Τζέφρι Επστάιν: Όταν ο παιδόφιλος ήταν… ένα παιδί στο Κόνι Άιλαντ

Όταν γύρναγε από το γυμνάσιο, έτρωγε και κοιμόταν για ώρες, γι' αυτό και απέκτησε το παρατσούκλι "αρκούδα"

Η αγία τετράδα

Η Αγία Τετράδα του Σι Γκέιτ

Ο θησαυρός των φακέλων

Οι φάκελοι Επστάιν περιέχουν πραγματικούς θησαυρούς, τους οποίους οι ρεπόρτερ των New York Times ερεύνησαν ενδελεχώς

Ο Τζέφρι με συμμαθητές του στα γυμνασιακά του χρόνια

Η ξανθιά συμμαθήτρια

Η Κάθλιν Σάτερ έχοντας πίσω της τον Τζέφρι Επστάιν. Τα ονόματά τους βρέθηκαν σε κατάλογο γάμων που τελέστηκαν το 1977.

Ο Τζέφρι Επστάιν στον γάμο του κολλητού του Μάικλ Μπούχολτζ το 1988

Η μητέρα του Πόλα δούλευε ως βοηθός σε Δημοτικό Σχολείο και ενώ εξωτερικά το σπίτι της οικογένειας-ένα τριώροφο Ολλανδικής αποικιακής τεχνοτροπίας με τεράστια βεράντα-ήταν τεράστιο η οικογένεια του Τζέφρι στριμωχνόταν σε ένα μικρό διαμέρισμα στον δεύτερο όροφο.«Ζούσε εκεί με τους γονείς του και τον μικρότερο αδερφό του Μαρκ, που όλοι τον φώναζαν Πάγκι» επισημαίνουν στο πόνημά τους οι δημοσιογράφοι των New York Times.Παρατσούκλι όμως απέκτησε και ο Τζέφρι αφού «στο Σι Γκέιτ έγινε γνωστός ως “αρκούδα” και όπως δήλωσε στην εφημερίδα ο αδερφός του Μαρκ “κοιμόταν πολύ”. Οι φίλοι του έρχονταν για να παίξουν μετά το σχολείο και η μητέρα μου έλεγε: “Αφήστε τον να κοιμηθεί”. Έτσι ήταν, σαν αρκούδα που κοιμάται στη φωλιά».Στα 81 του πλέον χρόνια ο Ρόνι Γκούντμαν, ξάδερφος του Επστάιν, θυμάται ότι παρατηρούσε τον Τζεφ σε «ηλικία περίπου 14 ετών να είναι ξαπλωμένος στο κρεβάτι του, να διαβάζει ένα βιβλίο μαθηματικών και να τραγουδάει δυνατά. “Ποιος διαβάζει βιβλία αριθμητικής για να χαλαρώσει;” τόνισε σε συνέντευξη του.Τα 15χρονα παιδιά που μεγάλωναν στο Σι Γκέιτ, είχαν τον απόλυτο έλεγχο της περιοχής τους, αφού τα έβρισκες σε κάθε δρόμο, στις παραλίες και φυσικά παρέες φίλων που πήγαιναν από το ένα σπίτι στο άλλο.Κάποια δεν γλίτωσαν από τους κοινωνικούς κλυδωνισμούς και τις κοσμογονικές αλλαγές που έφεραν τα 60’s στην συντηρητική Αμερική που πιάστηκε απροετοίμαστη.«Βαριά ναρκωτικά άρχισαν να κυκλοφορούν, φίλοι πήγαν στο Βιετνάμ και δεν γύρισαν ποτέ, αλλά τα παιδιά στο Σι Γκέιτ τα πήγαιναν καλά», αναφέρει το ίδιο ρεπορτάζ.«Μέχρι να τελειώσει το γυμνάσιο, ο Επστάιν ήταν μέλος μιας δεμένης παρέας την οποία αποτελούσαν τέσσερα έξυπνα και φιλόδοξα αγόρια που προτιμούσαν που προτιμούσαν τη μουσική από τα σπορ και έσπαγαν πλάκα».Εκτός από τον Τζέφρι, ο ο Τέρι Κάφκα, ο Γουόρεν Αϊζενστάιν και ο Μάικλ Μπούχολτζ συμμετείχαν σε αυτά τα ανέμελα χρόνια της ξενοιασιάς.Χρόνια που η απόλυτη ευτυχία για την «αγία» αυτή τετράδα, ήταν να τρυπώνουν κρυφά στις θέσεις των 5 δολαρίων μέσα στο Fillmore Auditorium, να πίνουν μια πορτοκαλάδα, να τρώνε ένα ρολ αστακού και να ταξιδεύουν νοερά στην Ευρώπη με δύο δολάρια!Τόσα τους χρειάζονταν για να πηγαίνουν στον τερματικό σταθμό της TWA στο αεροδρόμιο JFK για να παρακολουθούν τις αφίξεις, τις αναχωρήσεις και να φλερτάρουν με νεαρά κορίτσια.Οι δημοσιογράφοι των New York Times που ασχολήθηκαν ενδελεχώς με τα παιδικά και νεανικά χρόνια του Τζέφρι Επστάιν βρήκαν ένα θησαυρό στους φακέλους που δημοσιοποιήθηκαν.Τα γράμματα που έγραψαν για τα 50ά του γενέθλια αντανακλούν μια βαθιά νοσταλγία για τον τρόπο που μεγάλωσαν ενώ αυτό που κυριαρχούσε ήταν «η συνεχής επιδίωξη του σεξ και οι συζητήσεις για το σεξ. Δεν ζητάγαμε τίποτε από τις οικογένειές μας».Όσο για τον Τζέφρι ως παιδί, αυτό που προκύπτει από τα αρχεία και μια δωδεκάδα συνεντεύξεις δείχνει ότι από τότε προτιμούσε να είναι μέλος μιας δεμένης παρέας, παρά να είναι δημοφιλής.Οι άνθρωποι που τον έζησαν εκείνα τα χρόνια τον χαρακτήρισαν «απόμακρο», «αδιάφορο», «ντροπαλό», «αλαζόνα» και «υπεροπτικό» μεταξύ άλλων.Όπως επισήμανε η συμμαθήτριά του στο Λύκειο, Έλεν Φούρερ «σε ένα σχολείο γεμάτο έξυπνα παιδιά, δεν τον είδε ποτέ να κουβεντιάζει με συμμαθητές στον διάδρομο προσθέτοντας: «Ήταν πάντα μόνος».Διαβάζοντας τι λένε γι’ αυτόν νεαρά τότε κορίτσια, δυσκολεύεσαι-για λίγο μόνο-να δεις τον ενήλικο Επστάιν ως τον παιδόφιλο σεξουαλικό κυνηγό που ήταν.Η συμμαθήτρια του στο δημοτικό και στο Γυμνάσιο Λίζα Ντάραμ είναι ξεκάθαρη σε ότι αφορά εκείνα τα μαθητικά χρόνια: «Υπήρχαν αγόρια που μας ενοχλούσαν στο γυμνάσιο, στριμώχνοντας κορίτσια στους διαδρόμους για να τους πιάσουν το στήθος. Ποτέ δεν ήταν ένας από αυτούς».Έτερη συμμαθήτρια, η Μέλοντι Στερν θυμήθηκε σε συνέντευξη της την γοητεία που ασκούσε στον μαθητή Λυκείου Τζεφ μια όμορφη κοπέλα, η Κάθλιν Σάτερ οποία τον γοήτευσε.«Την αγαπούσε» θα πει αρχικά η Στερν «και όταν η δασκάλα γύριζε πλάτη, ο Επστάιν μιλούσε στη Σάτερ χαμηλόφωνα, προσπαθώντας να την κάνει να γελάσει και αυτή τον κοιτούσε γελώντας».Στην ετήσια φωτογραφία της τάξης του 1967, ο Τζέφρι στέκεται πίσω από την Κάθλιν, χαμογελώντας περίεργα-διεστραμμένα λένε οι New York Times-λες και έχει ακούσει η θυμηθεί κάποιο σόκιν ανέκδοτο.Δέκα χρόνια αργότερα, τα ονόματα των δύο περιλαμβάνονται σε μια λίστα με γάμους εκείνης της χρονιάς, όμως όταν ρεπόρτερ της εφημερίδας απέστειλε αίτημα στην Σάτερ για να σχολιάσει, εκείνη δεν απάντησε ποτέ.Όποια και αν ήταν η έκταση της σχέσης τους, διατήρησαν επαφές για πολλά χρόνια, ενώ στα mail που στέλνει στον Επστάιν μέχρι το 2008 η συγκεκριμένη γυναίκα, διατηρεί ένα νοσταλγικό και τρυφερό τρόπο γραφής.Μόνο που ο Τζέφρι που ήξερε, δεν ήταν πλέον ο μαθητής λυκείου που την έκανε να γελάει, αλλά ένας παιδόφιλος κακοποιητής με ισχυρές γνωριμίες που παρότι είχε συλληφθεί και φυλακισθεί, πίστευε ότι στο τέλος θα την γλίτωνε.