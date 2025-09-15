Καραλής μετά το ασημένιο μετάλλιο στο Τόκιο: «Έπεσα στο βυθό της θάλασσας και σηκώθηκα, είμαι περήφανος για τον εαυτό μου» - Βίντεο
Καραλής μετά το ασημένιο μετάλλιο στο Τόκιο: «Έπεσα στο βυθό της θάλασσας και σηκώθηκα, είμαι περήφανος για τον εαυτό μου» - Βίντεο
Όσα δήλωσε ο Έλληνας πρωταθλητής μετά την κατάκτηση του ασημένιο μεταλλίου στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο
Ο Εμμανουήλ Καραλής τα κατάφερε, είναι δευτεραθλητής κόσμου για πρώτη φορά στην καριέρα του, κάνοντας περήφανη όλη την Ελλάδα και βγάζοντας ασπροπρόσωπο όλο τον ελληνικό αθλητισμό.
Μετά την ολοκλήρωση του αγωνίσματος, όπου ο συνήθης ύποπτος Μόντο Ντουμπλάντις κατέκτησε το χρυσό, ο «Μανόλο» δήλωσε στο Gazzetta:
«Αυτό το μετάλλιο το πλήρωσα πολύ ακριβά, πολλές θυσίες, πολλές προπονήσεις, πολύς ιδρώτας, πολύ αίμα, αλλά τα κατάφερα, είναι υπερήφανος για τον εαυτό μου, για όλη τη σεζόν. Είμαι υγιείς, χαρούμενος, και ψυχολογικά και σωματικά κατάφερα να κάνω νέα πράγματα.
Είμαι χαρούμενος για τον Μόντο Ντουπλάντις, που κάνει αυτά τα απίστευτα πράγματα, με κάνει να πιστεύω κι εγώ στον εαυτό μου, ότι μπορώ να τον φθάσω και να κάνω κι εγώ ωραία πράγματα, νιώθω χαρούμενος που ζω σε αυτή την απίστευτη γενιά των αθλητών»
Για το τι έλεγε στον Ντουπλάντις πριν επιχειρήσει στα 6,30μ.
«Του έλεγα "Ψηλέ τελείωνε, γιατί έχουμε και δουλειές να κάνουμε". Ήμουν σίγουρος που θα το κάνει, απόψε θα το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Θα είναι μια ωραία νύχτα στο Τόκιο».
Για το πώς νιώθει όταν πριν από δύο χρόνια δεν ήταν στον τελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος;
«Ναι, ήταν η στιγμή που σχεδόν τα παράτησα. Είναι σημαντικό να βλέπεις την πορεία όχι ενός αθλητή, ενός ανθρώπου πώς μπορεί να αλλάξει μέσα σε δύο χρόνια, από τον βυθό της θάλασσας κατάφερα να ανέβω ξανά. Μακάρι όλα τα παιδιά που νιώθουν ότι βρίσκονται σε μια άβυσσο, σε ένα τούνελ, που δεν υπάρχει σωτηρία, τελικά υπάρχει φως στο τούνελ, όπως το κατάφερα κι εγώ, γιατί η ζωή είναι όμορφη κι αξίζει να τη ζεις με χαμόγελο».
Ειδήσεις σήμερα:
Ποιος είναι ο 42χρονος Μικέλε Μορσέλλι που κληρονόμησε 60 εκατομμύρια ευρώ από τον Τζόρτζιο Αρμάνι
Πρώτη φορά μετά από 571 χρόνια χωρίς μαθητή η Α’ Τάξη του Γυμνασίου της Μεγάλης του Γένους Σχολής
Επέστρεψε η «χάλκινη» Εθνική από τη Ρίγα, πλήθος κόσμου με σημαίες - «Θέλαμε να φέρουμε πάλι το μπάσκετ ψηλά, το άξιζε αυτή η γενιά» το μήνυμα Σπανούλη
🇬🇷💙Οι δηλώσεις του ΔΕΥΤΕΡΑΘΛΗΤΗ ΚΟΣΜΟΥ για τον εντυπωσιακό αγώνα, για το μετάλλιο, το μήνυμα ζωής για τις δυσκολίες ενός αθλητή και η ατάκα που είπε στο Μόντο Ντουμπλάντις πριν το παγκόσμιο ρεκόρ!— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 15, 2025
Αποστολή στο Τόκιο : Πηνελόπη Γκιώνη pic.twitter.com/1JD4U5jxrl
