Ta serum της LA VIE EN ROSE ενισχύουν τη φυσική ανανέωση, προστατεύουν από εξωτερικές επιβαρύνσεις και χαρίζουν αίσθηση άνεσης, φρεσκάδας και ευεξίας κάθε στιγμή της ημέρας.
Bundesliga: «Τέλος» ο Σεοάνε από την Γκλάντμπαχ
Bundesliga: «Τέλος» ο Σεοάνε από την Γκλάντμπαχ
Ο 46χρονος τεχνικός είχε τα ηνία της Γκλάντμπαχ από το καλοκαίρι του 2023 και αποτέλεσε παρελθόν μετά τη βαριά εντός ήττα από τη Βέρντερ Βρέμης
Παρελθόν αποτελεί ο Χεράρδο Σεοάνε απ’ τον πάγκο της Γκλάντμπαχ, «πληρώνοντας» το... μάρμαρο απ’ την εντός έδρας συντριβή της ομάδας του απ’ τη Βέρντερ Βρέμης με 4-0 το απόγευμα της Κυριακής (14/9).
Ο 46χρονος τεχνικός είχε τα ηνία της Γκλάντμπαχ από το καλοκαίρι του 2023, ωστόσο η εκκίνησή του την εφετινή σεζόν ήταν κάκιστη (μηδέν νίκες στα πρώτα τρία ματς της Bundesliga), ενώ συμπλήρωσε ένα αρνητικό σερί 10 αγώνων πρωταθλήματος χωρίς νίκη, μαζί με τα ματς της περσινής χρονιάς. Ο αντικαταστάτης του αναμένεται να γίνει γνωστός μέσα στο επόμενο 48ωρο.
Ειδήσεις σήμερα:
Ποιος είναι ο 42χρονος Μικέλε Μορσέλλι που κληρονόμησε 60 εκατομμύρια ευρώ από τον Τζόρτζιο Αρμάνι
Πρώτη φορά μετά από 571 χρόνια χωρίς μαθητή η Α’ Τάξη του Γυμνασίου της Μεγάλης του Γένους Σχολής
Επέστρεψε η «χάλκινη» Εθνική από τη Ρίγα, πλήθος κόσμου με σημαίες - «Θέλαμε να φέρουμε πάλι το μπάσκετ ψηλά, το άξιζε αυτή η γενιά» το μήνυμα Σπανούλη
Ο 46χρονος τεχνικός είχε τα ηνία της Γκλάντμπαχ από το καλοκαίρι του 2023, ωστόσο η εκκίνησή του την εφετινή σεζόν ήταν κάκιστη (μηδέν νίκες στα πρώτα τρία ματς της Bundesliga), ενώ συμπλήρωσε ένα αρνητικό σερί 10 αγώνων πρωταθλήματος χωρίς νίκη, μαζί με τα ματς της περσινής χρονιάς. Ο αντικαταστάτης του αναμένεται να γίνει γνωστός μέσα στο επόμενο 48ωρο.
Ειδήσεις σήμερα:
Ποιος είναι ο 42χρονος Μικέλε Μορσέλλι που κληρονόμησε 60 εκατομμύρια ευρώ από τον Τζόρτζιο Αρμάνι
Πρώτη φορά μετά από 571 χρόνια χωρίς μαθητή η Α’ Τάξη του Γυμνασίου της Μεγάλης του Γένους Σχολής
Επέστρεψε η «χάλκινη» Εθνική από τη Ρίγα, πλήθος κόσμου με σημαίες - «Θέλαμε να φέρουμε πάλι το μπάσκετ ψηλά, το άξιζε αυτή η γενιά» το μήνυμα Σπανούλη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα