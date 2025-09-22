Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Διπλό πλήγμα στην Μπαρτσελόνα: Εκτός ο Λόπεθ, στο χειρουργείο ο Γκάβι
Τρεις εβδομάδες έξω ο Φερμίν, αρθροσκόπηση ο Γκάβι και αγωνία ενόψει Παρί και Ολυμπιακού
Αυξάνουν οι πονοκέφαλοι για τον Χάνσι Φλικ στην Μπαρτσελόνα εξαιτίας των τραυματισμών που έχουν πλήξει την ομάδα. Οι μπλαουγκράνα
θα δώσουν χωρίς τον Φερμίν Λόπεθ τα παιχνίδια τους ως τη διακοπή του Οκτωβρίου, καθώς ο 22χρονος μέσος τραυματίστηκε στο χθεσινό (21/9) ματς του ισπανικού πρωταθλήματος με τη Χετάφε.
Όπως έκαναν γνωστό οι καταλανοί, ο διεθνής παίκτης αντιμετωπίζει μυϊκό πρόβλημα στο αριστερό πόδι και αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικών χώρων για περίπου τρεις εβδομάδες. Στο διάστημα αυτό, η Μπαρτσελόνα θα αντιμετωπίσει στη La Liga την Οβιέδο, τη Σοσιεδάδ και τη Σεβίλη, ενώ την 1η Οκτωβρίου θα υποδεχθεί την πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν, στο μεγάλο ντέρμπι της 2ης αγωνιστικής του Champions League.
Ο Φερμίν Λόπεθ, ο οποίος την προηγούμενη εβδομάδα είχε πετύχει δύο γκολ στο ευρύ 6-0 επί της Βαλένθια, προβλέπεται να είναι έτοιμος για την επανέναρξη του ισπανικού πρωταθλήματος (18/10), καθώς και για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό στο Champions League (21/10).
Επιπλέον, ο Γκάβι υποφέρει από τραυματισμό στο δεξί γόνατο και βρίσκεται εκτός δράσης εδώ και αρκετές ημέρες.
Σήμερα (22/9), η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε ότι ο νεαρός ποδοσφαιριστής της θα περάσει τελικά την πόρτα του χειρουργείου για να κάνει αρθροσκόπηση.
«Ο παίκτης της πρώτης ομάδας, Πάμπλο Πάεθ Γκαβίρα (Γκάβι), υποβλήθηκε χθες σε έντονες εξετάσεις μετά την ολοκλήρωση της συντηρητικής θεραπείας για τραυματισμό στον εσωτερικό μηνίσκο της κερκίδας στο δεξί γόνατό του», ανέφερε η ανακοίνωση.
«Προκειμένου να διασφαλιστεί η βέλτιστη ανάρρωση και η επιστροφή του στο γήπεδο, ο Γκάβι θα υποβληθεί αύριο σε αρθροσκόπηση από τον Δρ. Ζοάν Κάρλες Μονλάου, υπό την επίβλεψη των ιατρικών υπηρεσιών του συλλόγου. Μια νέα ιατρική γνωμάτευση θα εκδοθεί μόλις ολοκληρωθεί η χειρουργική επέμβαση».
Ένα ακόμη σκληρό πλήγμα για την «Μπάρτσα», που έχει εκτός κι άλλους πρωτοκλασάτους παίκτες της. Η πρώτη εκτίμηση κάνει λόγο για απουσία πέντε εβδομάδων.
The player Fermín López has an iliopsoas muscle injury in his left leg. He will be out of action for around three weeks. The midfielder came on the second half of Sunday's 3-0 win over Getafe and was injured in the very last seconds of the game at the Estadi Johan Cruyff. pic.twitter.com/udUeRiDdHh— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 22, 2025
The first team player Pablo Martín Páez Gavira (Gavi) underwent intense sporting stress tests after finishing his conservation course of treatment for the radial injury to the internal meniscus in his right knee.— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 22, 2025
The conclusion is that in order to guarantee the best possible… pic.twitter.com/Nh0WmFU9k0
