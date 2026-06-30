Σκέρτσος στην ημερίδα newmoney: Η ΝΔ βρίσκεται στο μέσο μετασχηματισμού της χώρας σε μια αυτάρκη, ευημερούσα χώρα

Στην ανάγκη αναβάθμισης της εμπειρίας του πολίτη μέσα από τις δημόσιες υπηρεσίες, αναφέρθηκε ο υπουργός Επικρατείας στο πλαίσιο του πάνελ «Η εμπειρία του πολίτη στο επίκεντρο: Μετρώντας το διοικητικό βάρος» -Στην τρίτη θητεία χρειάζεται μονοκομματική κυβέρνηση γιατί δεν υπάρχει κουλτούρα συνεργασίας





Στο πάνελ συμμετείχε επίσης ο Κυριάκος Τολιάς, Διευθυντής Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, ενώ τον συντονισμό έκανε ο δημοσιογράφος, Άγγελος Μόσχοβας.



«Η ελληνική δημόσια διοίκηση υπηρετούσε πρωτίστως τους δημοσίους υπαλλήλους και όχι τους πολίτες» είπε αρχικά ο κ. Σκέρτσος και επεσήμανε την ανάγκη να εστιάσει η κυβέρνηση στα καθημερινά ζητήματα, στο να μην δαιμονοποιείται η μέτρηση και στο να λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν η γνώμη των πολιτών για τη βελτίωση του Δημοσίου. Ταυτόχρονα ο κ. Σκέρτσος ρωτήθηκε για το αφήγημα που έχει η κυβέρνηση για την τρίτη τετραετία. «Η χώρα έχει ταλαιπωρηθεί πολύ τις τελευταίες δεκαετίες ειδικά την δεκαετία 2010-2020, χάθηκαν θέσεις εργασίας, επιχειρήσεις, εισοδήματα, έφυγαν άνθρωποι το εξωτερικό - ευτυχώς γυρίζουν τώρα χάρη στις πολιτικές που ακολοθούμε» σημείωσε για να περιγράψει το επόμενο κυβερνητικό στοίχημα: «Να κλείσουν εκκρεμότητες που έρχονται από το βαθύ παρελθόν, σε πολλές περιπτώσεις έχουμε εκκρεμότητες δύο αιώνων! Το Κτηματολόγιο, ο Ενιαίος Δικαστικός Χάρτης, το Κληρονομικό Δίκαιο που αλλάξαμε είναι κάποιες από αυτές. Η Δημόσια Διοίκηση ταλαιπωρείται από την ασθένεια του ασάλευτου χρόνου. Η ΝΔ είναι στο μέσο μιας μεγάλης μεταρρυθμιστικής προσπάθειας για μια σύγχρονη, αυτάρκη, ευημερούσα χώρα» είπε ο κ. Σκέρτσος και επεσήμανε: «Στην τρίτη θητεία πρέπει να κάνουμε το μεγάλο ποιοτικό στα εισοδήματα, στις σχέσεις Κράτους - Πολίτη, ένα άλμα αξιοπρέπειας, για το μετασχηματισμό της χώρας» προσθέτοντας ότι γι' αυτό απαιτείται μονοκομματική κυβέρνηση. «Δεν είμαι κατά των συνεργασιών αλλά δεν υπάρχει στη χώρα μας κουλτούρα συνεργασίας, το βλέπουμε εκ του αποτελέσματος.









«Ό,τι δεν μετριέται δεν μπορεί να αξιολογηθεί και ό,τι δεν αξιολογείται δεν μπορεί να βελτιωθεί» τόνισε για να προσθέσει: «Ό,τι μετριέται μπορεί να απαντήσει στην γενικόλογη πολιτική ρητορητική, απογυμνώνει ουσιαστικά τον τοξικό πολιτικό λόγο, την αντιπαράθεση χωρίς επιχειρήματα και εστιάζει στην ουσία. Επομένως η μέτρηση είναι κάτι καλό που δεν πρέπει να απαξιώνουμε και να δαιμονοποιούμε. Αν μετρούσαμε καλύτερα και πληρέστερα η χώρα αυτή δεν θα είχε χρεοκοπήσει». Τόνισε δε ότι ότι «η συζήτηση περί επιτελικού κράτος έχει δαιμονοποιηθεί με εντελώς λάθος πρόθεση, η χώρα πάσχει από την πολυδιάσπαση αρμοδιοτήτων, μεταξύ άλλων.»



Κατά τον κ. Σκέρτσο, στόχος είναι να βελτιώνουμε κάθε μέρα τις επιδόσεις του δημοσίου. «Η ελληνική δημόσια διοίκηση χαρακτηρίζεται ακόμη ως ο μεγάλος ασθενής γιατί ήταν εσωτρεφής, υπηρετούσε πρωτίστως τους δημοσίους υπαλλήλους και όχι τους πολίτες. Πρέπει να γίνει πολιτοκεντρική και πελατοκεντρική» τόνισε, για να προσθέσει: «Αντί να μετρά τις υπουργικές αποφάσεις και τις εγκυκλίους, το Δημόσιο πρέπει να μετρά π.χ πόσες καθυστερήσεις έχει το κάθε λεωφορείο».



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Ο κ. Σκέρτσος παρουσίασε τα στοιχεία της αξιολόγησης που έχει κάνει η γενική γραμματεία συντονισμού της προεδρίας της κυβέρνησης. Από τις 241 μεταρρυθμίσεις που απλοποιούν την καθημερινότητα, οι 88 έχουν πάρει άριστα (15), οι 38 έχουν βαθμολογηθεί με 13, οι 46 με 11 και οι 69 με τη βάση ή και κάτω από αυτή.







Στην ανάγκη αναβάθμισης της εμπειρίας του πολίτη μέσα από τις δημόσιες υπηρεσίες, αναφέρθηκε ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος , στο πλαίσιο του πάνελ «Η εμπειρία του πολίτη στο επίκεντρο: Μετρώντας το διοικητικό βάρος», στην ημερίδα «Το Δημόσιο αλλάζει – Νέες Πολιτικές. Μετρήσιμα Αποτελέσματα», που διοργανώνει το newmoney , στο Αμφιθέατρο Εθνικής Πινακοθήκης, «Ίδρυμα Ωνάση».Στο πάνελ συμμετείχε επίσης ο, Διευθυντής Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, ενώ τον συντονισμό έκανε ο δημοσιογράφος, Άγγελος Μόσχοβας.«Η ελληνική δημόσια διοίκηση υπηρετούσε πρωτίστως τους δημοσίους υπαλλήλους και όχι τους πολίτες» είπε αρχικά ο κ. Σκέρτσος και επεσήμανε την ανάγκη να εστιάσει η κυβέρνηση στα καθημερινά ζητήματα, στο να μην δαιμονοποιείται η μέτρηση και στο να λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν η γνώμη των πολιτών για τη βελτίωση του Δημοσίου. Ταυτόχρονα ο κ. Σκέρτσος ρωτήθηκε για το αφήγημα που έχει η κυβέρνηση για την τρίτη τετραετία. «Η χώρα έχει ταλαιπωρηθεί πολύ τις τελευταίες δεκαετίες ειδικά την δεκαετία 2010-2020, χάθηκαν θέσεις εργασίας, επιχειρήσεις, εισοδήματα, έφυγαν άνθρωποι το εξωτερικό - ευτυχώς γυρίζουν τώρα χάρη στις πολιτικές που ακολοθούμε» σημείωσε για να περιγράψει το επόμενο κυβερνητικό στοίχημα: «Να κλείσουν εκκρεμότητες που έρχονται από το βαθύ παρελθόν, σε πολλές περιπτώσεις έχουμε εκκρεμότητες δύο αιώνων! Το Κτηματολόγιο, ο Ενιαίος Δικαστικός Χάρτης, το Κληρονομικό Δίκαιο που αλλάξαμε είναι κάποιες από αυτές. Η Δημόσια Διοίκηση ταλαιπωρείται από την ασθένεια του ασάλευτου χρόνου. Η ΝΔ είναι στο μέσο μιας μεγάλης μεταρρυθμιστικής προσπάθειας για μια σύγχρονη, αυτάρκη, ευημερούσα χώρα» είπε ο κ. Σκέρτσος και επεσήμανε: «Στην τρίτη θητεία πρέπει να κάνουμε το μεγάλο ποιοτικό στα εισοδήματα, στις σχέσεις Κράτους - Πολίτη, ένα άλμα αξιοπρέπειας, για το μετασχηματισμό της χώρας» προσθέτοντας ότι γι' αυτό απαιτείται μονοκομματική κυβέρνηση. «Δεν είμαι κατά των συνεργασιών αλλά δεν υπάρχει στη χώρα μας κουλτούρα συνεργασίας, το βλέπουμε εκ του αποτελέσματος.«Η κυβέρνηση πρέπει να μετρά, όχι μόνο υπουργικές αποφάσεις, αλλά και καθημερινά ζητήματα, όπως, πόσες καθυστερήσεις έχει μία γραμμή από το κέντρο ως τα νότια προάστια. Πόσα λεωφορεία έχει, για να μπορέσουν να εμπιστευτούν οι πολίτες ξανά τις δημόσιες συγκοινωνίες», είπε αρχικά ο Άκης Σκέρτσος. «Παράδειγμα οι συντάξεις: Παραλάβαμε ένα σύστημα με καθυστερήσεις στην απονομή συντάξεων έως και 1,5 χρόνο. Πλέον η κύρια σύνταξη αποδίδεται σε 40 μέρες και εντός του 2026 θα λυθεί και το θέμα των επικουρικών συντάξεων».«Ό,τι δεν μετριέται δεν μπορεί να αξιολογηθεί και ό,τι δεν αξιολογείται δεν μπορεί να βελτιωθεί» τόνισε για να προσθέσει: «Ό,τι μετριέται μπορεί να απαντήσει στην γενικόλογη πολιτική ρητορητική, απογυμνώνει ουσιαστικά τον τοξικό πολιτικό λόγο, την αντιπαράθεση χωρίς επιχειρήματα και εστιάζει στην ουσία. Επομένως η μέτρηση είναι κάτι καλό που δεν πρέπει να απαξιώνουμε και να δαιμονοποιούμε. Αν μετρούσαμε καλύτερα και πληρέστερα η χώρα αυτή δεν θα είχε χρεοκοπήσει». Τόνισε δε ότι ότι «η συζήτηση περί επιτελικού κράτος έχει δαιμονοποιηθεί με εντελώς λάθος πρόθεση, η χώρα πάσχει από την πολυδιάσπαση αρμοδιοτήτων, μεταξύ άλλων.»Κατά τον κ. Σκέρτσο, στόχος είναι να βελτιώνουμε κάθε μέρα τις επιδόσεις του δημοσίου. «Η ελληνική δημόσια διοίκηση χαρακτηρίζεται ακόμη ως ο μεγάλος ασθενής γιατί ήταν εσωτρεφής, υπηρετούσε πρωτίστως τους δημοσίους υπαλλήλους και όχι τους πολίτες. Πρέπει να γίνει πολιτοκεντρική και πελατοκεντρική» τόνισε, για να προσθέσει: «Αντί να μετρά τις υπουργικές αποφάσεις και τις εγκυκλίους, το Δημόσιο πρέπει να μετρά π.χ πόσες καθυστερήσεις έχει το κάθε λεωφορείο».Ερωτηθείς για την κριτική του ΠΑΣΟΚ που εγκαλεί την κυβέρνηση για υποβάθμιση των ΚΕΠ, ο κ. Σκέρτσος είπε δηκτικά: «Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην εποχή του χαλκού. Μιλάει για τα ΚΕΠ τη στιγμή που έχουμε πλέον στην οθόνη μας όλο το κράτος. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμα, αλλά σε μεγάλο βαθμό έχει αλλάξει, λόγω του gov.gr. Βρίσκω μίζερη την κριτική που μας γίνεται για τα ΚΕΠ», είπε.Ο κ. Σκέρτσος παρουσίασε τα στοιχεία της αξιολόγησης που έχει κάνει η γενική γραμματεία συντονισμού της προεδρίας της κυβέρνησης. Από τις 241 μεταρρυθμίσεις που απλοποιούν την καθημερινότητα, οι 88 έχουν πάρει άριστα (15), οι 38 έχουν βαθμολογηθεί με 13, οι 46 με 11 και οι 69 με τη βάση ή και κάτω από αυτή.

Σε σχέση με την αξιολόγηση των πολιτών είπε: «Πιάνει τόπο η γνώμη των πολιτών, μας ενδιαφέρει και δυστυχώς έπρεπε να φτάσει 2025 και 2026, για να το παράσχει η κυβέρνηση στους πολίτες». Μάλιστα έφερε ως παράδειγμα το ΕΣΥ, όπου ρωτούν στοχευμένο δείγμα πολιτών που έχουν χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του, αφού έχουν λάβει εξιτήριο. Εκεί, όπως είπε έχουν απαντήσει πάνω από 60.000 Έλληνες πολίτες και το βασικό εύρημα είναι ότι οι ασθενείς βαθμολογούν 4 με άριστα το 5 την ποιότητα των υπηρεσιών που λαμβάνουν από το ΕΣΥ. Παράλληλα ζητούν περισσότερη βοήθεια στο κομμάτι της ψυχολογικής υποστήριξης ασθενών αλλά και συγγενών.



«Μας δίνει πολύ δύναμη η αξιολόγηση, κάνουμε μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια να διευρύνουμε το πεδίο δράσης του φορέα», είπε από πλευράς του ο Κυριάκος Τολιάς, Διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης.



Αναφερόμενος στον Δείκτη Μέτρησης Γραφειοκρατίας, είπε ότι έχει τρία βασικά χαρακτηριστικά, μας επιτρέπει την παρακολούθηση της διαχρονικής εξέλιξης, την αποτύπωση της γνώμης των πολιτών και τη συγκρισιμότητα της προόδου με άλλες χώρες.



«Ο στόχος είναι ένας, η χώρα δυστυχώς έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ τις τελευταίες δεκαετίες. Χάθηκαν επενδύσεις, θέσεις εργασίας. Το στοίχημα είναι να κλείσουμε εκκρεμότητες που έρχονται από το βαθύ παρελθόν, όπως το Κτηματολόγιο, το κληρονομικό δίκαιο. Η Ελλάδα και το δημόσιο ταλαιπωρούνται από την ασθένεια του ασάλευτου χρόνου. Περνούσαν κυβερνήσεις και δεν άλλαζαν τίποτα, για να μην πειράξουμε, να μην ενοχλήσουμε και να μην κάνουμε λάθη. Η Νέα Δημοκρατία είναι στο μέσο ενός μετασχηματισμού της χώρας, σε μια αυτάρκη ευημερούσα χώρα», κατέληξε ο Άκης Σκέρτσος.

30.06.2026, 21:08