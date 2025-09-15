Bundesliga: «Τέλος» ο Σεοάνε από την Γκλάντμπαχ
Bundesliga: «Τέλος» ο Σεοάνε από την Γκλάντμπαχ

Ο 46χρονος τεχνικός είχε τα ηνία της Γκλάντμπαχ από το καλοκαίρι του 2023 και αποτέλεσε παρελθόν μετά τη βαριά εντός ήττα από τη Βέρντερ Βρέμης

Παρελθόν αποτελεί ο Χεράρδο Σεοάνε απ’ τον πάγκο της Γκλάντμπαχ, «πληρώνοντας» το... μάρμαρο απ’ την εντός έδρας συντριβή της ομάδας του απ’ τη Βέρντερ Βρέμης με 4-0 το απόγευμα της Κυριακής (14/9).

Ο 46χρονος τεχνικός είχε τα ηνία της Γκλάντμπαχ από το καλοκαίρι του 2023, ωστόσο η εκκίνησή του την εφετινή σεζόν ήταν κάκιστη (μηδέν νίκες στα πρώτα τρία ματς της Bundesliga), ενώ συμπλήρωσε ένα αρνητικό σερί 10 αγώνων πρωταθλήματος χωρίς νίκη, μαζί με τα ματς της περσινής χρονιάς. Ο αντικαταστάτης του αναμένεται να γίνει γνωστός μέσα στο επόμενο 48ωρο.

