Νέα Τούμπα: Η τεχνοκρατική επιτροπή παρέδωσε στον ΑΣ ΠΑΟΚ τις προτάσεις του για το μνημόνιο με την ΠΑΕ

Ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την κατασκευή της Νέας Τούμπας έγινε με το... πόρισμα της Επιτροπής που είχε συστήσει ο ΑΣ ΠΑΟΚ προκειμένου να προχωρήσει στη σύνταξη του μνημονίου με την ΠΑΕ