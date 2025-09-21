Παναθηναϊκός - Αδελαΐδα 36ers 106-89: Με επιβλητική «100αρα» και κορυφαίο Ναν αποχαιρέτησε το Σίδνεϊ - Βίντεο

Ο Παναθηναϊκός
Aktor επικράτησε με 106-89 των Αδελαίδα 36ers
στο δεύτερο παιχνίδι της τελευταίας ημέρας του 7ου Τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στην Qudos Bank Arena του Σίδνεϊ.
Πρώτος σκόρερ για τους πράσινους ήταν ο Κέντρικ Ναν
με 26 πόντους.
Οι Adelaide36ers προηγήθηκαν και έφτασαν στο 8-2 στα τρία πρώτα λεπτά του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός AKTOR μείωσε στον πόντο (7-8 στο 4’), με την ομάδα του Μάικ Γουέλς να ανεβάζει τη διαφορά στο +8 (7-15), πριν οι πράσινοι κλείσουν την ψαλίδα στο -2 (17-19) με την ολοκλήρωση της περιόδου.
Στο 15ο λεπτό, ο πίνακας του σκορ στην Qudos Bank Arena έγραφε 25-33 υπέρ της Αυστραλιανής ομάδας, με τους πράσινους να κάνουν σερί 7-0 σε ένα λεπτό για να φτάσει στο 32-33.
Ο Παναθηναϊκός AKTOR προσπάθησε να κρατηθεί κοντά, ωστόσο οι τυπικά φιλοξενούμενοι κράτησαν το προβάδισμα και πήγαν στα αποδυτήρια με 47-39.
Με την επιστροφή στο παρκέ οι Αδελαίδα 36ers έφεραν τη διαφορά στο +10 (39-49), με τους παίκτες του Εργκίν Αταμάν να μειώνουν σε 41-49 στο 22’.
Ο Παναθηναϊκός AKTOR στα επόμενα λεπτά επιχειρούσε να πλησιάσει, ενώ ισοφάρισε σε 51-51 στο 25’. Οι πράσινοι πέρασαν στο +3 (62-59) τρία λεπτά αργότερα και στο 29’ βρισκόταν στο 68-64, κλείνοντας το δεκάλεπτο προηγούμενοι με 73-68.
Η έναρξη του τέταρτου δεκαλέπτου σηματοδότησε την…έκρηξη των πρασίνων που τους οδήγησε στο +12 (81-68) μέχρι το 33’.
Ο Παναθηναϊκός AKTOR διατηρούσε τη διψήφια… απόστασή του (93-81 στο 27’), με το +18 να γράφεται στο 29’ (100-82), ενώ το ροζ φύλλο αγώνα ήρθε με το τελικό 106-89.
Τα δεκάλεπτα: 17-19, 39-47, 73-68, 106-89
Παναθηναϊκός AKTOR (Αταμάν): Ρογκαβόπουλος 14 (4), Γκραντ 11 (1), Ναν 26 (4), Ερνανγκόμεθ 10 /(2), Γιουρτσεβέν 6, Καλαϊτζάκης 4 (1), Χολμς 14, Σλούκας, Σαμοντούροβ, Κουζέλογλου, Τολιόπουλος 9 (2), Μήτογλου 12 (1).
Adelaide36ers (Wells): Κάμερον 5 (1), Χάμφρις 12, Κότον 24 (3), Βασίλιεβιτς 22 (6), Τσίταμ 11 (1), Κένιον 2, Γουάιτ 4, Τζόουνς 2, Μπλέινμπεργκ 7, Χάρις, Ράσμουσεν.
