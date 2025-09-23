Πειθαρχική διαδικασία για Σιμεόνε από την UEFA για το επεισόδιο στο Άνφιλντ
Ο τεχνικός της Ατλέτικο κατηγορείται από την UEFA μετά την αποβολή του στο Άνφιλντ
Η UEFA άνοιξε πειθαρχική διαδικασία εις βάρος του προπονητή της Ατλέτικο Μαδρίτης, Ντιέγκο Σιμεόνε, έπειτα από την αποβολή του στον αγώνα του Champions League με τη Λίβερπουλ στο Άνφιλντ την περασμένη εβδομάδα, αναφέρει η ιστοσελίδα Athletic. Ο Αργεντινός τεχνικός αποβλήθηκε ύστερα από έντονη λογομαχία με φιλάθλους των γηπεδούχων, ενώ και η ίδια η Λίβερπουλ κατηγορείται από την ευρωπαϊκή ομοσπονδία για ρίψη αντικειμένων στη διάρκεια του αγώνα που έληξε με νίκη 3-2 για τους "κόκκινους".
Το νικητήριο γκολ σημείωσε ο Βίρτζιλ φαν Ντάικ στο 92ο λεπτό, με τον Σιμεόνε να ξεσπάει προς την κερκίδα κοντά στον πάγκο των "ροχιμπλάνκος". Οι κάμερες τον κατέγραψαν να επιστρέφει δύο φορές στο ίδιο σημείο, προτού συγκρατηθεί από τους φροντιστές και μέλη του τεχνικού επιτελείου της Ατλέτικο, ενώ φεύγοντας προς τον τέταρτο διαιτητή έκανε χειρονομίες προς την εξέδρα. Ο Ιταλός διαιτητής Μαουρίτσιο Μαριανί δεν δίστασε να του δείξει απευθείας την κόκκινη κάρτα.
Το περιστατικό δεν σταμάτησε εκεί, αφού βίντεο που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα έδειχναν μέλη του σταφ της Ατλέτικο να έρχονται σε αντιπαράθεση με οπαδούς της Λίβερπουλ, ακόμη και μπουκάλι να εκτοξεύεται προς την εξέδρα. Υπήρξαν επίσης αναφορές ότι ένας συνεργάτης του Σιμεόνε φέρεται να έφτυσε προς το μέρος φιλάθλων. Ο ισπανικός σύλλογος έχει ήδη ξεκινήσει εσωτερική έρευνα για το περιστατικό.
Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο Σιμεόνε μίλησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Movistar, αναγνωρίζοντας πως η αντίδρασή του δεν δικαιολογείται, αλλά επεσήμανε ότι δέχθηκε συνεχόμενες ύβρεις. «Δεν είναι δικαιολογημένη η συμπεριφορά μου, έκανα λάθος. Όμως ήταν 90 λεπτά ύβρεων από την κερκίδα πίσω από τον πάγκο», δήλωσε ο Αργεντινός. «Στη δική μου θέση πρέπει να παραμένεις ψύχραιμος, ακόμα κι αν δέχεσαι προσβολές. Όμως δεν είναι εύκολο».
Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Σιμεόνε αντιμετωπίζει παρόμοια ποινή. Το 2018, είχε αποβληθεί στον πρώτο ημιτελικό του Europa League με την Άρσεναλ και αναγκάστηκε να παρακολουθήσει από τις εξέδρες τη ρεβάνς, τον τελικό με τη Μαρσέιγ και τη νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης στο Σούπερ Καπ Ευρώπης.
Η Ατλέτικο Μαδρίτης θα υποδεχθεί την Άιντραχτ Φρανκφούρτης στις 30 Σεπτεμβρίου για τη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League, πριν ταξιδέψει στο Λονδίνο για να αντιμετωπίσει την Άρσεναλ στις 21 Οκτωβρίου.
