Ικανοποιημένος ο Μπόρζες από το ντεμπούτο Ιωαννίδη στο Champions League: «Θα προσφέρει πολλά στην ομάδα»
«Δεν είναι μόνο ο Σουάρες», λέει ο προπονητής της Σπόρτινγκ αποθεώνοντας τον Έλληνα στράικερ για το ντεμπούτο του στο Champions League
Απόλυτα ικανοποιημένος απ’ το ντεμπούτο του Φώτη Ιωαννίδη στο Champions League εμφανίστηκε ο προπονητής της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Ρουί Μπόρζες, μιλώντας για την πολύ άνετη νίκη των «λιονταριών» επί της Καϊράτ Αλμάτι (4-1) στην πρεμιέρα της League Phase.
Ο Πορτογάλος τεχνικός ρωτήθηκε για την παρουσία του Λουίς Σουάρες στην επίθεση της Σπόρτινγκ, όμως επέλεξε να πλέξει το εγκώμιο και του πρώην αρχηγού του Παναθηναϊκού, ο οποίος μπήκε αλλαγή στο τελευταίο ημίωρο, συμμετέχοντας για πρώτη φορά στην καριέρα του σε αγώνα Champions League.
«Δεν είναι μόνο ο Σουάρες. Όλοι φέρνουν μια δυναμική. Είναι παίκτες που αξίζουν αναγνώριση για όσα προσφέρουν στην ομάδα. Δεν είναι μόνο ο Λουίς, το ίδιο θα ισχύει και για τον Φώτη (σ.σ. Ιωαννίδη). Προσθέτει πολλά στην ομάδα και θα φέρει διαφορετικά στοιχεία σε σχέση με τον Λουίς.
Είμαι χαρούμενος που μπορώ να υπολογίζω και στους δύο, γιατί με τις δικές τους αρετές κάνουν τους συμπαίκτες τους να ξεχωρίζουν», σχολίασε ο τεχνικός της Σπόρτινγκ.
