ΠΑΟΚ: Χωρίς Κωνσταντέλια, Ντεσπόντοφ και Γιακουμάκη στη Λειβαδιά για το Κύπελλο
SPORTS
Η αποστολή του ΠΑΟΚ για το αυριανό εκτός έδρας παιχνίδι με αντίπαλο τον Λεβαδειακό για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, όπου θα αντιμετωπίσει αύριο (17/09, 17:30) τον Λεβαδειακό εκτός έδρας. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου ανακοίνωσε την αποστολή, στην οποία υπάρχουν σημαντικές απουσίες βασικών παικτών.

Συγκεκριμένα, εκτός αποστολής έμειναν οι Γιάννης Κωνσταντέλιας, που ταλαιπωρείται από ίωση, και ο Κίριλ Ντεσπόντοφ, ο οποίος ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα. Επίσης, δεν θα ταξιδέψουν στη Βοιωτία οι Λόβρεν, Οζντόεφ, Γιακουμάκης και Παβλένκα.

Αντίθετα, ο Ρουμάνος τεχνικός επέλεξε να δώσει ευκαιρίες σε νεαρούς ποδοσφαιριστές, συμπεριλαμβάνοντας στην αποστολή τους Μπέρδο, Χατσίδη και Μύθου.

Η προπόνηση της Τρίτης στη Νέα Μεσημβρία επικεντρώθηκε στο τακτικό κομμάτι και στις στατικές φάσεις, με την ομάδα να είναι έτοιμη για την πρώτη της δοκιμασία στον θεσμό του Κυπέλλου.

Αναλυτικά η αποστολή του ΠΑΟΚ:
Γκουγκεσασβίλι, Τσιφτσής, Σάστρε, Κένι, Κεντζιόρα, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Τέιλορ, Θυμιάνης, Μεϊτέ, Καμαρά, Μπιάνκο, Ιβανούσετς, Πέλκας, Τάισον, Μπέρδος, Α.Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Τσάλοφ, Μύθου.

