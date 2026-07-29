Εγκληματική οργάνωση είχε «ρημάξει» σπίτια και αυτοκίνητα σε Εύβοια, Βοιωτία και Αττική, εξιχνιάστηκαν 23 υποθέσεις

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε δύο κατοικίες των συλληφθέντων, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν προϊόντα κλοπών – ορισμένα από τα οποία αποδόθηκαν ήδη στους νόμιμους κατόχους τους –, διαρρηκτικά εργαλεία, γάντια, κουκούλα τύπου full-face, δύο κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας, στοιχεία κυκλοφορίας και κλειδί οχήματος, τρία χειριστήρια ηλεκτρονικής κονσόλας παιχνιδιών, καθώς και το χρηματικό ποσό των 550 ευρώ.Επιπλέον, κατασχέθηκαν δύο Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνταν για τη διευκόλυνση της εγκληματικής δράσης της οργάνωσης.Οι τέσσερις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας, ενώ οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την προανάκριση προκειμένου να διαπιστωθεί εάν εμπλέκονται και σε άλλες αξιόποινες πράξεις. Παράλληλα, οι έρευνες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας για την αποδόμηση εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται σε ληστείες και κλοπές συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.