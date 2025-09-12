ΑΕΚ: Τέλος και επίσημα ο Μαρσιάλ από την Ένωση
Ο Γάλλος επιθετικός αποχώρησε από την ΑΕΚ και υπέγραψε στην μεξικάνικη Μοντερέι
Ο Άντονι Μαρσιάλ αποτελεί με κάθε επισημότητα παρελθόν από την ΑΕΚ.
Η Μοντερέι ήταν η ομάδα που είχε εκφράσει το πιο θερμό ενδιαφέρον για την απόκτηση του Γάλλου σταρ από τον Δικέφαλο και πλέον το deal σφραγίστηκε και τυπικά, καθώς έχουμε τις ανακοινώσεις από τα δυο κλαμπ και μάλιστα λίγο νωρίτερα από το αναμενόμενο.
Η Ένωση κατάφερε στο φινάλε της μεταγραφικής περιόδου να βρει μια συμφέρουσα λύση ώστε να απαλλαγεί από έναν παίκτη που δεν ήταν στα βασικά πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς, όντας εκτός λίστας στους δυο τελευταίους προκριματικούς γύρους και στη League Phase του Conference League.
Θυμίζουμε πως ο 29χρονος επιθετικός είχε και το μεγαλύτερο συμβόλαιο στη Stoiximan Super League.
Οι δυο ομάδες κατέληξαν την Πέμπτη (11/9) σε συμφωνία για τη μεταγραφή του Μαρσιάλ, ο οποίος και στο Μεξικό θα έχει υψηλές απολαβές, καθώς όπως γράφουν τα τοπικά Media θα αμείβεται με ποσό της τάξης των τεσσάρων εκατομμυρίων δολαρίων.
Ο Γάλλος πέρασε με επιτυχία τα απαραίτητα ιατρικά στη Μαδρίτη και στη συνέχεια έβαλε την υπογραφή του στο ηγεμονικό συμβόλαιο του
Την περασμένη σεζόν o Μαρσιάλ μέτρησε 23 εμφανίσεις με το Δικέφαλο στο στήθος, με απολογισμό εννέα γκολ και δυο ασίστ.
Η ανακοίνωση της ΑΕΚ
«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει τη συμφωνία της με τη μεξικανική Μοντερέι για την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή Άντονι Μαρσιάλ.
Ο Γάλλος διεθνής επιθετικός ήρθε στην ομάδα μας τον Σεπτέμβριο του 2024 και φόρεσε τη φανέλα της σε 24 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, σκοράροντας εννέα φορές.
Άντονι, σ’ ευχαριστούμε και σου ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας σου».
Versatilidad. Técnica. Velocidad. Experiencia.⚡🔥@AnthonyMartial llega a La Pandilla como anotador de más de 100 goles y multicampeón, y con trayectoria en clubes como @OL, @AS_Monaco_ES, @ManUtd_Es, @SevillaFC y @AEK_FC_OFFICIAL.⚽🏆— Rayados (@Rayados) September 12, 2025
Bienvenue, Anthony ! 💙🤍🇫🇷 pic.twitter.com/FHI0fAQ8U2
