, 2025
Το 1930 η Ουρουγουάη είχε φιλοξενήσει το πρώτο Μουντιάλ και παρόλο που η διοργάνωση του 2030 θα διεξαχθεί σε Ισπανία, Πορτογαλία, Μαρόκο η FIFA αποφάσισε τρεις αγώνες να φιλοξενηθούν στη Νότια Αμερική, τόπο διεξαγωγής της πρώτης διοργάνωσης.
Οι Λατινομαερικάνοι παράγοντες όμως θέλουν να «μεγαλώσει» κι άλλο η διοργάνωση με τον πρόεδρο της CONMEBOL, Αλεχάντρο Ντομίνγκες, να αναρτά βίντεο από τη συνάντηση στη Νέα Υόρκη, μέσω του οποίου εξήγησε γιατί πρέπει να αυξηθούν οι ομάδες.
¡El Fútbol no tiene fronteras! Desde Nueva York trabajando en nuevas iniciativas para el fútbol sudamericano. ¡Se vienen grandes noticias que nos van a inspirar aún más a Creer en Grande! 😉 pic.twitter.com/t92tighWXa— Alejandro Domínguez (@agdws) September 22, 2025
«Αυτό το γεγονός δεν μπορεί να γίνει σαν ένα κοινό Παγκόσμιο Κύπελλο. Είναι μια ευκαιρία που έρχεται μία φορά κάθε εκατό χρόνια», δήλωσε χαρακτηριστικά με τον Ινφαντίνο να εμφανίζεται απόλυτα σύμφωνος: «Μαζί, επιδιώκουμε να πετύχουμε κάτι που ο κόσμος δεν θα ξεχάσει ποτέ, γιατί οι άνθρωποι το αξίζουν».
¡Muchas gracias Presidente @SantiPenap, Presidente @OrsiYamandu, Presidente @tapiachiqui, Presidente @RHarrisonP y Presidente @nachoalonso33 por acompañarnos en las oficinas de la FIFA en Nueva York para seguir construyendo juntos el sueño del Mundial 2030! ¡Sigamos Creyendo en… pic.twitter.com/D4HgRvmKiL— Alejandro Domínguez (@agdws) September 24, 2025
Η εξέλιξη του αριθμού των συμμετεχόντων στο Παγκόσμιο Κύπελλο από το 1930 μέχρι σήμερα είναι η εξής:
1930: 13 ομάδες
Από το 1934 έως το 1978: 16 ομάδες
Από το 1982 έως το 1994: 24 ομάδες
Από το 1998 έως το 2022: 32 ομάδες
2026: 48 ομάδες
