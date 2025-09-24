Η FIFA προχωρά το σχέδιο για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030 με 64 ομάδες
SPORTS
Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου Μουντιάλ 2030 FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο Νέα Υόρκη CONMEBOL

Η FIFA προχωρά το σχέδιο για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030 με 64 ομάδες

Η Διεθνής Ομοσπονδία εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να διεξαχθεί το επετειακό Μουντιάλ με νέα αύξηση των ομάδων

Η FIFA προχωρά το σχέδιο για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030 με 64 ομάδες
Το επερχόμενο Μουντιάλ (καλοκαίρι 2026) είναι το πρώτο που θα διεξαχθεί με 48 ομάδες (από 32 που ίσχυε από το 1998 έως το 2022) και το ερώτημα είναι θα είναι και το τελευταίο, καθώς η σκέψη για να γίνει η μεθεπόμενη διοργάνωση (2030) με 64 ομάδες κερδίζει συνεχώς έδαφος στο εσωτερικό της FIFA.

Το συγκεκριμένο σχέδιο δεν είναι κάτι καινούργιο καθώς ο πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τζιάνι Ινφαντίνο το έχει αποκαλύψει εδώ και αρκετό καιρό, αλλά πλέον η συζήτηση έχει αρχίσει και... σοβαρεύει.

Κι αυτό προκύπτει από τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της FIFA στη Νέα Υόρκη την Τρίτη (23/9) παρουσία του κ.Ινφαντίνο και των προέδρων των ποδοσφαιρικών Ομοσπονδιών της Αργεντινής Τσίκι Τάπια, της Παραγουάης Σαντιάγο Πένα και της Ουρουγουάης, Γιαμάντου Όρσι.

Οι τρεις τελευταίοι ήταν αυτοί που είχαν καταθέσει την πρόταση τον Μάρτιο του 2025 για την αύξηση των ομάδων στην διοργάνωση του 2030 όπου θα συμπληρωθούν 100 χρόνια από το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο.



Το 1930 η Ουρουγουάη είχε φιλοξενήσει το πρώτο Μουντιάλ και παρόλο που η διοργάνωση του 2030 θα διεξαχθεί σε Ισπανία, Πορτογαλία, Μαρόκο η FIFA αποφάσισε τρεις αγώνες να φιλοξενηθούν στη Νότια Αμερική, τόπο διεξαγωγής της πρώτης διοργάνωσης.

Οι Λατινομαερικάνοι παράγοντες όμως θέλουν να «μεγαλώσει» κι άλλο η διοργάνωση με τον πρόεδρο της CONMEBOL, Αλεχάντρο Ντομίνγκες, να αναρτά βίντεο από τη συνάντηση στη Νέα Υόρκη, μέσω του οποίου εξήγησε γιατί πρέπει να αυξηθούν οι ομάδες.

Κλείσιμο

«Αυτό το γεγονός δεν μπορεί να γίνει σαν ένα κοινό Παγκόσμιο Κύπελλο. Είναι μια ευκαιρία που έρχεται μία φορά κάθε εκατό χρόνια», δήλωσε χαρακτηριστικά με τον Ινφαντίνο να εμφανίζεται απόλυτα σύμφωνος: «Μαζί, επιδιώκουμε να πετύχουμε κάτι που ο κόσμος δεν θα ξεχάσει ποτέ, γιατί οι άνθρωποι το αξίζουν».



Η εξέλιξη του αριθμού των συμμετεχόντων στο Παγκόσμιο Κύπελλο από το 1930 μέχρι σήμερα είναι η εξής:

1930: 13 ομάδες

Από το 1934 έως το 1978: 16 ομάδες

Από το 1982 έως το 1994: 24 ομάδες

Από το 1998 έως το 2022: 32 ομάδες

2026: 48 ομάδες

Ειδήσεις σήμερα:

Στο εκπαιδευτικό του ταξίδι σκοτώθηκε ο 20χρονος ναυτικός του Blue Star Chios - Πώς έγινε το τραγικό δυστύχημα

«Να μην γίνουμε Καρυστιανού ή Κωνσταντοπούλου» - Μήνυμα και από τη Διαμαντοπούλου προς την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ - Βίντεο

Χονγκ Κονγκ: Συγκλονιστικές εικόνες από το καταστροφικό πέρασμα του υπερτυφώνα Ραγκάσα – Δείτε βίντεο

Thema Insights

Το UNIC Athens φέρνει στην Ελλάδα μια από τις κορυφαίες Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων παγκοσμίως

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει  μια φοιτητική εμπειρία παγκόσμιας κλάσης, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή αριστεία, καινοτόμα προγράμματα και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης