Βρούτσης: «Είμαστε πανέτοιμοι για να αναλάβουμε το Final 4 της Euroleague»
Βρούτσης: «Είμαστε πανέτοιμοι για να αναλάβουμε το Final 4 της Euroleague»
Σε συνέντευξη του ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού μίλησε για το Final 4 του 2026 εκφράζοντας για μια ακόμη φορά την κυβερνητική επιθυμία για την ανάληψη της διοργάνωσης
Στην εκπομπή «Σήμερα» στο ΣΚΑΙ ήταν καλεσμένος το πρωί της Τετάρτης (10/09) ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος εκτός των άλλων αναφέρθηκε και στη διεξαγωγή του Final Four 2026, λέγοντας πως η Ελλάδα παραμένει φαβορί και είναι πλήρως προετοιμασμένη να φιλοξενήσει τη διοργάνωση.
Αναλυτικά όσα είπε στη εκπομπή Σήμερα:
«Σε δύο ώρες από τώρα, με τα στοιχεία που έχω μέχρι τώρα ως υπουργείο Αθλητισμού, στη βάση της επικοινωνίας που έχουμε με τη Euroleague όλο αυτό το διάστημα, τη συζήτηση που έγινε, τη διαπραγμάτευση που έγινε, τα έγγραφα που στείλαμε για τη δυνατότητα της χώρας να διοργανώσει το Final Four. Στις 11:00 συνεδριάζει η Euroleague.
Οι 13 ομάδες θα αποφασίσουν αν θα γίνει στο Βελιγράδι ή στην Αθήνα εκτός απροόπτου. Δεν είναι μια θεσμική οντότητα, βάσει της οποίας θα αποφασίσουν μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Ήδη είναι μια αναβληθείσα ημερομηνία η σημερινή συνεδρίαση. Δεν είμαστε απλά έτοιμοι, αλλά πανέτοιμοι να διοργανώσουμε το Final Four. Το ΟΑΚΑ είναι ένα από τα κορυφαία γήπεδα της Ευρώπης πλέον. Δεν αφορά όμως το ΟΑΚΑ, αλλά τον ελληνικό αθλητισμό.
Είμαστε μια παγκόσμια δύναμη στο μπάσκετ. Το αποδεικνύουν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός με τις επιτυχίες τους. Ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, ο Άρης. Θέλουμε το Final Four. Η κυβέρνηση το θέλει. Όλοι το θέλουν και οι Ολυμπιακοί. Είσαι Έλληνας και αυτό ενώνει τους πάντες. Κάθε ανάληψη έχει το ρίσκο της. Έχουν συμβεί πολύ μεγαλύτερα γεγονότα, δεν θα μπορέσουμε να κοντρολάρουμε μια διοργάνωση σε ένα κλειστό όπως το ΟΑΚΑ;».
