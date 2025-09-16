Eurobasket 2025: Η... μαγεία του Γιάννη Αντετοκούνμπο μέσα από το εντυπωσιακό video της FIBA
Eurobasket 2025 Γιάννης Αντετοκούνμπο FIBA

H FIBA συγκέντρωσε τα highlights του Γιάννη Αντετοκούνμπο από το Eurobasket 2025 και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό

Η FIBA, σε μια κίνηση που αποδεικνύει την παγκόσμια αναγνώριση του ταλέντου του, αφιέρωσε ένα εντυπωσιακό βίντεο στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, αναδεικνύοντας τις κορυφαίες στιγμές του στο πρόσφατο EuroBasket 2025. Ο «Greek Freak» αποτέλεσε τον απόλυτο πρωταγωνιστή της διοργάνωσης, οδηγώντας την Εθνική Ελλάδας σε μια θριαμβευτική επιστροφή στο βάθρο, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο.

Το βίντεο διάρκειας εννέα λεπτών αποτελεί έναν φόρο τιμής στην κυριαρχία του Έλληνα σούπερ σταρ, ο οποίος πραγματοποίησε μια από τις πιο ολοκληρωμένες εμφανίσεις στην ιστορία του θεσμού. Ο Αντετοκούνμπο κυριάρχησε σε κάθε πτυχή του παιχνιδιού, επιδεικνύοντας την κλάση και τη δύναμή του με αριθμούς που προκαλούν δέος.

Με 27,3 πόντους, 10,6 ριμπάουντ, 4,1 ασίστ, 1,1 κλεψίματα και 0,9 κοψίματα ανά αγώνα, και με ένα εξαιρετικό ποσοστό ευστοχίας στα σουτ, οδήγησε την Εθνική σε μια αξέχαστη πορεία. Το βίντεο της FIBA συγκεντρώνει τα highlights από τις καλύτερες στιγμές του, μεταφέροντας τη λάμψη και τον ενθουσιασμό που έκαναν την Ελλάδα να χαμογελάσει ξανά χάρη στην ομάδα της.



