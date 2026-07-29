Εγκληματική οργάνωση είχε «ρημάξει» σπίτια και αυτοκίνητα σε Εύβοια, Βοιωτία και Αττική, εξιχνιάστηκαν 23 υποθέσεις

Σημαντικό πλήγμα σε πολυμελή εγκληματική οργάνωση που είχε «ρημάξει» αυτοκίνητα και κατοικίες σε περιοχές της Εύβοιας, της Βοιωτίας και της Αττικής κατάφεραν οι αστυνομικοί, προχωρώντας στην σύλληψη 4 ατόμων.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, η σπείρα είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από τα μέσα Απριλίου του 2026, με αποκλειστικό σκοπό τη διάπραξη κλοπών. Ως βασικά «ορμητήριά» της χρησιμοποιούσε οικισμό Ρομά του Πυρίου Θηβών και οικία ενός εκ των συλληφθέντων στη Χαλκίδα, ενώ για τις μετακινήσεις, την κατόπτευση στόχων και τη μεταφορά των κλοπιμαίων αξιοποιούσε πέντε «επιχειρησιακά» αυτοκίνητα.
Εξιχνιάστηκαν 23 υποθέσεις
Η πολύμηνη έρευνα από την αστυνομία αποκάλυψε ότι από τις 19 Απριλίου έως και τις 26 Ιουλίου 2026, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης εμπλέκονται συνολικά σε:
* 16 κλοπές,
* 6 απόπειρες κλοπής,
* 1 απόπειρα ληστείας.
Οι υποθέσεις αφορούν κλοπές οχημάτων, διαρρήξεις σε κατοικίες, επιχειρήσεις και οχήματα στις περιοχές της Αυλίδας, της Χαλκίδας, του Αλίαρτου, της Τανάγρας, του Σχηματαρίου, των Θεσπιών, του Κλειδίου Βοιωτίας, καθώς και του Ωρωπού Αττικής. Σε μια μάλιστα από τις περιπτώσεις, κλεμμένο αυτοκίνητο εντοπίστηκε αργότερα ολοσχερώς καμένο, ενώ σε άλλη περίπτωση οι δράστες αφαίρεσαν κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας από όχημα και να τις τοποθέτησαν σε δικό τους επιχειρησιακό αυτοκίνητο, το οποίο δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών και διέφυγε αναπτύσσοντας ταχύτητα.
Κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα
Σε βάρος των τεσσάρων συλληφθέντων, αλλά και άγνωστου αριθμού συνεργών τους που αναζητούνται, σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, διακεκριμένες κλοπές, απόπειρα ληστείας, εμπρησμός, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, βία κατά υπαλλήλων, απείθεια, επικίνδυνη οδήγηση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Κλείσιμο
Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης, ένας από τους συλληφθέντες αντιστάθηκε στον έλεγχο, ωστόσο ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.
Λεία άνω των 28.000 ευρώ
Από τη μέχρι τώρα έρευνα προέκυψε ότι η συνολική αξία της λείας που απέσπασε η εγκληματική οργάνωση υπερβαίνει τις 28.000 ευρώ και περιλαμβάνει χρηματικά ποσά, χρυσαφικά και τιμαλφή, ηλεκτρονικές συσκευές, οχήματα και άλλα αντικείμενα των θυμάτων.
Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε δύο κατοικίες των συλληφθέντων, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν προϊόντα κλοπών – ορισμένα από τα οποία αποδόθηκαν ήδη στους νόμιμους κατόχους τους –, διαρρηκτικά εργαλεία, γάντια, κουκούλα τύπου full-face, δύο κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας, στοιχεία κυκλοφορίας και κλειδί οχήματος, τρία χειριστήρια ηλεκτρονικής κονσόλας παιχνιδιών, καθώς και το χρηματικό ποσό των 550 ευρώ.
Επιπλέον, κατασχέθηκαν δύο Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνταν για τη διευκόλυνση της εγκληματικής δράσης της οργάνωσης.
Οι τέσσερις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας, ενώ οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την προανάκριση προκειμένου να διαπιστωθεί εάν εμπλέκονται και σε άλλες αξιόποινες πράξεις. Παράλληλα, οι έρευνες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας για την αποδόμηση εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται σε ληστείες και κλοπές συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.