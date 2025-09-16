Ta serum της LA VIE EN ROSE ενισχύουν τη φυσική ανανέωση, προστατεύουν από εξωτερικές επιβαρύνσεις και χαρίζουν αίσθηση άνεσης, φρεσκάδας και ευεξίας κάθε στιγμή της ημέρας.
Παναθηναϊκός: Έκανε προπόνηση με τους «πράσινους» ο Γκίντεϊ στη Μελβούρνη
Παναθηναϊκός: Έκανε προπόνηση με τους «πράσινους» ο Γκίντεϊ στη Μελβούρνη
Εκλεψε την παράσταση στην προπόνηση και αυτό διότι την παρακολούθησαν από την εξέδρα και πολλά παιδιά από σχολεία της Μελβούρνης
Μια... έκπληξη περίμενε την ομάδα του Παναθηναϊκού στο γήπεδο όπου πραγματοποίησε την προπόνηση στη Μελβούρνη!
Ο Αυστραλός σταρ των Σικάγο Μπουλς, Τζος Γκίντεϊ, έδωσε το παρών στην προπόνηση των «πρασινων» και πήρε κανονικά μέρος δίπλα από τους Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν, Νίκο Ρογκαβόπουλο και Γιάννη Κουζέλογλου!
Συγκεκριμένα το προπονητικό κέντρο όπου προπονήθηκε ο Παναθηναϊκός είναι και αυτό στο οποίο γυμνάζεται ο Γκίντεϊ οπότε -και μέχρι να μεταβούν όλοι οι παίκτες στη Μελβούρνη- θα βοηθάει στις προπονήσεις του τριφυλλιού.
Αν μη τι άλλο έκλεψε την παράσταση στην προπόνηση και αυτό διότι την παρακολούθησαν από την εξέδρα και πολλά παιδιά από σχολεία της Μελβούρνης, τα οποία και αποθέωσαν, τόσο τον συμπατριώτη τους όσο και τους παίκτες των "πρασίνων".
Μάλιστα και μέχρι να καταφθάσει στην Αυστραλία και το δεύτερο γκρουπ με τους διεθνείς παίκτες και τον Εργκίν Άταμαν, ο Γκίντεϊ θα συνεχίσει να βοηθάει στις προπονήσεις της ομάδας μαζί με τον Ελληνοαυστραλό Έρικ Καρφίτσα, αλλά και τους Αυστραλούς παίκτες Τζάκσον Μακόι, Μοτζέιβ Κινγκ, Ντίλον Στιθ και Ζακ Τρίπλετ.
Να σημειωθεί ότι τα υπόλοιπα μέλη της αποστολής (με εξαίρεση τον κλινήρη, Τι Τζέι Σορτς και τους Λεσόρ, Γκριγκόνις οι οποίοι προτιμήθηκε να μείνουν στην Αθήνα) θα φτάσει στη Μελβούρνη τα ξημερώματα της Πέμπτης (18/9), ανήμερα του αγώνα με την Παρτίζαν (12:30 ώρα Ελλάδας).
Πηγή: gazzetta.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Στα μπουζούκια η εθνική μπάσκετ για το χάλκινο: Το συρτάκι του Αντετοκούνμπο, το τραγούδι του Λαρεντζάκη και το «που 'σαι Θανάση»
Βίντεο: Λουόμενοι διώχνουν μετανάστες που φτάνουν στη Γαύδο - Δείτε παραλία του νησιού γεμάτη βάρκες
Οι αλλαγές στα τεκμήρια για τα αυτοκίνητα φέρνουν πίσω στους δρόμους τα... δίλιτρα - Τι αλλάζει για υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα
Ο Αυστραλός σταρ των Σικάγο Μπουλς, Τζος Γκίντεϊ, έδωσε το παρών στην προπόνηση των «πρασινων» και πήρε κανονικά μέρος δίπλα από τους Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν, Νίκο Ρογκαβόπουλο και Γιάννη Κουζέλογλου!
Συγκεκριμένα το προπονητικό κέντρο όπου προπονήθηκε ο Παναθηναϊκός είναι και αυτό στο οποίο γυμνάζεται ο Γκίντεϊ οπότε -και μέχρι να μεταβούν όλοι οι παίκτες στη Μελβούρνη- θα βοηθάει στις προπονήσεις του τριφυλλιού.
Ο... Τζος Γκίντεϊ στον Παναθηναϊκό! 👀— George Kouvaris (@gkouvaris) September 16, 2025
Παίρνει μέρος στην προπόνηση των πράσινων στην Μελβούρνη!#paobc pic.twitter.com/xomBrduOLD
Αν μη τι άλλο έκλεψε την παράσταση στην προπόνηση και αυτό διότι την παρακολούθησαν από την εξέδρα και πολλά παιδιά από σχολεία της Μελβούρνης, τα οποία και αποθέωσαν, τόσο τον συμπατριώτη τους όσο και τους παίκτες των "πρασίνων".
Μάλιστα και μέχρι να καταφθάσει στην Αυστραλία και το δεύτερο γκρουπ με τους διεθνείς παίκτες και τον Εργκίν Άταμαν, ο Γκίντεϊ θα συνεχίσει να βοηθάει στις προπονήσεις της ομάδας μαζί με τον Ελληνοαυστραλό Έρικ Καρφίτσα, αλλά και τους Αυστραλούς παίκτες Τζάκσον Μακόι, Μοτζέιβ Κινγκ, Ντίλον Στιθ και Ζακ Τρίπλετ.
Να σημειωθεί ότι τα υπόλοιπα μέλη της αποστολής (με εξαίρεση τον κλινήρη, Τι Τζέι Σορτς και τους Λεσόρ, Γκριγκόνις οι οποίοι προτιμήθηκε να μείνουν στην Αθήνα) θα φτάσει στη Μελβούρνη τα ξημερώματα της Πέμπτης (18/9), ανήμερα του αγώνα με την Παρτίζαν (12:30 ώρα Ελλάδας).
Πηγή: gazzetta.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Στα μπουζούκια η εθνική μπάσκετ για το χάλκινο: Το συρτάκι του Αντετοκούνμπο, το τραγούδι του Λαρεντζάκη και το «που 'σαι Θανάση»
Βίντεο: Λουόμενοι διώχνουν μετανάστες που φτάνουν στη Γαύδο - Δείτε παραλία του νησιού γεμάτη βάρκες
Οι αλλαγές στα τεκμήρια για τα αυτοκίνητα φέρνουν πίσω στους δρόμους τα... δίλιτρα - Τι αλλάζει για υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα