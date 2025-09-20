Τζένγκο: «Νιώθω χαζή που έχασα ένα μετάλλιο μέσα από τα χέρια μου» - Βίντεο
Τζένγκο: «Νιώθω χαζή που έχασα ένα μετάλλιο μέσα από τα χέρια μου» - Βίντεο
Όσα δήλωσε η Ελληνίδα πρωταθλήτρια μετά την κατάληψη της 5ης θέσης στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου στο αγώνισμα του ακοντισμού
Η Ελίνα Τζένγκο δεν κατάφερε να κατακτήσει θέση στο βάθρο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου, αφού τερμάτισε 5η στον τελικό του ακοντισμού στο Τόκιο.
Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια μετά το τέλος του αγώνα τόνισε ότι έχασε μία μεγάλη ευκαιρία για μετάλλιο, όμως ανέφερε ότι θα δουλέψει πολύ για το επόμενο παγκόσμιο.
Αναλυτικά οι δηλώσεις:
«Μπορώ να πω ότι δεν μου αρέσει να εκφράζομαι έτσι για τον εαυτό μου, αλλά νιώθω χαζή που άφησα ένα μετάλλιο να χαθεί έτσι μέσα από τα χέρια μου. Ο τελικός έκλεισε με μέτρα που μπορούσα να ρίξω. Θα δουλέψω όσο περισσότερο μπορώ για το επόμενο Παγκόσμιο και θα το κερδίσω».
Για το τι έλλειψε και δεν ήρθε το μετάλλιο: «Τίποτα δεν έλλειψε, απλά μπήκα με καρδιά».
