Λιβάνιος στην ημερίδα newmoney: Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές στο Δημόσιο

Την πεποίθησή του ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές στο Δημόσιο εξέφρασε ο υπουργός Εσωτερικών στο πλαίσιο του πάνελ «Ένας διάλογος για τις προσδοκίες των πολιτών και τις προτεραιότητες της μεταρρύθμισης»