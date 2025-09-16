Ta serum της LA VIE EN ROSE ενισχύουν τη φυσική ανανέωση, προστατεύουν από εξωτερικές επιβαρύνσεις και χαρίζουν αίσθηση άνεσης, φρεσκάδας και ευεξίας κάθε στιγμή της ημέρας.
Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το νέο βίντεο για το χάλκινο στο Eurobasket - «Δεν υπάρχει καλύτερο συναίσθημα από το να εκπροσωπείς τη χώρα σου»
Ο Greek Freak επέλεξε, επίσης, τη δήλωση Σπανούλη για τον ίδιο «είναι συγκεντρωμένος είναι αφοσιωμένος ηγέτης, ένας από τους πιο ταπεινούς ηγέτες που έχουμε δει ποτέ»
Ένα νέο βίντεο για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου από την εθνική μπάσκετ στο Eurobasket 2025 ανήρτησε στο Facebook ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επιλέγοντας για τίτλο του τη φράση «δεν υπάρχει καλύτερο συναίσθημα από το να εκπροσωπείς τη χώρα σου».
Το βίντεο ξεκινά με τον Giannis να δηλώνει πως «ένα είναι σίγουρο, από τη φύση μου θα βρω ξανά τον τρόπο να σηκωθώ».
Ακολουθούν πλάνα από τις εμφανίσεις του στα γήπεδα του φετινού Eurobasket με σουτ, βροντερά καρφώματα και εντυπωσιακά κοψίματα, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να επιλέγει από τη συνέντευξη τύπου μετά τον κερδισμένο μικρό τελικό τη φράση «κάθε φορά που παίζω με την εθνική Ελλάδος αγαπώ ξανά το παιχνίδι».
«Αν είσαι σε θέση να κάνεις χαρούμενους 12 εκατ Έλληνες και να μπορείς να εμπνεύσεις την επόμενη γενιά όπως έκαναν οι προηγούμενοι. Αγαπώ τον πολιτισμό, τα αποδυτήρια τους συμπαίχτες μου» ακούγεται στη συνέχεια του βίντεο που κλείνει με τις συγκινητικές δηλώσεις και τα κλάματα του Γιάννη Αντετοκούνμπο μετά τη νίκη επί της Φινλανδίας και τη φράση του: Είναι ό,τι σημαντικότερο έχω πετύχει στη ζωή μου
Nothing can beat the feeling of representing your country 🇬🇷Posted by Giannis Antetokounmpo on Monday, September 15, 2025
