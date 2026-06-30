Λιβάνιος στην ημερίδα newmoney: Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές στο Δημόσιο
Λιβάνιος στην ημερίδα newmoney: Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές στο Δημόσιο
Την πεποίθησή του ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές στο Δημόσιο εξέφρασε ο υπουργός Εσωτερικών στο πλαίσιο του πάνελ «Ένας διάλογος για τις προσδοκίες των πολιτών και τις προτεραιότητες της μεταρρύθμισης»
Την πεποίθησή του ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές στο Δημόσιο εξέφρασε ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, στο πλαίσιο του πάνελ «Ένας διάλογος για τις προσδοκίες των πολιτών και τις προτεραιότητες της μεταρρύθμισης», στην ημερίδα «Το Δημόσιο αλλάζει – Νέες Πολιτικές. Μετρήσιμα Αποτελέσματα», που διοργανώνει το newmoney, στο Αμφιθέατρο Εθνικής Πινακοθήκης, «Ίδρυμα Ωνάση».
Στο πάνελ, πέρα από τον υπουργό συμμετείχε ο Στράτος Φαναράς, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Metron Analysis ενώ τον συντονισμό έκανε ο δημοσιογράφος Μπάμπης Κούτρας.
Όπως είπε ο κ. Λιβάνιος, χρειάζεται «να δίνουμε στο Δημόσιο τη δυνατότητα αξιοκρατικής επιβράβευσης. Αυτό δημιουργεί τη μαγιά για να προσελκύσουμε προσωπικό. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές στο Δημόσιο. Με το gov.gr έγιναν αλλαγές οι οποίες δεν ήταν αυτονόητο ότι θα γίνουν», σημείωσε μεταξύ άλλων.
Αναφερόμενος στην τεχνητή νοημοσύνη, είπε πως θα βοηθήσει σίγουρα σε πλευρές του Δημοσίου τομέα, ωστόσο ποτέ δεν θα έρθει κατάργηση του ανθρώπινου παράγοντα.
O κ. Λιβάνιος υπογράμμισε ακόμα ότι «εκεί που χρειαζόμασταν περισσότερους διοικητικούς που υπέγραφαν έγγραφα και έβαζαν σφραγίδες, η ψηφιοποίηση μας επιτρέπει να προσλάβουμε περισσότερους γιατρούς, περισσότερους ανθρώπους σε τομείς που έχουν ανάγκη».
Μιλώντας για την αξιολόγηση στο Δημόσιο, ο κ. Φαναράς είπε πως, «μια νέα γενιά ανθρώπων που έρχονται στην παραγωγική διαδικασία, στηρίζει την αξιολόγηση, θέλουν ένα management πιο δημιουργικό και ευέλικτο, που θα δίνει κατευθύνσεις».
Ο κ. Λιβάνιος, πρόσθεσε ότι «προσπαθήσαμε να βάλουμε μια αξιολόγηση με αντικειμενικά κριτήρια. Με μετρήσιμα και αντικειμενικά στοιχεία, αυτό λειτούργησε. Η βαθμολογία του και η αξιολόγηση του κάθε υπαλλήλου θα γίνει με συγκεκριμένα κριτήρια. Υπήρχε μια πλασματική αριστεία, μια λογική ότι όλοι είμαστε άριστοι μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου».
«Έχουμε χρήσιμα δεδομένα για το Δημόσιο, που τα αποκτήσαμε ρωτώντας τους πολίτες».
Σχολιάζοντας το σύστημα με τα κίνητρα στο Δημόσιο, ο υπουργός Εσωτερικών σχολίασε ότι «δουλεύει». «Σήμερα κάποιος που παίρνει σύνταξη, μπήκε στο Δημόσιο το 1990. Φανταστείτε πόσο έχει αλλάξει, από την εποχή της σφραγίδας, έως τα όρια της εφαρμογής της τεχνητής νοημοσύνης. Το σύστημα με τα κίνητρα, δουλεύει, μπορεί και θα βελτιωθεί σταδιακά. Το στοίχημα ήταν να επιβραβεύσουμε τους καλύτερους», είπε.
Στη συνέχεια της συζήτησης, ο κ. Φαναράς, παρουσίασε ένα ακόμη εύρημα της έρευνας της Metron Analysis, που έχει να κάνει με τις τρεις περιοχές μεσοπρόθεσμης βελτίωσης του Δημοσίου ως εργοδότη. Aυτές είναι συγκεκριμένα:
-H περαιτέρω ψηφιοποίηση και εκσυγχρονισμός του Δημοσίου στην εξυπηρέτηση του πολίτη και στα εργαλεία/την κατάρτιση που διαθέτουν οι εργαζόμενοι σε αυτό
-Σύνδεση της αποδοτικότητας με την ανταμοιβή ως προς τις απολαβές, την υπηρεσιακή ανέλιξη, την ευελιξία στον τρόπο εργασίας
Στο πάνελ, πέρα από τον υπουργό συμμετείχε ο Στράτος Φαναράς, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Metron Analysis ενώ τον συντονισμό έκανε ο δημοσιογράφος Μπάμπης Κούτρας.
Όπως είπε ο κ. Λιβάνιος, χρειάζεται «να δίνουμε στο Δημόσιο τη δυνατότητα αξιοκρατικής επιβράβευσης. Αυτό δημιουργεί τη μαγιά για να προσελκύσουμε προσωπικό. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές στο Δημόσιο. Με το gov.gr έγιναν αλλαγές οι οποίες δεν ήταν αυτονόητο ότι θα γίνουν», σημείωσε μεταξύ άλλων.
Αναφερόμενος στην τεχνητή νοημοσύνη, είπε πως θα βοηθήσει σίγουρα σε πλευρές του Δημοσίου τομέα, ωστόσο ποτέ δεν θα έρθει κατάργηση του ανθρώπινου παράγοντα.
O κ. Λιβάνιος υπογράμμισε ακόμα ότι «εκεί που χρειαζόμασταν περισσότερους διοικητικούς που υπέγραφαν έγγραφα και έβαζαν σφραγίδες, η ψηφιοποίηση μας επιτρέπει να προσλάβουμε περισσότερους γιατρούς, περισσότερους ανθρώπους σε τομείς που έχουν ανάγκη».
Μιλώντας για την αξιολόγηση στο Δημόσιο, ο κ. Φαναράς είπε πως, «μια νέα γενιά ανθρώπων που έρχονται στην παραγωγική διαδικασία, στηρίζει την αξιολόγηση, θέλουν ένα management πιο δημιουργικό και ευέλικτο, που θα δίνει κατευθύνσεις».
Ο κ. Λιβάνιος, πρόσθεσε ότι «προσπαθήσαμε να βάλουμε μια αξιολόγηση με αντικειμενικά κριτήρια. Με μετρήσιμα και αντικειμενικά στοιχεία, αυτό λειτούργησε. Η βαθμολογία του και η αξιολόγηση του κάθε υπαλλήλου θα γίνει με συγκεκριμένα κριτήρια. Υπήρχε μια πλασματική αριστεία, μια λογική ότι όλοι είμαστε άριστοι μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου».
«Έχουμε χρήσιμα δεδομένα για το Δημόσιο, που τα αποκτήσαμε ρωτώντας τους πολίτες».
Σχολιάζοντας το σύστημα με τα κίνητρα στο Δημόσιο, ο υπουργός Εσωτερικών σχολίασε ότι «δουλεύει». «Σήμερα κάποιος που παίρνει σύνταξη, μπήκε στο Δημόσιο το 1990. Φανταστείτε πόσο έχει αλλάξει, από την εποχή της σφραγίδας, έως τα όρια της εφαρμογής της τεχνητής νοημοσύνης. Το σύστημα με τα κίνητρα, δουλεύει, μπορεί και θα βελτιωθεί σταδιακά. Το στοίχημα ήταν να επιβραβεύσουμε τους καλύτερους», είπε.
Στη συνέχεια της συζήτησης, ο κ. Φαναράς, παρουσίασε ένα ακόμη εύρημα της έρευνας της Metron Analysis, που έχει να κάνει με τις τρεις περιοχές μεσοπρόθεσμης βελτίωσης του Δημοσίου ως εργοδότη. Aυτές είναι συγκεκριμένα:
Οι τρεις περιοχές μεσοπρόθεσμης βελτίωσης του Δημοσίου ως εργοδότη
-H περαιτέρω ψηφιοποίηση και εκσυγχρονισμός του Δημοσίου στην εξυπηρέτηση του πολίτη και στα εργαλεία/την κατάρτιση που διαθέτουν οι εργαζόμενοι σε αυτό
-Σύνδεση της αποδοτικότητας με την ανταμοιβή ως προς τις απολαβές, την υπηρεσιακή ανέλιξη, την ευελιξία στον τρόπο εργασίας
-Αναδιοργάνωση σε επίπεδο μανατζμεντ ως μοχλό διάχυσης μιας νέας εργασιακής κουλτούρας και βελτιστοποίησης της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού.
Εν τέλει είναι ζητούμενο η εξέλιξη και η ασφάλεια στο Δημόσιο ως περιβάλλον εργασίας, που θα είναι ποιοτικό, ισορροπημένο και ελκυστικό.
Αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας, το Δημόσιο της νέας εποχής, μπορεί να πετύχει καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και πιο ορθολογική κατανομή του προσωπικού, ενισχύοντας τις υπηρεσίες με κοινωνική προσφορά.
Εν τέλει είναι ζητούμενο η εξέλιξη και η ασφάλεια στο Δημόσιο ως περιβάλλον εργασίας, που θα είναι ποιοτικό, ισορροπημένο και ελκυστικό.
Αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας, το Δημόσιο της νέας εποχής, μπορεί να πετύχει καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και πιο ορθολογική κατανομή του προσωπικού, ενισχύοντας τις υπηρεσίες με κοινωνική προσφορά.
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