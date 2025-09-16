Eurobasket 2025: Η... μαγεία του Γιάννη Αντετοκούνμπο μέσα από το εντυπωσιακό video της FIBA
Eurobasket 2025: Η... μαγεία του Γιάννη Αντετοκούνμπο μέσα από το εντυπωσιακό video της FIBA
H FIBA συγκέντρωσε τα highlights του Γιάννη Αντετοκούνμπο από το Eurobasket 2025 και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό
Η FIBA, σε μια κίνηση που αποδεικνύει την παγκόσμια αναγνώριση του ταλέντου του, αφιέρωσε ένα εντυπωσιακό βίντεο στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, αναδεικνύοντας τις κορυφαίες στιγμές του στο πρόσφατο EuroBasket 2025. Ο «Greek Freak» αποτέλεσε τον απόλυτο πρωταγωνιστή της διοργάνωσης, οδηγώντας την Εθνική Ελλάδας σε μια θριαμβευτική επιστροφή στο βάθρο, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο.
Το βίντεο διάρκειας εννέα λεπτών αποτελεί έναν φόρο τιμής στην κυριαρχία του Έλληνα σούπερ σταρ, ο οποίος πραγματοποίησε μια από τις πιο ολοκληρωμένες εμφανίσεις στην ιστορία του θεσμού. Ο Αντετοκούνμπο κυριάρχησε σε κάθε πτυχή του παιχνιδιού, επιδεικνύοντας την κλάση και τη δύναμή του με αριθμούς που προκαλούν δέος.
Με 27,3 πόντους, 10,6 ριμπάουντ, 4,1 ασίστ, 1,1 κλεψίματα και 0,9 κοψίματα ανά αγώνα, και με ένα εξαιρετικό ποσοστό ευστοχίας στα σουτ, οδήγησε την Εθνική σε μια αξέχαστη πορεία. Το βίντεο της FIBA συγκεντρώνει τα highlights από τις καλύτερες στιγμές του, μεταφέροντας τη λάμψη και τον ενθουσιασμό που έκαναν την Ελλάδα να χαμογελάσει ξανά χάρη στην ομάδα της.
Ειδήσεις σήμερα:
H σύζυγος του Αντετοκούνμπο, Μαράια, καταγγέλλει απειλές από Τούρκους: «Θα σκοτώσουμε όλη την οικογένειά σου» της γράφουν
Στη Νέα Δημοκρατία προσχώρησε ο Ανδρέας Λοβέρδος
Βιομήχανος, πολιτικός και επιχειρηματίας έπεσαν θύματα μεγάλης κομπίνας με κάλπικες χρυσές λίρες - Τι ανακάλυψε το ελληνικό FBI
Το βίντεο διάρκειας εννέα λεπτών αποτελεί έναν φόρο τιμής στην κυριαρχία του Έλληνα σούπερ σταρ, ο οποίος πραγματοποίησε μια από τις πιο ολοκληρωμένες εμφανίσεις στην ιστορία του θεσμού. Ο Αντετοκούνμπο κυριάρχησε σε κάθε πτυχή του παιχνιδιού, επιδεικνύοντας την κλάση και τη δύναμή του με αριθμούς που προκαλούν δέος.
Με 27,3 πόντους, 10,6 ριμπάουντ, 4,1 ασίστ, 1,1 κλεψίματα και 0,9 κοψίματα ανά αγώνα, και με ένα εξαιρετικό ποσοστό ευστοχίας στα σουτ, οδήγησε την Εθνική σε μια αξέχαστη πορεία. Το βίντεο της FIBA συγκεντρώνει τα highlights από τις καλύτερες στιγμές του, μεταφέροντας τη λάμψη και τον ενθουσιασμό που έκαναν την Ελλάδα να χαμογελάσει ξανά χάρη στην ομάδα της.
The Greek Freak put Greece back on the podium! 🇬🇷— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 16, 2025
Full highlights of Giannis Antentokounmpo DOMINATING in EuroBasket 2025.
📊 27.3 PTS | 68.5% FG | 10.6 REB | 4.1 AST | 1.1 STL | 0.9 BLK pic.twitter.com/2cPIu41FNU
Ειδήσεις σήμερα:
H σύζυγος του Αντετοκούνμπο, Μαράια, καταγγέλλει απειλές από Τούρκους: «Θα σκοτώσουμε όλη την οικογένειά σου» της γράφουν
Στη Νέα Δημοκρατία προσχώρησε ο Ανδρέας Λοβέρδος
Βιομήχανος, πολιτικός και επιχειρηματίας έπεσαν θύματα μεγάλης κομπίνας με κάλπικες χρυσές λίρες - Τι ανακάλυψε το ελληνικό FBI
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα