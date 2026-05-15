Eurovision: Ποσοστά τηλεθέασης έως και 54,6% σημείωσε ο Β’ ημιτελικός
Υψηλά ποσοστά τηλεθέασης έως και 54,6% σημείωσε ο Β’ ημιτελικός της Eurovision, που μετέδωσε η ΕΡΤ1 σε απευθείας σύνδεση από τη Βιέννη.
Το βράδυ της Πέμπτης 14 Μαΐου, στον Β’ ημιτελικό διαγωνιζόταν μεταξύ των χωρών η Κύπρος με την Antigoni Buxton να εξασφαλίζει το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό. Το πρόγραμμα κατέγραψε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 26,3%, ενώ στο δυναμικό κοινό ηλικίας 18-54 ετών το ποσοστό διαμορφώθηκε στο 35,3%, φέρνοντας την ΕΡΤ στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης. Στις γυναίκες ηλικίας 18-34 ετών, το μέσο μερίδιο τηλεθέασης διαμορφώθηκε στο 47,1%, στους άντρες στο 46,6%, ενώ στα παιδιά έως 17 ετών άγγιξε το 54,6%.
Τον Β’ ημιτελικό παρακολούθησαν 1.078.000 τηλεθεατές, ενώ η συνολική κάλυψη έφτασε τα 2.217.000 άτομα. Υψηλά ήταν και τα ποσοστά τηλεθέασης της εκπομπής «Eurovision Night», την οποία παρουσίασαν η Μπέττυ Μαγγίρα, η Κατερίνα Βρανά και ο Μιχάλης Μαρίνος και η οποία μεταδόθηκε πριν και μετά τον Β’ ημιτελικό. Η εκπομπή σημείωσε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 19,9% και 28,6% στο δυναμικό κοινό.
Έτσι, η ΕΡΤ ήταν ο πρώτος σταθμός καθ’ όλη τη διάρκεια της συγκεκριμένης ζώνης («Eurovision Night» και Β΄ ημιτελικός), με μέσο μερίδιο τηλεθέασης 21% και 28,9% στο δυναμικό κοινό. Πολλοί παρακολούθησαν το σόου, το οποίο περιλάμβανε υπηρεσίες προσβασιμότητας με πλήρη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα και χωρίς διακοπές για διαφημίσεις μέσω του Eurovision Channel του ERTFLIX.
Την Πέμπτη ανακοινώθηκε και η σειρά εμφάνισης των εκπροσώπων των χωρών στον τελικό του Σαββάτου, με την Ελλάδα να εμφανίζεται στην 6η θέση. Η σειρά εμφάνισης των χωρών έχει διαμορφωθεί ως εξής: Δανία, Γερμανία, Ισραήλ, Βέλγιο, Αλβανία, Ελλάδα, Ουκρανία, Αυστραλία, Σερβία, Μάλτα, Τσεχία, Βουλγαρία, Κροατία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Μολδαβία, Φινλανδία, Πολωνία, Λιθουανία, Σουηδία, Κύπρος, Ιταλία, Νορβηγία, Ρουμανία, Αυστρία
Ο τελικός θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ1 στις 22:00, ραδιοφωνικά από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7, από το νέο διεθνές κανάλι ERT COSMOS, από τη Φωνή της Ελλάδας, καθώς και με υπηρεσίες προσβασιμότητας, με πλήρη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα και χωρίς διακοπές για διαφημίσεις, μέσα από το Eurovision Channel του ERTFLIX.
