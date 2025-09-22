Διπλό πλήγμα στην Μπαρτσελόνα: Εκτός ο Λόπεθ, στο χειρουργείο ο Γκάβι
Διπλό πλήγμα στην Μπαρτσελόνα: Εκτός ο Λόπεθ, στο χειρουργείο ο Γκάβι

Τρεις εβδομάδες έξω ο Φερμίν, αρθροσκόπηση ο Γκάβι και αγωνία ενόψει Παρί και Ολυμπιακού

Διπλό πλήγμα στην Μπαρτσελόνα: Εκτός ο Λόπεθ, στο χειρουργείο ο Γκάβι
Αυξάνουν οι πονοκέφαλοι για τον Χάνσι Φλικ στην Μπαρτσελόνα εξαιτίας των τραυματισμών που έχουν πλήξει την ομάδα. Οι μπλαουγκράνα
θα δώσουν χωρίς τον Φερμίν Λόπεθ τα παιχνίδια τους ως τη διακοπή του Οκτωβρίου, καθώς ο 22χρονος μέσος τραυματίστηκε στο χθεσινό (21/9) ματς του ισπανικού πρωταθλήματος με τη Χετάφε.

Όπως έκαναν γνωστό οι καταλανοί, ο διεθνής παίκτης αντιμετωπίζει μυϊκό πρόβλημα στο αριστερό πόδι και αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικών χώρων για περίπου τρεις εβδομάδες. Στο διάστημα αυτό, η Μπαρτσελόνα θα αντιμετωπίσει στη La Liga την Οβιέδο, τη Σοσιεδάδ και τη Σεβίλη, ενώ την 1η Οκτωβρίου θα υποδεχθεί την πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν, στο μεγάλο ντέρμπι της 2ης αγωνιστικής του Champions League.

Ο Φερμίν Λόπεθ, ο οποίος την προηγούμενη εβδομάδα είχε πετύχει δύο γκολ στο ευρύ 6-0 επί της Βαλένθια, προβλέπεται να είναι έτοιμος για την επανέναρξη του ισπανικού πρωταθλήματος (18/10), καθώς και για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό στο Champions League (21/10).

Επιπλέον, ο Γκάβι υποφέρει από τραυματισμό στο δεξί γόνατο και βρίσκεται εκτός δράσης εδώ και αρκετές ημέρες.

Σήμερα (22/9), η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε ότι ο νεαρός ποδοσφαιριστής της θα περάσει τελικά την πόρτα του χειρουργείου για να κάνει αρθροσκόπηση.

«Ο παίκτης της πρώτης ομάδας, Πάμπλο Πάεθ Γκαβίρα (Γκάβι), υποβλήθηκε χθες σε έντονες εξετάσεις μετά την ολοκλήρωση της συντηρητικής θεραπείας για τραυματισμό στον εσωτερικό μηνίσκο της κερκίδας στο δεξί γόνατό του», ανέφερε η ανακοίνωση.

«Προκειμένου να διασφαλιστεί η βέλτιστη ανάρρωση και η επιστροφή του στο γήπεδο, ο Γκάβι θα υποβληθεί αύριο σε αρθροσκόπηση από τον Δρ. Ζοάν Κάρλες Μονλάου, υπό την επίβλεψη των ιατρικών υπηρεσιών του συλλόγου. Μια νέα ιατρική γνωμάτευση θα εκδοθεί μόλις ολοκληρωθεί η χειρουργική επέμβαση».

Ένα ακόμη σκληρό πλήγμα για την «Μπάρτσα», που έχει εκτός κι άλλους πρωτοκλασάτους παίκτες της. Η πρώτη εκτίμηση κάνει λόγο για απουσία πέντε εβδομάδων.



