Παναθηναϊκός - Αδελαΐδα 36ers 106-89: Με επιβλητική «100αρα» και κορυφαίο Ναν αποχαιρέτησε το Σίδνεϊ - Βίντεο
SPORTS
Παναθηναϊκός Αδελαίδα 36ers Αυστραλία Κέντρικ Ναν

Παναθηναϊκός - Αδελαΐδα 36ers 106-89: Με επιβλητική «100αρα» και κορυφαίο Ναν αποχαιρέτησε το Σίδνεϊ - Βίντεο

Οι πράσινοι πήραν τη νίκη με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κέντρικ Ναν που είχε 26 πόντους, συμπαραστάτης ήταν και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος με 14 πόντους

Παναθηναϊκός - Αδελαΐδα 36ers 106-89: Με επιβλητική «100αρα» και κορυφαίο Ναν αποχαιρέτησε το Σίδνεϊ - Βίντεο
Ο Παναθηναϊκός Aktor επικράτησε με 106-89 των Αδελαίδα 36ers στο δεύτερο παιχνίδι της τελευταίας ημέρας του 7ου Τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στην Qudos Bank Arena του Σίδνεϊ.

Πρώτος σκόρερ για τους πράσινους ήταν ο Κέντρικ Ναν με 26 πόντους.

Οι Adelaide36ers προηγήθηκαν και έφτασαν στο 8-2 στα τρία πρώτα λεπτά του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός AKTOR μείωσε στον πόντο (7-8 στο 4’), με την ομάδα του Μάικ Γουέλς να ανεβάζει τη διαφορά στο +8 (7-15), πριν οι πράσινοι κλείσουν την ψαλίδα στο -2 (17-19) με την ολοκλήρωση της περιόδου.

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dcyfev57lw9d)


Στο 15ο λεπτό, ο πίνακας του σκορ στην Qudos Bank Arena έγραφε 25-33 υπέρ της Αυστραλιανής ομάδας, με τους πράσινους να κάνουν σερί 7-0 σε ένα λεπτό για να φτάσει στο 32-33.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR προσπάθησε να κρατηθεί κοντά, ωστόσο οι τυπικά φιλοξενούμενοι κράτησαν το προβάδισμα και πήγαν στα αποδυτήρια με 47-39.

Με την επιστροφή στο παρκέ οι Αδελαίδα 36ers έφεραν τη διαφορά στο +10 (39-49), με τους παίκτες του Εργκίν Αταμάν να μειώνουν σε 41-49 στο 22’.

Κλείσιμο
Ο Παναθηναϊκός AKTOR στα επόμενα λεπτά επιχειρούσε να πλησιάσει, ενώ ισοφάρισε σε 51-51 στο 25’. Οι πράσινοι πέρασαν στο +3 (62-59) τρία λεπτά αργότερα και στο 29’ βρισκόταν στο 68-64, κλείνοντας το δεκάλεπτο προηγούμενοι με 73-68.

Η έναρξη του τέταρτου δεκαλέπτου σηματοδότησε την…έκρηξη των πρασίνων που τους οδήγησε στο +12 (81-68) μέχρι το 33’.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR διατηρούσε τη διψήφια… απόστασή του (93-81 στο 27’), με το +18 να γράφεται στο 29’ (100-82), ενώ το ροζ φύλλο αγώνα ήρθε με το τελικό 106-89.

Τα δεκάλεπτα: 17-19, 39-47, 73-68, 106-89

Παναθηναϊκός AKTOR (Αταμάν): Ρογκαβόπουλος 14 (4), Γκραντ 11 (1), Ναν 26 (4), Ερνανγκόμεθ 10 /(2), Γιουρτσεβέν 6, Καλαϊτζάκης 4 (1), Χολμς 14, Σλούκας, Σαμοντούροβ, Κουζέλογλου, Τολιόπουλος 9 (2), Μήτογλου 12 (1).

Adelaide36ers (Wells): Κάμερον 5 (1), Χάμφρις 12, Κότον 24 (3), Βασίλιεβιτς 22 (6), Τσίταμ 11 (1), Κένιον 2, Γουάιτ 4, Τζόουνς 2, Μπλέινμπεργκ 7, Χάρις, Ράσμουσεν.

Ειδήσεις σήμερα:

Θρίλερ στη Βοιωτία: Γυναίκα είχε θαμμένη τη μητέρα της δίπλα στο σπίτι της για να παίρνει τη σύνταξή της

Ανεβαίνει η θερμοκρασία από αύριο - Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα πρωτοβρόχια του Σεπτεμβρίου

Παύλος Βαρδινογιάννης - Κατερίνα Μπιρμπίλη: Ο παραμυθένιος γάμος στην Εκάλη με τον εντυπωσιακό στολισμό και τους λαμπερούς καλεσμένους

Thema Insights

Σπουδές με σιγουριά στο IdEF: 30 χρόνια διεθνής αναγνώριση με αποφοίτους που ήδη δικηγορούν, προπονούν, διοικούν

Σπουδές με σιγουριά στο IdEF: 30 χρόνια διεθνής αναγνώριση με αποφοίτους που ήδη δικηγορούν, προπονούν, διοικούν

Το Γαλλικό Κολλέγιο προσφέρει σπουδές με εγκυρότητα και αναγνωρισμένα πτυχία που απονέμονται απευθείας από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord.

Η COSMOTE TELEKOM στηρίζει τον ελληνικό στίβο – Χορηγός του ΣΕΓΑΣ και των Ολυμπιονικών Τεντόγλου & Καραλή

Με τη λάμψη του Μίλτου Τεντόγλου, τη δυναμική του Εμμανουήλ Καραλή και την ενωμένη εθνική ομάδα, η Ελλάδα δίνει το «παρών» στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου - Στο πλευρό τους βρίσκεται η COSMOTE TELEKOM, στηρίζοντας έμπρακτα κάθε βήμα τους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης