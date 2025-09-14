Ντάνιελ Ποντένσε: Νιώθω πολύ καλά που γύρισα, ευχαριστώ τον κόσμο για την υποδοχή
Ο Πορτογάλος σταρ έκανε δηλώσεις στο κανάλι του συλλόγου του Ολυμπιακού έπειτα από τη νίκη επί του Πανσερραϊκού
Ο Πορτογάλος σταρ, Ντάνιελ Ποντένσε έκανε δηλώσεις στο κανάλι του συλλόγου του Ολυμπιακού έπειτα από τη νίκη επί του Πανσερραϊκού και στάθηκε ξανά στη στήριξη του κόσμου της ομάδας.
Ο Ποντένσε στις δηλώσεις του στο κανάλι του Ολυμπιακού - όπου στάθηκε και στη σημασία του 5-0 με τον Πανσερραϊκό αλλά και πως θέλουν οι παίκτες τους φιλάθλους και στη συνέχεια στο πλευρό τους - σχολίασε μεταξύ άλλων για:
Το πως αιαθάνεται για την επιστροφή του: «Νιώθω πολύ καλά. Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο για την όμορφη υποδοχή και που με έκαναν να νιώσω πολύ ωραία. Για αυτό είχα και αυτήν την καλή απόδοση».
