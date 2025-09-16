Ta serum της LA VIE EN ROSE ενισχύουν τη φυσική ανανέωση, προστατεύουν από εξωτερικές επιβαρύνσεις και χαρίζουν αίσθηση άνεσης, φρεσκάδας και ευεξίας κάθε στιγμή της ημέρας.
ΠΑΟΚ: Χωρίς Κωνσταντέλια, Ντεσπόντοφ και Γιακουμάκη στη Λειβαδιά για το Κύπελλο
Η αποστολή του ΠΑΟΚ για το αυριανό εκτός έδρας παιχνίδι με αντίπαλο τον Λεβαδειακό για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας
Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, όπου θα αντιμετωπίσει αύριο (17/09, 17:30) τον Λεβαδειακό εκτός έδρας. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου ανακοίνωσε την αποστολή, στην οποία υπάρχουν σημαντικές απουσίες βασικών παικτών.
Συγκεκριμένα, εκτός αποστολής έμειναν οι Γιάννης Κωνσταντέλιας, που ταλαιπωρείται από ίωση, και ο Κίριλ Ντεσπόντοφ, ο οποίος ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα. Επίσης, δεν θα ταξιδέψουν στη Βοιωτία οι Λόβρεν, Οζντόεφ, Γιακουμάκης και Παβλένκα.
Αντίθετα, ο Ρουμάνος τεχνικός επέλεξε να δώσει ευκαιρίες σε νεαρούς ποδοσφαιριστές, συμπεριλαμβάνοντας στην αποστολή τους Μπέρδο, Χατσίδη και Μύθου.
Η προπόνηση της Τρίτης στη Νέα Μεσημβρία επικεντρώθηκε στο τακτικό κομμάτι και στις στατικές φάσεις, με την ομάδα να είναι έτοιμη για την πρώτη της δοκιμασία στον θεσμό του Κυπέλλου.
Αναλυτικά η αποστολή του ΠΑΟΚ:
Γκουγκεσασβίλι, Τσιφτσής, Σάστρε, Κένι, Κεντζιόρα, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Τέιλορ, Θυμιάνης, Μεϊτέ, Καμαρά, Μπιάνκο, Ιβανούσετς, Πέλκας, Τάισον, Μπέρδος, Α.Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Τσάλοφ, Μύθου.
📋#SquadList Η αποστολή της ομάδας μας για το παιχνίδι κόντρα στον Λεβαδειακό. #LEVPAOK #GreekCup #OurWay— PAOK FC (@PAOK_FC) September 16, 2025
📝#TrainingReport - https://t.co/qkyfNwrNsP #training #news pic.twitter.com/08k1mJwcyF
