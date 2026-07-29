Στο νοσοκομείο Ρεθύμνου οι σοροί των δύο νεκρών πυροσβεστών, σπαραγμός από συγγενείς και φίλους
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Στο νοσοκομείο Ρεθύμνου οι σοροί των δύο νεκρών πυροσβεστών, σπαραγμός από συγγενείς και φίλους

Πρόκειται για έναν εποχικό πυροσβέστη από τον Φουρφουρά και έναν πυροσβέστη πενταετούς θητείας από το Γερακάρι

Στο νοσοκομείο Ρεθύμνου οι σοροί των δύο νεκρών πυροσβεστών, σπαραγμός από συγγενείς και φίλους
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Σπαρακτικές στιγμές εκτυλίσσονται στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου μεταφέρθηκαν οι σοροί των δύο πυροσβεστών, ηλικίας περίπου 25 και 58 ετών, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, δίνοντας μάχη με τις φλόγες στο νότιο Ρέθυμνο.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, πρόκειται για έναν εποχικό πυροσβέστη από τον Φουρφουρά και έναν πυροσβέστη πενταετούς θητείας από το Γερακάρι.

Στο νοσοκομείο καταφθάνουν συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι, συντετριμμένοι από την ανείπωτη τραγωδία, αδυνατώντας να πιστέψουν το κακό που τους βρήκε.

Παρών είναι και ο δήμαρχος Αμαρίου, Παντελής Μουρτζανός, ο οποίος διατηρούσε στενούς προσωπικούς δεσμούς και με τα δύο θύματα. Με τον νεότερο πυροσβέστη συνδεόταν με συγγενική σχέση, ενώ με τον μεγαλύτερο είχαν συμπορευτεί στις αυτοδιοικητικές εκλογές, καθώς ο τελευταίος είχε διατελέσει πρόεδρος της Κοινότητας Γερακαρίου.

Βαρύ είναι το κλίμα τόσο στον Φουρφουρά όσο και στο Γερακάρι, όπου οι τοπικές κοινωνίες παραμένουν συγκλονισμένες από τη διπλή τραγωδία. Συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι αδυνατούν να συνειδητοποιήσουν την απώλεια των δύο πυροσβεστών, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να προστατεύσουν ανθρώπινες ζωές και περιουσίες.
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