Φορτούνης: «Σέρβιρε» ασίστ για τρίτο διαδοχικό ματς με την Αλ Καλίτζ - Βίντεο
Ακόμη μία ασίστ κατέγραψε ο Κώστας Φορτούνης με τη φανέλα της Αλ Καλίτζ, στην ήττα της τελευταίας για το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας - Ο Γιώργος Μασούρας βρήκε δίχτυα, όμως το γκολ του ακυρώθηκε μετά από παρέμβαση του VAR
Ο Κώστας Φορτούνης έχει ξεκινήσει κεφάτος τη νέα σεζόν με τη φανέλα της Αλ Καλίτζ! Μπορεί αυτή τη φορά η ομάδα του Γιώργου Δώνη να ηττήθηκε από την Αλ Καντσία (2-1), γνωρίζοντας το πρώτο της αρνητικό αποτέλεσμα στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας, ωστόσο ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού φρόντισε να... σερβίρει για τρίτο διαδοχικό παιχνίδι.
Στο 78ο λεπτό, με την Αλ Καλίτζ να χάνει με 1-0, ο Φορτούνης επέμεινε σε μία φάση διαρκείας. Η τρίτη και φαρμακερή σέντρα του από τα αριστερά μετατράπηκε σε γκολ από τον Κινγκ που ισοφάρισε προσωρινά.
Για τον 32χρονο Έλληνα μέσο αυτή ήταν η τρίτη του ασίστ (σε ισάριθμες αγωνιστικές) στην Saudi Pro League, ενώ μετράει και ένα γκολ στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Την προηγούμενη αγωνιστική είχε χρίσει σκόρερ τον Δημήτρη Κουρμπέλη. Ο τελευταίος ξεκίνησε βασικός απέναντι στην Αλ Καντσία, όπως επίσης και ο Γιώργος Μασούρας, ο οποίος μάλιστα σκόραρε στο 46', αλλά το γκολ δεν μέτρησε μετά παρέμβαση του VAR για επιθετικό φάουλ.
🟢🟡 𝑮𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑳— Central do Arabão (@centraldoarabao) September 19, 2025
⏰️ 78' AL QADSIAH 1 x 1 AL KHALEEJ
⚽️ Joshua King
🅰️ Kostas Fortounis
O artilheiro do campeonato empata a partida! pic.twitter.com/niBt6hwXuE
Giorgos Masouras was inches away from the equalizer for Al Khaleej, unlucky after the VAR intervention 👊 #RoshnSaudiLeague pic.twitter.com/kymyhVqrlq— Roshn Saudi League (@SPL_EN) September 19, 2025
