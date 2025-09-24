Η FIFA προχωρά το σχέδιο για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030 με 64 ομάδες

Η εξέλιξη του αριθμού των συμμετεχόντων στο Παγκόσμιο Κύπελλο από το 1930 μέχρι σήμερα είναι η εξής:1930: 13 ομάδεςΑπό το 1934 έως το 1978: 16 ομάδεςΑπό το 1982 έως το 1994: 24 ομάδεςΑπό το 1998 έως το 2022: 32 ομάδες2026: 48 ομάδες