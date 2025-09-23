Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Νέα Τούμπα: Η τεχνοκρατική επιτροπή παρέδωσε στον ΑΣ ΠΑΟΚ τις προτάσεις του για το μνημόνιο με την ΠΑΕ
Ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την κατασκευή της Νέας Τούμπας έγινε με το... πόρισμα της Επιτροπής που είχε συστήσει ο ΑΣ ΠΑΟΚ προκειμένου να προχωρήσει στη σύνταξη του μνημονίου με την ΠΑΕ
Είκοσι ημέρες μετά τη σύσταση της τεχνοκρατικής επιτροπής από τον Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ και τα μέλη της παρέδωσαν στον ΑΣ τις εισηγήσεις τους που αφορούν το σύμφωνο εμπιστευτικότητας (MOU) που θα υπογραφεί με την ΠΑΕ αναφορικά με την κατασκευή της Νέας Τούμπας.
Υπενθυμίζουμε ότι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ είχε προτείνει το δικό της MOU στον ΑΣ, το οποίο και απορρίφθηκε καθώς η διοίκηση του Ερασιτέχνη θεώρησε ότι δεν είχαν ληφθεί υπ όψιν οι θέσεις. Έτσι σύστησε την συγκεκριμένη επιτροπή η οποία αφού μελέτησε όλα τα στοιχεία κατέληξε στις προτάσεις της.
Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να συγκληθεί έκτακτο διοικητικό συμβούλιο του ΑΣ προκειμένου να ενημερωθούν όλα τα μέλη για την έκθεση της Επιτροπής και να καταλήξουν στην πρόταση που θα καταθέσουν προς την ΠΑΕ.
